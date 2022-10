Eks-CIA-sjef: USA vil sikte på enhver russisk styrke hvis Putin bruker atomvåpen

En eventuell bruk av atomvåpen fra russisk side kan ikke gå ubesvart, men vil ikke nødvendigvis bli besvart med atomvåpen, mener den tidligere CIA-sjefen og tidligere generalen i hæren, som blant annet også har vært sjef for ISAF-styrkene i Afghanistan.

– Det er ikke atomvåpen mot atomvåpen. Man vil ikke ønske å gå inn i en atomeskalering her. Men man må vise at det ikke kan aksepteres på noen som helst måte, sier David Petraeus i et intervju med ABC News.

– Truslene må tas på alvor

Petraeus sier truslene om atomvåpen må tas på alvor.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan har sagt at USA har advart Russland på «svært høyt nivå» om at atomvåpenbruk vil ha «katastrofale konsekvenser».

Petraeus sier han ikke har snakket med Sullivan om hva USAs respons ville være.

– Men for å gi deg et hypotetisk svar, ville vi respondere ved å lede en Nato-innsats, en felles innsats, som ville ta ut enhver russisk konvensjonell styrke vi kan se og identifisere på slagmarken i Ukraina og også på Krym og hvert skip i Svartehavet, sier han i et TV-intervju som ble sendt søndag.

– De taper på slagmarken, og det vil fortsette

Fredag annekterte Russland de fire russisk-kontrollerte områdene i Øst- og Sør-Ukraina som har holdt såkalte folkeavstemninger om å bli innlemmet i Russland; Donetsk, Luhansk, og deler av Zaporizjzja og Kherson. Dagen etter måtte russiske styrker trekke seg ut av nok en viktig by i et av de annekterte områdene; Lyman i Donetsk.

– Det er betydningsfullt, men det er også desperat, sier Petraeus om de siste skrittene fra Russlands president Vladimir Putins side.

– Han taper, og virkeligheten han står overfor på slagmarken, er irreversibel, tror jeg, sier han, og påpeker at Ukraina de siste sju månedene har mobilisert mye bedre enn Russland.

Han sier at Ukraina, som er en tredel av Russlands størrelse, nå har en større og mye mer effektiv styrke på bakken, i tillegg til at Ukraina støttes med våpen fra vestlige land.

Han sier dette om Putin:

– Han står overfor en situasjon som er irreversibel, tror jeg. Ikke noen kaotisk mobilisering, ingen annektering, og ingen skjulte atomtrusler kan få ham ut av denne situasjonen, sier Petraeus.

Han peker på at tapet av byen Lyman var et nederlag for Putin.

– Han erklærte annekteringen, og har allerede mistet et viktig element i det, en viktig by som ville ha vært et viktig forsyningssentrum om de hadde hatt muligheten til å gå videre, sier han, og mener de russiske tapene vil fortsette.

– På et tidspunkt vil det bli nødt til å erkjennes. På et tidspunkt vil det være nødt til å bli en slags begynnelse på forhandlinger, sier han.

– De taper på slagmarken, og det vil fortsette. Spørsmålet er egentlig bare når man vil se ikke bare soldater og små enheter overgi seg, men større enheter smuldre opp, sprekke og kanskje faktisk kollapse. Og jeg tror det vil skje, sier den tidligere CIA-sjefen.

Flere gjennombrudd

Samtidig ble det mandag meldt at ukrainske styrker har gjort noen flere gjennombrudd i Kherson-regionen, ifølge en myndighetsperson som er satt inn av russiske myndigheter, melder Sky News.

– Det er anspent, la oss si det sånn, sier Vladimir Saldo, leder Kherson-regionen.

Dette kommer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy sa at ukrainske styrker hadde frigjort de små landsbyene Arkhanhelsk og Myrolybivska i samme region.





