Ekspert: – Tror Orban ønsker å styre til han dør

– Jeg tror i utgangspunktet at Viktor Orban kan tenke seg å sitte ved makten til han dør. I Ungarn er det ikke mange som klarer for å se for seg en annen. Tilhengerne hans ser på ham som en uangripelig leder, sier Eva Sarfi til Dagsavisen.

Sarfi er førstelektor i Øst-Europa-studier ved Universitetet i Oslo (UiO), og følger ungarsk og østeuropeisk politikk tett.

Eva Sarfi ved Universitetet i Oslo (UiO) følger ungarsk og østeuropeisk politikk tett. (Pressefoto / UiO)

Statsminister Orban og hans høyrenasjonale parti Fidesz har hatt full kontroll i toppen av ungarsk politikk de siste 14 årene.

– Sosialistpartiet i Ungarn styrte før Fidesz kom til makten, men de styrte uten en fast kurs. Flere av deres politikere ble anklaget for korrupsjon, og etter finanskrisen i 2008 fikk landet store problemer som regjeringen den gang ikke klarte å håndtere, sier Sarfi.

Fidesz’ nettverk

Og problemene hadde egentlig vart i flere år, helt siden Sosialistpartiets valgseier i 2006.

– I et internt møte etter seieren sa den daværende statsministeren at de hadde løyet til velgerne om økonomiske spørsmål gjennom hele valgkampen, og innholdet fra dette møtet ble lekket til offentligheten av en utro tjener. De neste årene ble partiet mer og mer diskreditert. I 2010 vant Fidesz og Orban, som altså har styrt siden, forklarer førstelektoren og fortsetter:

– Viktor Orban har ikke snakket om noen etterfølger, og foreløpig sitter han trygt. Det er i tillegg allment kjent at «alt» av avgjørelser må gjennom statsministerens kontor, så det sier noe om kontrollen Orban har.

Ungarns statsminister Viktor Orban er ifølge NTB regnet som Vladimir Putins beste venn i EU. Nylig gratulerte Orban Russlands president med valgseieren på hjemmebane. (Johanna Geron/Reuters)

Hun peker på at Ungarn er blitt et veldig polarisert land.

– Veldig mange ungarere er frustrerte, men også apatiske. De ser at Fidesz har spunnet økonomiske og politiske nettverk som gjennomsyrer hele samfunnet, og har ikke sett en reell motstander som kan klare å bryte de eksisterende strukturene til det sittende styret.

Opposisjonen ikke har klart å bygge seg opp siden det store nederlaget. Det største opposisjonspartiet, som nå heter Demokratisk forum, består fremdeles av de samme personene som styrte landet før 2010, beretter Sarfi.

Ungarn og krigen i Ukraina

Det eneste partiet som har vist litt framvekst den senere tid, er den opprinnelige protestbevegelsen «Hunden med to haler». Det er en gruppe som ikke har bindinger til noen av de eksisterende partiene.

– Noen småpartier prøver eller har prøvd å etablere seg, men uten hell. Og det er vanskelig å få fotfeste når Fidesz har så sterk makt i Ungarn som det har, sier Eva Sarfi.

Forrige valg i Ungarn, som kom kort tid etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022, var på en måte beleilig for Fidesz, mener førstelektoren.

– «Vår leder er den eneste som kan redde Ungarn fra å bli involvert i krigen», var noe partiet kunne mobilisere usikre velgere med.

Russia Ukraine War Russlands fullskala invasjon av Ukraina har vart i over to år. Her er to ukrainske soldater avbildet nær byen Avdijivka. (Efrem Lukatsky/AP)

– I forbindelse med krigen i Ukraina, er det en større enighet blant folk om at man ikke bør involvere seg veldig. Mange ungarere mener at all krig er et onde, og at det høres bra ut når Orban snakker om viktigheten av fred. I tillegg er det en ungarsk minoritet i Vest-Ukraina, og disse ønsker jo ungarerne det beste. Man vil ha fred, ikke krig, for dem og alle andre i Ukraina, sier Eva Sarfi.

Fire Orban-faktorer

Når man snakker om hvorfor 60 år gamle Viktor Orban står så sterkt, kan man peke på fire grunner, forklarer Øst-Europa-eksperten.

