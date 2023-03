Ellen mistet jobben etter 23 år i Elkjøp: – Det er møkk å bli behandla sånn

– Jeg er blant dem ved Elkjøp Jessheim som har jobbet lengst i kjeden. Derfor kom dette som et sjokk, sier Ellen Hoenvoll.

Kjøkkenkonsulenten holder den store koppen med beksvart Starbucks-kaffe med begge hender.

Hun husker tilbake til januar i år da hun fikk vite at arbeidsplassen hennes skulle nedbemanne grunnet sviktende salg.

– Jeg har vært lojal

42-åringen tok nyheten med knusende ro.

Hun hadde tross alt jobbet i Elkjøp i 23 år, vært avdelingsleder og blitt kåret til varehusets beste selger flere ganger.

At kuttene skulle ramme henne, hadde hun ikke forestilt seg i sin villeste fantasi.

Men så feil kunne hun ta.

– Jeg trodde jeg hadde trygghet. Jeg har vært lojal mot Elkjøp og gjort en god jobb.

– Nå føler jeg meg bare dum. At jeg ikke forsto at det var meg de var ute etter, sier hun.

Siden juni har Hoenvoll vært sykmeldt fra fulltidsstillingen i kjøkkenavdelingen i Elkjøp Jessheim. Hun sliter med angst og depresjon.

Måtte låne penger av foreldrene

Når bedrifter skal nedbemanne, må visse regler følges. Blant annet skal ansatte inviteres til individuelle drøftelsesmøter med ledelsen.

Hoenvoll deltok på et slikt møte 23. januar. Der og da ble den mangeårige Elkjøp-ansatte tilbudt 200.000 kroner dersom hun sa opp selv.

Om ikke det var aktuelt, kunne hun velge mellom en 50 prosent stilling på lageret og i kassa ved Jessheim-filialen eller en fulltidsstilling i den nyåpnede butikken i Bamble, om lag tre timer i bil hjemmefra.

Helt uaktuelt, tenkte 42-åringen. Hun har et stort boliglån og må jobbe fulltid for å klare seg økonomisk. Og med en hjemmeboende sønn (20), er det heller ikke aktuelt å pendle eller flytte til Bamble i Vestfold og Telemark.

– Jeg ser ikke på det som ordentlige tilbud. Den siste tida har jeg til og med bedt mamma og pappa om penger for klare å betale på lånet mitt.

Brast i gråt

Da hun kom innafor døra hjemme etter drøftelsesmøtet med ledelsen, sank hun sammen og begynte å gråte.

– Det er møkk å bli behandlet sånn. Det er som om de har sparket meg ned i et hull, kastet meg til side som søppel.

42-åringen blir stille, blunker et par ganger og løfter pekefingeren til øyekroken som om hun forsøker å holde tårene tilbake.

Elkjøps HR-direktør Jan Erik Aaserød hevder at de tatt utgangspunkt i ansattes ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold i nedbemanninga. Les intervjuet med Aaserød lenger ned i artikkelen.

Ser Elkjøp fra balkongen

Vel en uke etter drøftelsesmøtet, ringte en av sjefene til Hoenvoll på ringeklokka. 42-åringen fikk beskjed om å komme ned til utgangsdøra.

Hvis ikke, ville sjefen legge et brev i postkassa hennes. Hun gikk ned og tok imot brevet. Det var en skriftlig oppsigelse.

– Jeg sto der og skalv og tenkte «du kødder med meg». Og så fikk jeg blåst fra meg. Jeg var forbanna.

«Årsak til oppsigelsen er: Nedbemanning og omorganisering», står det svart på hvitt i oppsigelsen som ligger foran henne på kafébordet.

Fra balkongen hjemme hos Ellen Hoenvoll har hun utsikt til baksida av Elkjøp-bygget på Jessheim. Nærheten til jobben var avgjørende da hun kjøpte leiligheten for to år siden.

Før hun flyttet til Jessheim, bodde hun i Magnor og pendlet tre timer hver dag til og fra jobb. Til slutt ble det for slitsomt. Men nå er den en gang etterlengtede nærheten til jobben blitt en belastning.

