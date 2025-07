Dette må du vite om Norway Cup – slik blir fotballfesten

Tusenvis av fotballglade barn og unge på Ekebergsletta har blitt en tradisjon i hovedstaden. Den første utgaven av Norway Cup ble arrangert i 1972. I år er det 51. gang at ballen ruller.

– Jeg brenner for at så mange som mulig skal få kjenne på den spesielle Norway Cup-følelsen på verdens største og viktigste arena for idrettsglede og vennskap, sier den nye Norway Cup-sjefen Tone Lien.

I år deltar 2000 lag i turneringen fra totalt 35 ulike land. Klubber fra Palestina, Ukraina, India og USA er blant de utenlandske gjestene.