Emma Wågenes skal bo hjemme det første året av studiet for å få minst mulig studielån. FOTO: Ylva Lie Bjerke

– Jeg gikk på en smell, og prioriterte jobb fremfor studier. Nå tenker jeg å gjøre motsatt.

Emma Wågenes (22) skal i august begynne på grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet. Hun har planer om å jobbe ved siden av studiene, men leksa hun lærte da hun tidligere studerte sykepleie, har hun ikke glemt.

Per nå bor Emma hos foreldrene sine i Drammen. Det tenker hun å gjøre det første året, for å kunne finne ut av jobb-studie-balansen før hun flytter for seg selv og får faste utgifter. Målet er å sitte igjen med minst mulig i studielån.