Åtte årsverk ble borte i nedbemanninga ved Elkjøp Jessheim. (Brian Cliff Olguin/HK-Nytt)

– Jeg elsket den utsikten. Jeg pleide å tulle med kollegene mine og sendte røyksignaler til dem. Nå har jeg alltid gardinene for. Jeg gleder meg heller ikke til grillsesongen på balkongen.

– Ansatte har følelser

Ved nedbemanning i bedrifter med tariffavtaler, står ansiennitetsprinsippet sterkt. Det betyr at de som har jobbet lengst får beholde jobbene sine.

13 Elkjøp-filialer har tariffavtaler som gir ansatte med lang fartstid et sterkere vern. Ved varehuset i Jessheim er det ingen tariffavtale.

Åtte årsverk er blitt borte ved Elkjøp Jessheim i nedbemanninga, opplyser Elkjøp. I hele Elkjøp er om lag 200 ansatte berørt av prosessen.

Hoenvoll vet om flere kolleger med lang fartstid i Elkjøp som også har mistet jobbene sine.

– Det mest rettferdige at de som sist ble ansatt, går først. Mange av dem som jobber i Elkjøp er 18–19 år og bor på gutterommet. De har råd til å miste jobben, men mange av dem har fått fortsette.

I 23 år har Hoenvoll trivdes i Elkjøp. Hun har blitt kalt mamma Ellen fordi hun brydde seg, bakte kaker og boller på jobben til kolleger, forteller kjøkkenkonsulenten. Men nå er det nok. 42-åringen vil ikke tilbake til elektronikkjeden.

– Jeg pleier ikke stikke meg fram, men gjør det nå. Det er fordi jeg ikke vil at flere skal oppleve dette. Jeg vil ikke at folk skal ha en sånn arbeidsplass. Nå må Elkjøp rydde opp.

– Vi ansatte er mennesker med følelser.

– Jeg prøver å ikke være bitter, men det er ikke lett, sier Ellen Hoenvoll. (Brian Cliff Olguin/HK-Nytt)

Elkjøp svarer på kritikken

Elkjøps HR-direktør Jan Erik Aaserød innrømmer at nedbemanninga har vært krevende.

– Det har vært tøft for de av våre ansatte som ble berørt og krevende for selskapet å ta en avgjørelse som har vært helt nødvendig for å sikre en bærekraftig økonomi, flere tusen arbeidsplasser og vår posisjon som markedsleder, skriver Aaserød i en epost.

Han hevder at nedbemanninga er gjennomført i tråd med Elkjøps framgangsmåter.

– Våre prosedyrer har blitt fulgt grundig i denne omstillingsprosessen med en helhetsvurdering av ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold, skriver Aaserød i en epost til HK-Nytt.

Han legger til at det vil være tilfeller hvor ikke ett av kriteriene teller mest alene, men i sammenheng med hverandre ut fra ulike behov i skiftplanen og i takt med kundetrafikken.

– Vi har under denne prosessen måttet sikre at vi har nok medarbeidere, med riktig sammensetning av kompetanse, på jobb på dagtid, kvelder, i helger og i høysesong, skriver han.

HK-Nytt har sendt Elkjøp-ledelsen alle påstandene som Hoenvoll har framsatt, men de har valgt å ikke kommentere dem ut over det du kan lese i denne artikkelen.

Ellen Hoenvoll er opprørt over at hun som har jobbet i Elkjøp i 23 år har mottatt en oppsigelse og hevder at kolleger med kortere ansiennitet får fortsette i jobben.

Jan Erik Aaserød svarer på kritikken med å fortelle at ansatte har fått tilbud om deltidsstillinger ved Elkjøp Jessheim og fulltidsstillinger ved en av de andre butikkene.

– I prosessen er det butikker hvor ansatte har takket nei til en lavere stillingsbrøk, som ved den aktuelle butikken i denne saken, skriver HR-sjefen.

Tre uker etter intervjuet ringer Ellen Hoenvoll. Hun har store nyheter: Nå er det endelig. Hun har inngått en sluttavtale med Elkjøp og har bestemt seg for ikke å gå videre med saken. Og så har hun fått jobb som tilkallingsvikar ved et hotell i nærheten.

