Atomvåpen-beskjed fra russisk minister: – Veldig viktig

Tirsdag presenterte Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu landets militære planer for det kommende året. Der tok han blant annet opp atomvåpen som et eget punkt.

– Med tanke på karakteren i de militære truslene vi møter, samt den militærpolitiske risikoen vi står overfor, har vår øverstkommanderende (president Vladimir Putin, red.anm.) gitt oss et antall prioriterte oppgaver, innledet Sjojgu.

– Blant de viktigste av disse oppgavene, er å opprettholde høyeste nivå av beredskap for atomvåpen. Dét gir en strategisk balanse i verden, sa den russiske forsvarsministeren, ifølge nyhetsbyrået AP og svenske Expressen.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu (t.h.) la tirsdag fram Vladimir Putins og Russlands militære planer for 2024. Her er Sjojgu og presidenten avbildet ved en tidligere anledning. (MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP)

Fakta om Sergej Sjojgu

Sergej Sjojgu er en russisk offiser og politiker. Han har vært forsvarsminister i Russland siden 2012, og er en av president Vladimir Putins betrodde menn.

Sjojgu var leder for det russiske sivilforsvaret fra 1991, og fra 1994 minister for Ministeriet for sivilforsvaret, ekstraordinære situasjoner og naturkatastrofer.

Sjojgu er født og oppvokst i republikken Tuva. Han er utdannet sivilingeniør og har rang av general.

Sergej Sjojgu. (SPUTNIK/Reuters)

Kilde: Store norske leksikon

Må sette Russlands eksistens i fare

Den russiske militærdoktrinen sier at atomvåpen kan tas i bruk hvis Russland blir utsatt for et konvensjonelt angrep som setter selve statens eksistens i fare, påpeker John Færseth i sin bok «Spesialoperasjon. Ukraina og Russland 2004-2023».

«Det betyr i praksis at situasjonen i Ukraina må oppleves eller i alle fall kunne presenteres som en eksistensiell trussel mot den russiske staten», skriver han i boken som kom ut i høst.

Forfatter og medieviter John Færseth. (Jørn H. Skjærpe)

Det fins i hovedsak to typer atomvåpen. Langtrekkende strategiske våpen med kraftige stridshoder som kan utslette byer på andre kontinenter, og taktiske atomvåpen med kortere rekkevidde og mindre sprengkraft, ifølge NTB.

Fakta om atomvåpen

Atomvåpen, også kalt kjernevåpen eller kjernefysiske våpen, er våpen hvor sprengvirkningen oppnås ved frigjøring av kjerneenergi. Disse deles i fisjonsvåpen og fusjonsvåpen.

Karakteristisk for kjernevåpen er de enormt store energimengdene som blir frigjort.

Atomvåpen har kun blitt benyttet i konflikt ved én anledning, da USA slapp to atombomber over Hiroshima og Nagasaki i august 1945.

Kilde: Store norske leksikon

Rand-rapport om atomvåpen

I september publiserte tenketanken Rand National Defense Research Institute en analyse der de vurderte det som plausibelt at Russland vil ta i bruk atomvåpen «hvis de ønsker å endre situasjonen fundamentalt» i krigen i Ukraina. Rand pekte imidlertid på tre årsaker til at Vladimir Putin foreløpig ikke har villet eskalere ytterligere:

Bekymring for Natos reaksjon og militære kapasitet.

Bekymring over øvrige reaksjoner utover Vesten, deriblant fra Kina og leder Xi Jinping.

Den russiske oppfatningen om at landets mål i Ukraina er oppnåelige uten å ta i bruk atomvåpen og risikoen for påfølgende reaksjoner.

Russlands president har lenge truet Vesten med eskalering dersom støtten til Ukraina økes.

– Blir det en tredje verdenskrig, vil det ikke være noen vinnere. Ei heller USA, sa han i fjor sommer.

Vladimir Putin og Russland gikk til fullskala invasjon av naboen Ukraina i februar 2022. (Alexander Zemlianichenko/AP)

– Sannsynligheten for atomkrig er ikke veldig stor

Tor Bukkvoll, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), uttalte seg i slutten av oktober til Dagsavisen om russiske atomtrusler:

– Sannsynligheten for det (atomkrig) er ikke veldig stor, men fordi konsekvensene av atomvåpen-bruk er så fryktelige kan man ikke avvise det. Dermed er Vesten nødt til å la det påvirke beslutningene som gjøres. Samtidig kan man ikke la seg presse av en trussel om atomvåpen. Men det vil være en tabbe å fjerne det fra egne taktiske vurderinger, sa han.

Og i fjor sommer sådde den svenske generalen Joakim Paasikivi tvil om hvor reelle Putins og Russlands atomtrusler faktisk er.

– For hvert eneste nye (våpen) system man (fra Vestens side, red.anm.) har sendt til Ukraina, har det vist seg at «de røde linjene» kun var innbilte. Den russiske atomtrusselen er blitt mindre troverdig. Man kan ikke se helt bort fra den, men man har ropt ulv, ulv for mange ganger, sa Paasikivi til svenske SVT.

Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshøgskolan. (Anders G Warne)

Høsten 2022 uttalte tidligere CIA-sjef David Petraeus at et svar fra Nato, og da spesielt USA, kan være å «ta ut enhver russisk konvensjonell styrke vi kan se og identifisere» dersom Russland bruker atomvåpen i Ukraina.

