Fikk du ikke jobben? Her er Stians tips til hva du kan gjøre annerledes

Å ikke få jobben du hadde ønsket deg, kan være veldig skuffende.

Kanskje fikk du beskjed om at «vi hadde svært mange godt kvalifiserte søkere, og denne gangen ble det dessverre ikke deg».

– Selv om det er vondt å bli valgt bort, så er faktisk det vanligste ikke å få jobben. Det kan man si til seg selv, sier velferdsviter Stian Thorvaldsen til Fontene.

Han er rådgiver i Nav Fredrikstad og hjelper arbeidssøkere til å finne sin plass i arbeidslivet. Nå deler han sine tips til deg som ikke fikk jobben du søkte.

Hvordan går du på'n igjen med nytt pågangsmot? Og hva skal du gjøre annerledes for å få neste jobb?

Skuffelsen er der. Mange får en liten sorgreaksjon. Men det betyr ikke at du ikke er god nok. — Stian Thorvaldsen, Nav-rådgiver





Jobb med søknadsbrevet

Thorvaldsen mener det aller viktigste er å jobbe godt med søknadsbrevet.

– Skriv en søknad du ikke har gjort før! Bygg opp teksten fra bunn, i stedet for å bearbeide en tidligere søknad. Da kan du spisse søknaden for akkurat denne jobben og hvorfor du passer i stillingen.

Han påpeker at arbeidsgivere er vanlige folk og like forskjellige som dem som søker jobb. Derfor er det ikke en fasit på hva som er den perfekte søknad og CV.

– Det varierer hva arbeidsgivere legger vekt på. Men noen ting er det greit å unngå, som lange avhandlinger eller standardiserte setninger.

Motivasjonen din

Både i søknadsbrevet og i intervjusituasjonen er det viktig å utdype din motivasjon for jobben, påpeker han.

– Motivasjon er et nøkkelord for å bli vurdert. Hva gjør deg til deg? Hva gjør at du tikker, hvorfor akkurat deg til denne jobben? Det gir dybde til søknaden i stedet for bare å påpeke din erfaring og kompetanse.

– Hvordan motiverer du kandidater til å søke på nytt?

– Skuffelsen er der. Mange får en liten sorgreaksjon. Men det betyr ikke at du ikke er god nok. Det var bare så mange andre som også ville ha jobben.

Bortkastet tid

Han anbefaler ikke å bruke tid på å komme i kontakt med arbeidsgiveren som ga avslag.

– Så man bør ikke prøve å få svar på hvorfor man ikke nådde opp?

– Man kan gjøre det, og det hender man får ærlige svar, men dessverre får man sjeldent matnyttige tilbakemeldinger. Oftest får man høre at en annen var bedre eller hadde lengre fartstid, sier han.

Det er opplysninger som ikke hjelper deg med å endre taktikk, og du får sjelden gode svar på hva du bør jobbe med, påpeker han.

– Jeg bruker ikke tid på det med mine kandidater. Det er ikke så mange arbeidsgivere som velger å bruke tid på søkerne som ikke fikk jobben og et kort svar hjelper deg ikke videre, sier han.

Stian Thorvaldsen er rådgiver i Nav Fredrikstad og hjelper arbeidssøkere til å finne sin plass i arbeidslivet. (Nav Fredrikstad)





Lage rutiner

Dersom du er arbeidsledig anbefaler han å lage en plan for jobbsøkingen og å følge den.

– Da må man være offensiv og sette av faste tidspunkt i uka til å lete etter nye stillinger og jobbe med søknader. Da lover du deg selv å følge den planen og gjøre det selv om du ikke er motivert, sier han.

Hvis du har en jobb, men ønsker deg noe annet, kan du også sette av tid til aktivt å søke.

Thorvaldsen opplever at menn oftere enn kvinner aktivt ser etter nye jobber dersom de ikke er tilfreds, og setter inn støtet.

Det er bedre å referere hva andre sier om deg, enn å bruke frasene om at du er positiv og blid. Unngå slike klisjeer. — Stian Thorvaldsen

Møt opp fysisk

– Hvis man har sett en jobb man vil ha, hva ekstra kan man gjøre?

