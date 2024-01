Hevder dette er Putins krigsplan: – Ingen vei tilbake nå

2024 blir et skjebneår for Ukraina, med et Russland som er på offensiven i krigen. Russernes president Vladimir Putin skal nå ha lagt en plan for tiden fram til 2026. Denne inkluderer blant annet å øke den militære produksjonen ytterligere i årene som kommer.

I løpet av 2024 er planen at russiske styrker skal få kontroll på regionene Donbas, Donetsk og Luhansk, ifølge etterretning Bild har fått tilgang til. Deretter, i 2025 og 2026, er målet å ha kontroll over store deler av områdene i og rundt Kharkiv, Zaporizjzja og Dnipro, erfarer avisen.

Dagsavisen har tidligere omtalt at 30 prosent av de offentlige utgiftene i Russland skal legges på forsvaret i 2024, noe som tilsvarer en økning på nesten 70 prosent fra 2023.

Russlands mål i Ukraina

I tillegg er det et sterkt håp i Kreml om at Joe Biden taper presidentvalget i USA i 2024, og at dette vil føre til en dramatisk reduksjon av støtten til Ukraina, skriver Bild. Også svenske Expressen har omtalt saken fra den tyske storavisen.

– Vi vet allerede at Russlands mål er å utslette Ukraina som en europeisk nasjon, med alt som det innebærer. At det da fins en rekke russiske delmål på veien mot å oppnå dette, er ikke rart. Kreml har kastet terningene i sitt risikable imperiespill, og det fins ingen vei tilbake for Putin-regimet nå. Russland regner med å holde ut lenge nok til å oppnå sine mål.

Det sier Patrik Oksanen til den svenske avisen. Han er sikkerhetspolitisk ekspert ved tankesmia Frivärld og medlem i Kungliga krigsvetenskapsakademien.

Dagsavisen har tidligere omtalt det mange mener er Vladimir Putins sterke håp om at Donald Trump vinner USA-valget neste år.

– Om Donald Trump vinner, tror jeg all amerikansk støtte til Ukraina – både militær og økonomisk – vil opphøre, sa Karsten Friis hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen forrige måned.

Motbakke for Joe Biden og hans Ukraina-plan

Forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har poengtert hvor viktig det er for Ukraina at Joe Biden får gjennom en ny støttepakke til ukrainerne. Men USAs president har møtt motbør i forhandlingene med Det republikanske partiet.

– Blir den ikke vedtatt, er det et betydelig problem for Ukraina, sa Bukkvoll til Dagsavisen nylig.

– Hvis ikke støttepakken blir vedtatt, så taper Ukraina krigen. Det er faktisk så enkelt som det, har Fred Kagan, leder av the Critical Threats Project i tankesmia American Enterprise Institute, uttalt til amerikanske Foreign Policy.

Ifølge Bilds kilder inkluderer Putins plan også «å villede verden om Russlands ‘fredelige’ intensjoner».

– Og Russlands plan baserer seg på at Vestens støtte til Ukraina vil svekke seg mer og mer, sier den italienske forsvarsanalytikeren Thomas Theiner til Bild.