– Den ene er svak og upopulær opposisjon, det andre er at han og de konservative verdiene som Fidesz står for appellerer til befolkningen på landsbygda. Det tredje er at Orbans krets har bygget opp et stort korrupsjonsnettverk og «klientnettverk» som er veldig avhengig av det eksisterende systemet. Et eksempel er at byer og kommuner ikke får tildelt penger hvis de ikke har et Fidesz-lojalt styresett. Og den fjerde grunnen til at Fidesz beholder makten er at de har et velsmurt propagandaapparat som brukes effektivt til å skremme befolkningen til å stemme på dem.

NTNU-professor Tobias Schumacher følger også østeuropeisk politikk svært tett. (NTNU)

Øst-Europa-ekspert og NTNU-professor Tobias Schumacher har vært inne på det samme som Sarfi.

– Viktor Orban har transformert Ungarns politiske system til å bli et illiberalt (frihetsfiendtlig, journ.anm.) demokrati, forankret i klientelisme og veldig korrupte nettverk, har han tidligere sagt til Dagsavisen.

---

Klientelisme

Favorisering av de befolkningsgruppene som utgjør et regimes maktbase – slektninger, partilojale, folkegruppe og/eller andre støttespillere. Disse behandles på en annen og bedre måte enn andre innbyggere, også av offentlige byråkrater. Dette kalles gjerne klientelisme – et system ofte med tilsynelatende demokrati, men med personlige avhengighetsforhold som grunnlag. Ofte forbundet med korrupsjon. (Norsk utenrikspolitisk institutt)

---

Peter Magyar – en mulig Orban-utfordrer

Men kanskje kan en endring være i emning i Ungarn. Det vekket nemlig stor oppsikt da titusener av ungarere møtte opp for å høre på en tale fra Peter Magyar, en av Orbans krasseste kritikere, i hovedstaden Budapest for en ukes tid siden.

– Et flertall av det ungarske folk har mistet tiltroen til hele den politiske eliten, tordnet Magyar fra talerstolen, til kraftig jubel fra de frammøtte.

Peter Magyar fikk stor oppmerksomhet da han holdt tale for en stor folkemasse i Budapest nylig. Her snakker han med folk i mengden. (Bernadett Szabo/Reuters)

Magyar har samlet stor oppslutning i kjølvannet av det som omtales som den største politiske krisen Orbans regjering har stått i, skriver NTB.

– Det er et veldig sterkt behov for en alternativ kraft i Ungarn nå, etter min mening. Og veldig mange som hørte på Magyars tale, følte at «dette er fantastisk». Magyar selv virket sjokkert over hvor mange som møtte opp. Han prøvde å få fram at han ikke er noen Messias, men det ble nesten hallelujastemning. Det er slett ikke sikkert at Magyar vil lykkes i å skape en alternativ politisk kraft, men stemningen under talen hans viser at veldig mange mennesker lengter etter noe nytt.

Presidenten måtte gå av

Den ferskeste krisen i Ungarn er utløst av at daværende president Katalin Novak i april 2023 benådet en person som var dømt for å dekke over overgrep mot barn på et statlig barnehjem. Novak gikk av som følge av skandalen, og det samme gjorde justisminister Judit Varga, som også hadde undertegnet benådningen.

Katalin Novak måtte gå av som president i Ungarn etter en politisk skandale. (ADEM ALTAN/AFP)

Magyar, som tidligere var gift med Varga, har forsvart ekskona og pekt på at det var mange flere som var involvert i benådningssaken, men at det var «beleilig» å skvise ut de to eneste kvinnene i maktposisjoner, forklarer Eva Sarfi.

– Ungarsk politikk er veldig mannsdominert, og slik vil de fortsatt at det skal være. Magyar anklaget de mannlige politikerne for å «gjemme seg bak kvinnenes skjørt», sier førstelektoren og fortsetter:

– Men Magyar gikk lenger enn bare å snakke om benådningssaken. Han mener Orban-regjeringens dager nå bør være talte og anklager den politiske ledelsen i landet for å være gjennomkorrupt.