– Oppsøk arbeidsplassen, ta leder i hånda. Nå er alt så elektronisk, men man må ikke glemme at de fysiske møtene gjør noe med oss, sier han.

– Er det noe annet crazy man kan gjøre?

– Det er i alle fall lov å fortelle om bragder og resultater og vise fram tro på egne evner.

Han foreslår at du bruker en kollega eller en leder som du refererer til i søknadsbrevet eller i intervjuet: «Jeg får tilbakemelding om at jeg får til ditt eller datt», «kolleger sier om meg at …»

– Det er bedre å referere hva andre sier om deg, enn å bruke frasene om at du er positiv og blid. Unngå slike klisjeer, sier Thorvaldsen.

Jakter ikke drømmejobber

Blant kandidatene han hjelper i Nav er det ressurssterke, godt utdanna folk som har havnet i en livskrise og som har mistet jobben, eller det kan være ungdom som aldri har hatt jobb.

– Er det mange som jakter på drømmejobben?

– Hva som er en drømmejobb er et definisjonsspørsmål. Hvis man har hatt et avbrekk fra arbeidslivet, og hvis det var den tidligere jobben som gjorde en dårlig, så vil man ofte prøve noe helt annet.

Da han begynte å jobbe med å få unge ut i jobb, trodde han mange så etter kule jobber som ikke var realistiske å få. Slik er det ikke.

– De unge tenker ofte veldig jordnært. De sier at nå vil jeg jobbe, så får jeg drømme senere. Mange er tilfreds med å få en jobb, så lenge de får inntekt og noe meningsfullt som er bra her og nå, sier han.

Blant kandidatene Stian Thorvaldsen hjelper i Nav er det også ressurssterke, godt utdanna folk som har havnet i en livskrise. (Hermund Lybeck Kjernli)





Mange konkurrerer

Grete Steinvikaune er barnevernspedagog og bemanningskonsulent i Dedicare, Nordens største selskap innen helse og sosialfaglig bemanning.

Hun rekrutterer og bemanner til miljøterapeutiske stillinger.

Steinvikaune påpeker at mange konkurrerer om jobbene og at det er det som går igjen når en kandidat ikke når opp.

– Det handler ikke nødvendigvis om deg, men hvem du konkurrerer mot. En annen var bedre, sier hun.

Hvis man har fått avslag på en spesifikk stilling, er hennes tips at man sier fra til arbeidsgiver at man er interessert i tilsvarende jobber. Det er i alle fall aktuelt for dem som søker jobb gjennom Dedicare.

– Vi synes det er positivt når kandidaten følger opp og ringer i etterkant, sier hun.

– Vil dere svare konkret på hva kandidaten må gjøre bedre neste gang?

– Det er vanskelig å svare på det. Om personen ikke var kvalifisert for stillingen, vil vi foreslå alternativer. Mange faggrupper får jobb gjennom oss, og det kreves ulik erfaring og kompetanse til ulike stillinger.

– Vær ærlig om deg selv

– Om man oppfyller formelle kriterier for en jobb, hva mer skal man legge vekt på?

– Man bør ta en vurdering på hvilke referanser man oppgir. Man kan også forhøre seg om det er spesifikk fagkompetanse arbeidsgiver er ute etter og så legge vekt på det, sier Steinvikaune.

Hun anbefaler jobbsøkere å by på seg selv, vise hvem man er, ikke nødvendigvis imponere, men fortelle om styrker og svakheter i intervjuet. At kandidaten er ærlig legges merke til, påpeker hun.

– Hvis man ikke fikk jobben er vel det viktigste ikke å gi opp, sier hun.

Dedicare har ledige stillinger for blant annet familieveiledere og saksbehandlere til barnevernstjenester i Viken, Innlandet, Troms og Finnmark.

I stillingsannonser som ligger ute nå blir vernepleiere lokket med sommerbonus og reise og bolig dekket.

– Når man søker jobb hos oss er det viktig å få fram hva som er motivasjon for stillingen. Det oppfattes positivt om man viser interesse og ringer om den utlyste stillingen, påpeker hun.

