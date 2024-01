Ekspert om Putins offensiv: – Vi vil få se en stillingskrig

Russland har siden nyttår gjennomført en rekke storstilte angrep med langtrekkende våpen i Ukraina. Både krysserraketter, langtrekkende ballistiske raketter og droner er tatt i bruk.

Dette markerer starten på en ny offensiv i krigen fra russisk side, ifølge den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW).

ISWs kilder rapporterer mandag at offensiven vil starte for alvor i løpet av få uker, når slagmarken øst i Ukraina har blitt hard av is og frost, og når ukrainske styrker har blitt utmattet av å forsvare sine posisjoner.

Ifølge ISW er imidlertid russiske kilder urolige for at offensiven skal innledes på feil tidspunkt. De frykter blant annet at kulden i Ukraina kan skape trøbbel for offensiven, og at antallet russiske soldater ikke er høyt nok. Det skriver svenske Omni.

Putin-grep før valget

Dagsavisen har snakket med Jørgen Meedom Staun om hva året vil bringe for Ukraina. Han er lektor i internasjonal politikk ved Institut for Strategi og Krigsstudier hos det danske Forsvarsakademiet. Staun forsker primært på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

– Russland er på offensiven i Ukraina nå, med massive bombetokter mot ukrainerne. Hvordan ser du på utviklingen i krigen for 2024?

– Etter mitt syn er det mest trolig at vi får se en stillings- og utmattelseskrig langs noe som ligner på den nåværende fronten. Faktisk har vi det siste året hatt en relativt stillestående front, der ingen av partene har klart å slå seg gjennom fiendens stillinger, sier Staun.

Jørgen Meedom Staun er lektor i international politik hos Institut for Strategi og Krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet. (Pressefoto)

Før jul skrev Omni at Russlands president Vladimir Putin føler seg presset til å gjøre fremskritt før presidentvalget i Russland 17. mars. Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, sa da til Dagsavisen at valget vil kunne prege det som skjer på slagmarken i Ukraina de første månedene av 2024.

– Det ikke bra for Putin at han blir assosiert med en skuffende krigføring. Men når hans nærmeste allierte, generalene Sergej Sjojgu og Valerij Gerasimov, er ansvarlige for denne krigføringen vil jo ikke bare de miste legitimitet, men da blir det fort et problem for Putin også. Så i det perspektivet er det nok en fordel for Putin at han kan vise til en fremgang på slagmarken, og dette blir nok enda mer aktuelt etter hvert som presidentvalget nærmer seg, sa Heier.

Ser til USA-valget

Jørgen Meedom Staun peker på det han mener vil ha størst påvirkning på krigen i Ukraina i 2024.

– Den amerikanske valgkampen, og hvilken effekt presidenten etter årets valg får for USAs videre støtte til Ukraina. Og om hvorvidt Europa er villig og i stand til å ta over for USA økonomisk og militært, hvis den amerikanske støtten forsvinner, sier dansken.

FFI-forsker Tor Bukkvoll sa nylig til Dagsavisen, som Staun gjør nå, at det i praksis var lite framgang for noen av partene i krigen på slagmarken i 2023.

– Russland hevder jo hele tiden at de rykker fram ved fronten, men realiteten er ofte at det bare er noe framrykking her og der. Og det er ikke mye, altså. Det kan være hundre meter en plass, og kanskje en kilometer eller to en annen plass. Av og til slår jo ukrainerne tilbake også. Så etter mitt syn handler det mer om små bevegelser fram og tilbake, sa Bukkvoll.

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Richard Haass, som har vært utenrikspolitisk rådgiver for fire amerikanske presidenter, har gitt Ukraina følgende råd for 2024:

– Ukraina bør endre holdning. De bør gå fra tanken om å gjenerobre de 20 prosentene av eget land som Russland har tatt, men heller gå over til å forsvare de resterende 80 prosentene. Hvis Ukraina går på defensiven, må Russland i større grad gå på offensiven. Dét vil være mye vanskeligere for russerne, sa Haass i en episode av podkasten The News Agents i desember.

Vladimir Putin har et blikk på valget i USA i november, mener ekspert. (PAVEL BEDNYAKOV/AFP)

