Ekspert slår alarm om Orbans «dobbeltspill»: – Bekymringsfullt

Viktor Orban «hestehandler» med Russlands president Putin og driver dobbeltspill mellom Russland, Nato og EU. Det sier sikkerhetspolitisk ekspert Patrik Oksanen hos tankesmia Frivärld til svenske Expressen.

Orban møtte Putin i Kina tidligere i oktober, på tross av at EU jobber for å isolere Russland mest mulig etter invasjonen av Ukraina. Ungarns statsminister uttalte at hans fortsatte møter med Russlands president er «en del av en større strategi» fra Ungarns side.

– Vi vil gjøre alt for å få fred. Derfor holder vi alle kommunikasjonslinjer med russerne åpne, ellers er det intet håp om fred. Det er en strategi, og vi er stolt av det, sa Orban til journalister på EU-toppmøtet nylig, ifølge NTB.

Han hevdet samtidig at Ungarn «er det eneste landet som tar til orde for fred».

Ungarns statsminister Viktor Orban er ikke kjent for å gjøre ting lett for EU. (HANDOUT/AFP)

EU, Nato og Russland

– Det som skjer er plagsomt for både EU og Nato, og ytterst bekymringsfullt. Det er for eksempel ikke en tilfeldighet at Ungarn ikke har ratifisert Sveriges Nato-søknad, sier Patrik Oksanen til Expressen.

Tobias Schumacher er professor i europastudier ved NTNU og nestleder for REDEMOS, et internasjonalt forskningsprosjekt om EUs demokratistøtte til Øst-Europa. Han er enig i Oksanens synspunkter.

– Men på en måte er det litt gammelt nytt at Orban er til irritasjon. Han har ofte tatt rollen som den som spolerer EUs utenrikspolitiske planer, og slik har det vært en stund, sier Øst-Europa-eksperten til Dagsavisen.

NTNU-professor og Øst-Europa-ekspert Tobias Schumacher. (NTNU)

Samtidig har Ungarns statsminister aldri gjort alvor av sin anti-EU-retorikk om unionens sanksjoner mot Russland, poengterer Schumacher.

– Han vet at det vil kunne skade Ungarn på flere måter, sier NTNU-professoren.

– Orban oppfører seg som en opportunist når det gjelder EU, Nato og Russland. Han eskalerer bruken av sin retorikk når han anser det som nyttig overfor egne tilhengere. Jeg mener at han ikke følger en åpenbar utenriks- og sikkerhetspolitisk strategi, men heller tilpasser seg omgivelsene. Innerst inne forstår han at det for ham ikke fins et reelt alternativ til EU- og Nato-medlemskap, mener Schumacher.

Allianse mellom Ungarn og Slovakia?

Til Expressen sier Wilhelm Agrell, professor i etterretningsanalyse ved Lund Universitet, at Ungarns og Slovakias relasjon til Russland kan skape trøbbel for EU og Nato i fortsettelsen. Robert Fico, som nylig ble valgt til statsminister i Slovakia for fjerde gang, gikk til valg på at han blant annet vil kutte våpenstøtten til Ukraina. Han har flere ganger kritisert sanksjonene mot Russland.

– Ukraina er blant de mest korrupte landene i verden, og vi mener at betingelsen for den overdrevne økonomiske støtten bør være garantier for at EU-pengene, inkludert støtten fra Slovakia, ikke blir underslått, sa Fico i en uttalelse nylig, ifølge NTB.

Viktor Orban i samtale med Slovakias statsminister Robert Fico. (LUDOVIC MARIN/AFP)

Men det blir feil å sidestille Fico og Orban, mener NTNU-professor Schumacher.

– Når det gjelder Orbans og Ficos forhold, så har det forbedret seg betraktelig de siste årene. Men Fico, til tross for skamløs og vulgær retorikk, er i mye mindre grad prorussisk enn Orban. Fico er mye mindre ideologisk, sier han.

Fico har ikke samme spillerom som Orban

Schumacher har på mange måter vært en taus tilhenger av Slovakias EU- og Nato-medlemskap, og slik skiller han seg fra Orbans aggressive retorikk, mener professoren.

Fico har heller ikke samme spillerom som Orban. Den slovakiske statsministeren dannet etter valgseieren en koalisjon med det nasjonalistiske og åpent prorussiske partiet SNS, men også med det mer moderate sentrum-venstrepartiet Hlas-SD.

– Å påstå at Bratislava og Budapest nå vil forme en allianse som vil ødelegge for EU, er etter min mening svært misvisende. Da vil man undervurdere nøkkelforskjellene mellom Orban og Fico, mener Schumacher.

Dagsavisen snakket med Schumacher om Fico forrige måned, om statsministerens oppgave med å lede et splittet Slovakia. Den saken kan du lese her.

---

Fakta om Viktor Orban

Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. Gjenvalgt for sin fjerde periode i 2022.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Grunnla det høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partiet Fidesz i 1988 og har ledet partiet siden.

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som ga partiet makt til å gjennomføre grunnlovsendringer.

Opposisjonen har anklaget Orban for å undergrave demokratiet gjennom en rekke kontroversielle lovendringer.

Orbans regjering har også ofte vært i konflikt med EU.

(Kilde: NTB)

---