Peter Magyar har tidligere uttrykt at han ikke ønsket å bli politiker. Men tonen har nå endret seg fra 42-åringen. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

– Magyar er en fugl som har begynt å synge

Peter Magyar var med på mange fester og uformelle møter da ekskona var minister. Han har sagt at han skjønner hvordan makten fungerer, og han kjenner systemet innenfra, sier Øst-Europa-eksperten Sarfi.

– Magyar er en fugl som har begynt å synge, kan man si, bemerker hun.

– Det som er viktig å følge med på nå, er at Magyar sier at han sitter på avgjørende bevis i en stor korrupsjonssak som går for domstolene, der den tidligere statssekretæren i justisdepartementet er anklaget for å ha mottatt smøring fra namsmannen. Magyar sier han har fellende bevis på at flere i regjeringen har visst om og vært delaktige i korrupsjonen, legger hun til.

Ungarns statsminister Viktor Orban kreverer endringer i EU, og sa nylig at han vil «marsjere» til den belgiske hovedstaden Brussel – der unionen har hovedsete – for å få dette til. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

Tidligere har Peter Magyar gitt uttrykk for at han ikke ønsker å være politiker, men ettersom tiden har gått har han endret mening. Han mener det trengs noe nytt i landet. Selv lover 42-åringen å danne «en politisk bevegelse for alle velmenende ungarere som ønsker å jobbe for landets beste», ifølge NTB.

– Viktor Orban har foreløpig sittet stille i båten når det gjelder Magyar. Fidesz-apparatet derimot har gått ut og forsøkt å diskreditere Magyar som person, forklarer Sarfi.

Ungarn og EU

NTNU-professor Tobias Schumacher har tidligere uttalt til Dagsavisen at Viktor Orban ofte tar rollen som den som spolerer EUs utenrikspolitiske planer. Gjentatte ganger har statsministeren gått hardt ut mot unionen.

I desember i fjor vedtok EU-kommisjonen å frigi i alt 10,2 milliarder euro til Ungarn som hadde blitt frosset på grunn av korrupsjon og manglende gjennomføring av rettsreformer. Beslutningen ble tatt like i forkant av et svært viktig EU-toppmøte der både støtte til Ukraina og ukrainsk EU-medlemskap sto på dagsordenen.

Peter Magyar vil korrupsjonen i Ungarn til livs. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

Frigivelsen har høstet mye kritikk, og mange har ment det var et forsøk på å «smøre» Ungarns statsminister Orban, som lenge hadde markert seg som en arrig motstander av et ukrainsk EU-medlemskap. EU-parlamentet vil nå ta EU-kommisjonen til retten over den omstridte beslutningen, skriver NTB.

– Orban er kjent som veldig EU-kritisk, selv om ungarere flest er for EU. Men Orban mener at EU må ha mindre makt, og at nasjonalstatene må få bestemme mye selv . Han holdt en veldig EU-fiendtlig tale om dette på nasjonaldagen, sier Eva Sarfi.

– Paradokset er at Orban snakker om viktigheten av å beholde suvereniteten, og at internasjonal kapital ikke skal få styre landet. Men poenget er jo at nettopp fordi kapitalen er internasjonal, må man også ha overnasjonale strukturer som temmer kapitalen. Det er det EU forsøker å gjøre.

Når det gjelder Orbans EU-kritikk, har Magyar sagt at «vi må samarbeide med EU», forklarer førstelektoren.

– Han understreker at Ungarn må støtte EUs muligheter til å granske korrupsjon i landet. Magyar og ekskona bodde i Brussel i mange år, så Magyar kjenner godt til EU som system, sier Sarfi.

---

Hvem er Viktor Orban?

Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. Gjenvalgt for sin fjerde periode i 2022.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Grunnla det høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partiet Fidesz i 1988 og har ledet partiet siden.

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som ga partiet makt til å gjennomføre grunnlovsendringer.

Opposisjonen har anklaget Orban for å undergrave demokratiet gjennom en rekke kontroversielle lovendringer.

Orbans regjering har også ofte vært i konflikt med EU.

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

Viktor Orban. (SAMEER AL-DOUMY/AFP)

---

