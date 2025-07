Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er blitt en årlig tradisjon at laksebaron Gustav Witzøe fyller årsrapporten til familiekonsernet med to budskap:

Først at selskapet leverer knallgode resultater og solid vekst. Deretter at Norge har et så drakonisk skattenivå at næringslivet knapt overlever. Selvmotsigelsen er påfallende.