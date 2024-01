Mektig senator: – Vi trenger Trump i Det hvite hus

Den republikanske senatoren John Barrasso regnes som den tredje mektigste blant republikanerne i senatet, bak Republikanernes senatsleder Mitch McConnell og den norskættede nestlederen John Thune. Barrasso er leder for The Senate Republican Conference, den formelle sammenslutningen av republikanske senatorer i USA.

McConnell og Trump har på sin side et anstrengt forhold, blant annet etter McConnells kritiske uttalelser om Trump i kjølvannet av kongresstormingen 6. januar 2021, mens Barrasso på sin side er sterk i troen på ekspresidenten.

– Vi trenger et sterkt republikansk og konservativt Representantenes hus og senat, og vi trenger å få Donald Trump tilbake i Det hvite hus. Derfor velger jeg nå å gi min støtte til Trump som presidentkandidat, sa Barrasso i et intervju med Fox News’ Sean Hannity. Medier som CNN og The Hill har også omtalt saken.

Wyoming-senator John Barrasso. (ANNA ROSE LAYDEN/AFP)

Kan erstatte Mitch McConnell

Trump, som ønsker å slå sittende president Joe Biden i valget 5. november, var raskt ute med å takke Wyoming-senatoren.

– Takk til den store senatoren John Barrasso for en så sterk støtte. Han er en ekstraordinær mann, skrev Trump på sin egen plattform Truth Social.

Barrasso er en av kandidatene til å bli Mitch McConnells etterfølger. McConnell har så langt forhold seg nøytral i kampen mellom de republikanske kandidatene, skriver CNN. Nestleder Thune ga tidligere sin støtte til South Carolina-senator Tim Scott, men han trakk seg fra racet.

Meningsmålingene viser at det kan bli et spennende USA-valg. Selv om flere observatører og eksperter nå har begynt å advare om at USA kan gå mot et diktatur om Trump vinner, leder han over president Biden på flere målinger, skriver NTB. Trump har foreløpig en klar ledelse i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat, foran Nikki Haley og Ron DeSantis.

Mener Trump er Bidens beste sjanse

Tross de mange rettsprosessene mot ham, er Trump fast bestemt på å vinne 2024-valget og vende tilbake til Washington D.C.

Historiker, forfatter og TV-profil Hans Olav Lahlum sa nylig til Dagsavisen at Demokratenes ultimate mareritt er at Trump blir republikanernes kandidat og vinner. Men samtidig har Demokratene en bedre sjanse til ny valgseier hvis Trump blir republikanernes kandidat, mente han.

– Donald Trump er nesten like gammel som Joe Biden, og han er sterkt omstridt. Trump har en stor tilhengerbase, men samtidig en stor gruppe som ikke liker ham. Det er lettere å få folk til å møte opp for Biden mot Trump, enn hvis Bidens motstander er fra generasjonen under. Nikki Haley og Ron DeSantis er mer konvensjonelle republikanske politikere, i hvert fall sammenlignet med Trump, og de vil ikke føre til samme grad av polarisering. Jeg tror ingen vil spørre «er dette slutten for demokratiet?» hvis Haley blir president, som det de gjør med tilfellet Trump, sa Lahlum.

Hans Olav Lahlum følger amerikansk politikk svært tett. (Emilie Holtet/NTB)

---

Fakta om Kongressen i USA

Kongressen består av to kamre: Senatet og Representantenes hus.

Senatet har 100 medlemmer, to fra hver delstat uansett størrelse.

En tredel av senatorene velges hvert annet år. Valgperioden for hver senator er seks år.

Representantenes hus har 435 medlemmer som er valgt fra valgkretser i hver stat. Samtlige velges annethvert år.

Antallet valgkretser varierer etter folketallet slik at California, USAs mest folkerike delstat, har 52, mens stater med få innbyggere, som blant annet Alaska og Wyoming, bare har én hver.

(Fakta: NTB/Ballotpedia)

---

