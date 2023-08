Ekspert om Putins trusler: – For mye «ulv, ulv»

Vesten har bidratt med betydelig våpenstøtte til Ukrainas forsvar mot Russland og landets president Vladimir Putin. USA har alene gitt Ukraina sikkerhetsbistand verdt mer enn 43 milliarder dollar, skriver NTB.

Samtidig har Vestens frykt for en potensiell eskalering av krigen gradvis dalt, ifølge Paasikivi, som jobber ved Försvarshögskolan i Sverige.

Tomme trusler fra Vladimir Putin?

Våpenleveransene til Ukraina har skjedd etappevis, og en årsak til det er at Vesten har fryktet bruken av atomvåpen fra Russlands og Putins side, mener eksperten.

– Men for hvert eneste nye (våpen)system man har sendt til Ukraina, har det vist seg at «de røde linjene» kun var innbilte. Den russiske atomtrusselen har blitt mindre troverdig. Man kan ikke se helt bort fra den, men man har ropt ulv, ulv for mange ganger, sier Paasikivi til svenske SVT.

Med tanke på ytterligere våpenleveranser til Ukraina fra Vestens side, tror imidlertid eksperten at en grense kan være nådd.

Norge gir F-16-fly til Zelenskyj og Ukraina

Etter USA følger EU, Storbritannia, Tyskland og Japan på listen over land som har gitt Ukraina mest våpenstøtte målt i kroner og øre, viser Kiel-instituttets oversikt, ifølge NTB. Norge er på niendeplass på lista over donasjoner målt i kroner og øre – og på 13.-plass målt i prosent av brutto nasjonalprodukt.

Ukrainerne har mottatt alt fra stridshjelmer til roboter og F-16-fly. Torsdag kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norge skal gi F-16-fly til Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tok imot Støre i Kyiv samme dag. De to diskuterte muligheten for å ha møter om Zelenskyjs såkalte fredsformel i Oslo.

Beskjeden fra Vladimir Putin og Russland har vært at våpenstøtten til Ukraina forlenger og eskalerer krigen.

