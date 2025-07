Etter et halvår med store økninger i deporterte og fengslede immigranter over hele USA, melder The Independent at antallet har nådd rekordhøye nivåer.

Trump-administrasjonen har møtt sterk motstand både i sosiale medier, blant amerikanske grasrotbevegelser og flere menneskerettighetsorganisasjoner, men har fortsatt deportasjonene og opptrappingen av såkalte «interne sikkerhetsoperasjoner».

Nå har en ny mobilapp kalt IceBlock blitt lansert for å stå imot administrasjonens handlinger, og gjøre det lettere for immigranter å unngå møter med immigrasjonsmyndighetene (ICE).