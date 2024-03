Opptak skal bevise korrupsjon i Ungarn

Saken har bakgrunn i at daværende president Katalin Novak i april 2023 benådet en person som var dømt for å dekke over overgrep mot barn på et statlig barnehjem. Novak gikk av som følge av skandalen, og det samme gjorde justisminister Judit Varga, som også hadde undertegnet benådningen.

Peter Magyar, Judit Vargas tidligere ektemann, har nå sluppet opptak han hevder beviser kjennskap til saken ellers i Orbans regjering.

Opptaket slapp han etter å i flere uker ha gått Orbans parti Fidesz i strupen i den ungarske offentligheten.

I opptaket, som skal være et år gammelt, kan man angivelig høre Magyar og Varga diskutere det at Orbans kabinettsjef Antal Rogán skal ha tuklet med bevisdokumenter i forbindelse med en tidligere korrupsjonssak, melder blant annet Politico.

Ifølge AP News skal opptaket vise Varga forklare hvordan myndighetspersoner instruerte påtalemyndigheten om hvilke bevis som burde fjernes fra saken.

Den nevnte korrupsjonssaken omhandler en ungarsk statssekretær, Pál Völner, som i 2021 gikk av etter korrupsjonsanklager.

En talsperson for ungarske myndigheter, Zoltán Kovács, avviser opptaket, og hevder Magyar har sluppet det for å trakassere Varga, ifølge Politico.

Varga anklager Magyar for partnervold og trakassering, og hevder at hun på opptaket kun sa det han ville at hun skulle si.

– Magyar er en fugl som har begynt å synge

Péter Magyar var med på mange fester og uformelle møter da ekskona var minister. Han har sagt at han skjønner hvordan makten fungerer, og han kjenner systemet innenfra, har Øst-Europa-ekspert Eva Sarfi ved Universitetet i Oslo (UiO) tidligere sagt til Dagsavisen.

– Magyar er en fugl som har begynt å synge, kan man si, bemerket hun.

Sarfi sa også at det ville bli viktig å følge med på hva Magyar kom med framover, og det skulle vise seg å være helt rett i etterkant av lydopptaket.

Tidligere alliert

Til tross for sin tidligere tilhørighet til Orbans parti Fidesz, har Magyar den siste tiden markert seg som en høylytt kritiker av den ungarske regjeringen. Tidligere i mars trakk han titusenvis av mennesker til en samling hvor han kritiserte regjeringen.

– Et flertall av det ungarske folk har mistet tiltroen til hele den politiske eliten, skal han ifølge NTB ha sagt fra podiet.

– Han mener Orban-regjeringens dager nå bør være talte og anklager den politiske ledelsen i landet for å være gjennomkorrupt, har Sarfi sagt til Dagsavisen.

En meningsmåling utført av det ungarske Median-instituttet ga Magyar en oppslutning på rundt 9 prosent. Dersom han danner et parti ligger det i så fall an til å bli det største opposisjonspartiet i landet, skriver NTB.

Andre opposisjonsstemmer i Ungarn har også reagert på opptaket.

– Ungarn er en mafiastat – dette bekreftes på teip av den tidligere justisministeren. Hun sier Antal Rogan (Orbans propagandasjef, journ.anm.) tuklet med etterforskningspapirene i en korrupsjonssak. Dette regimet er pill råttent. Vi har visst det lenge, og nå bekreftes det fra innsiden også.

Det skrev Katalin Cseh, en ungarsk opposisjonspolitiker fra partiet Momentum og representant i Europaparlamentet, på Twitter, nå kjent som X.

