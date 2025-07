Forbys innreise til Ungarn – nå vil de samarbeide med andre

«Til de titusener av fans som vi gledet oss til å se i person på Sziget, beklager for at vi ikke får vært der med dere», skrev den nordirske hiphopgruppa Kneecap på Instagram torsdag.

Etter planen skulle trioen fra Belfast spille på Sziget-festivalen 11. august i Ungarn. Nå forbyr ungarske myndigheter gruppa innreise.

Regjeringens talsperson Zoltan Kovacks skriver at Kneecap er «offisielt utestengt fra innreise til Ungarn – for antisemittisme og glorifisering av terror» i et innlegg på X.