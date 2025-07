Survival of the richest

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

I refrenget på låta «Money» synger artisten Marstein «It’s all about money / det er svaret / survival of the rich / hvis du ikke vil bli spist – pass på at du har det».

Jo Almaas Marstein er 22 år, men allerede Årets spellemann, med over 50 millioner avspillinger på Spotify og plass øverst på festivalplakatene. «Money» er spilt 1,2 millioner ganger hos strømmegiganten siden den ble sluppet i fjor høst.