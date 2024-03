Nå truer Orban med å «okkupere» Brussel

Orbans regjering har ofte vært i konflikt med EU og Nato, selv om landet er medlem av både samarbeidsorganisasjonen og forsvarsalliansen. Nå rasler han igjen med sablene.

– Hvis vi ønsker å forsvare Ungarns frihet og suverenitet, har vi intet annet valg enn å okkupere Brussel. Vi kommer til å marsjere til Brussel og selv bringe endringene som kreves til Den europeiske union, sier den ungarske statsministeren, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AP.

Viktor Orban og Ungarn er uenige med EU på en rekke områder, deriblant krigen i Ukraina og forholdet til Russland.

– Vi vil ikke akseptere at Brussel har snudd seg mot europeere, tordner han nå, og angriper Vesten som helhet med det samme:

– De (Vesten) starter kriger, ødelegger verdener og tegner landegrenser på nytt. Vi ungarere ønsker ikke å leve slik, sier han.

Mulig høyrevridning i EU

Uttalelsene kommer få måneder før EU-valget, som skjer fra 6. til 9. juni. I de fleste landene er det søndag 9. juni som blir hovedvalgdagen.

På ferske meningsmålinger ligger partigruppa aller lengst ytterst til høyre, Identitet og Demokrati (ID), an til å få sin største oppslutning noensinne, nærmere bestemt 85 av parlamentets 720 mandater, skrev NTB 2. mars.

Gruppa består av partier som tyske AfD, franske Nasjonal Samling og italienske Lega. I tillegg har Ungarns Orban bestemt at hans parti Fidesz skal gå inn i partigruppa ECR, som ligger nest ytterst på høyresiden. Det kan gjøre ECR til den tredje største gruppa i parlamentet og bidra til å forrykke balansen ytterligere.

Dagsavisen har tidligere omtalt Orbans skarpe retorikk mot EU-toppene.

– Flere og flere avgjørelser som burde tas av nasjonale ledere, tas nå heller av institusjonene i Brussel. Det er realiteten jeg ser, skrev Viktor Orban i et innlegg på X, tidligere Twitter, i november.

Viktor Orban og EU-toppene er ikke på samme bølgelengde, mildt sagt. (Yves Herman/Reuters)

– Problemet er at byråkrater ikke representerer folket. Det er jobben vi skal gjøre, som demokratisk valgte ledere, la han til.

Orban er Putins nærmeste i unionen

Den ungarske statsministeren regnes for å være Vladimir Putins og Russlands nærmeste allierte i EU. Ifølge NTB har Orban beskrevet EU som «et undertrykkende regime», og gang på gang vært svært skarp i sin EU-retorikk.

– Viktor Orban har ofte tatt rollen som den som spolerer EUs utenrikspolitiske planer, og slik har det vært en stund, sa Øst-Europa-eksperten Tobias Schumacher til Dagsavisen i høst.

NTNU-professor og Øst-Europa-ekspert Tobias Schumacher. (NTNU)

Ungarns statsminister har i tillegg gått hardt ut mot EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

– For offentligheten virker det ofte som om Europa styres av EU-kommisjonen og dens leder. Vi leser hennes ord som om at «dette er en leder i Europa». Men faktum er at hun er ansatt av oss. Og det er hennes jobb å gjøre det vi bestemmer, har Orban uttalt.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har fått kritikk av Viktor Orban. (FREDERICK FLORIN/AFP)

Vil trekke EU-kommisjonen for retten

Torsdag skrev NTB at EU-parlamentet har stevnet EU-kommisjonen for EU-domstolen for å ha frigjort milliardbeløp til Ungarn, penger som ble holdt tilbake i protest mot landets rettsvesen.

Beslutningen er ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA fattet etter et lukket møte torsdag mellom EU-parlamentets leder Roberta Metsola og lederne for de sju politiske grupperingene i forsamlingen. Stevningen ble tidligere i uken vedtatt i et møte i parlamentets juridiske komité.

Uenigheten dreier seg om en beslutning i kommisjonen 13. desember om å frigi 10,2 milliarder euro, penger som var øremerket for Ungarn, men som ble holdt tilbake som en markering av misnøye med mangler i den ungarske rettsstaten. Kommisjonen sa den gang at pengene blir frigitt da regjeringen i Budapest hadde gjennomført lovede tiltak. Men parlamentet beskylder kommisjonen for å snu det døve øret til.

Krigen i Ukraina, her representert ved en ukrainsk soldat, er en kjerne til uenigheten mellom Viktor Orban og EU. Orban har ikke ønsket å støtte ukrainerne med våpen. (Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Den belgiske representanten Philippe Lamberts sa i desember at kommisjonen av politiske grunner synes å overse det faktum at Ungarn ikke lenger er et demokrati, skriver NTB.

Dagen for kommisjonens beslutning hadde en medarbeider til statsminister Viktor Orban antydet overfor Bloomberg at Ungarn kunne løfte sitt veto mot EUs hjelpepakke til Ukraina dersom kommisjonen ville frigi de øremerkede pengene.

Kommisjonen holder fortsatt tilbake 21 milliarder euro som formelt sett er Ungarns rettmessige midler, men som av politiske grunner kan brukes av kommisjonen som pressmiddel når andre forsøk på overtalelser ikke har ført fram.

Hvem er Viktor Orban?

Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. Gjenvalgt for sin fjerde periode i 2022.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Grunnla det høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partiet Fidesz i 1988 og har ledet partiet siden.

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som ga partiet makt til å gjennomføre grunnlovsendringer.

Opposisjonen har anklaget Orban for å undergrave demokratiet gjennom en rekke kontroversielle lovendringer.

Orbans regjering har også ofte vært i konflikt med EU.

Viktor Orban. (Denes Erdos/AP)

