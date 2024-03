Orban-kritiker samlet titusener i Budapest

– Et flertall av det ungarske folk har mistet tiltroen til hele den politiske eliten, tordnet Magyar fra talerstolen, til kraftig jubel fra de frammøtte.

Magyar har samlet stor oppslutning i kjølvannet av det som omtales som den største politiske krisen Orbans regjering har stått i.

Krisen ble utløst av at president Katalin Novak benådet en person som var dømt for å dekke over overgrep mot barn på et statlig barnehjem. Novak gikk av som følge av skandalen, og det samme gjorde justisminister Judit Varga.

Magyar, som tidligere var gift med Varga, mener Orban-regjeringens dager nå bør være talte og anklager den politiske ledelsen i landet for å være gjennomkorrupt.

Selv lover 42-åringen å danne «en politisk bevegelse for alle velmenende ungarere som ønsker å jobbe for landets beste».

En meningsmåling utført av det ungarske Median-instituttet i forrige uke ga Magyar en oppslutning på rundt 9 prosent. Dersom han danner et parti ligger det i så fall an til å bli det største opposisjonspartiet i landet.

