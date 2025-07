Trumps klimapolitikk ødelegger for oss alle

Donald Trump har fått gjennomslag for sin "Big Beautiful Bill". Innleggsforfatter er redd konsekvensene det vil ha for kloden. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

For Trump og republikanerne er deres nylig vedtatte budsjettforslag en historisk seier. For klimaet er utviklingen mildt sagt dårlige nyheter. Den 887 sider lange Big Beautiful Bill undergraver systematisk tidligere amerikanske klimatiltak. Samtidig var fjoråret det varmeste året vi noensinne har målt globalt, og vi kjenner klimaendringene på kroppen med hetebølger i Europa. Vi i Norge er ikke immune mot disse konsekvensene fremover.

Donald Trumps massive innenrikspolitiske lovpakke i USA, "One Big Beautiful Bill Act", ble vedtatt av Representantenes hus forrige uke. Presidenten jublet over seieren sin, og lovet gull og (mindre) grønne skoger. Lovgivningen inkluderer nemlig skattekutt og økte bevilgninger til forsvaret og grensesikkerhet, men finansieres delvis gjennom store nedskjæringer i offentlige velferdstjenester og ren energi.

På samme tid står verden ved et kritisk vendepunkt i klimakampen. 2024 var ikke bare det varmeste året siden målinger begynte i 1850, det var også det første året hvor globale temperaturer i snitt oversteg 1,5 graders målet i Parisavtalen.

I Europa ser vi konsekvensene tydelig: Vi opplever økte hetebølger, ekstremvær og skogbranner. Akkurat nå prøver nordmenn å kjøle seg ned etter nærmere 40 grader på sine feriesteder i Spania, Portugal og Frankrike. Ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus, stiger temperaturen i Europa dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet på grunn av klimaendringer.

Konsekvensene av Trumps nye lov rammer bredt.

Fornybar energi vil bli dyrere. Enkelte analytikere spår at mengden sol- og vindenergi som blir tilgjengelig innen 2035 vil halveres, og hundrevis av prosjekter er i fare for å enten kanselleres eller øke kostnadene betydelig. Dette er også dårlig nyheter for amerikanske KI-prosjekter, som investerer massivt i ren energi for å redusere utslippene til den raskt voksende teknologien.

Også elbilmarkedet vil merke endringene. Tidligere har amerikanere fått opptil 7 500 dollar i skattefradrag for kjøp av elbil, og disse fordelene vil fases ut i løpet av året. Det spås at dette kan bety titalls millioner færre elbiler solgt over det neste tiåret.

Til slutt rammer loven amerikanere som ønsker å installere energisparende tiltak som varmepumpe, isolasjon og solcellepaneler. I 2023 benyttet mer enn 3,4 millioner hjem i USA seg av slike tiltak, og skattefradragene som muliggjorde dette for mange vil nå fjernes.

Big Beautiful Bill er ikke et isolert tiltak, men del av en gjennomgående nedbygging av amerikansk klimapolitikk. På sin første dag i Det hvite hus 20. januar satte Trump i gang prosessen med å trekke USA fra Parisavtalen. Det samme gjorde han i sin første presidentperiode. Men denne gangen har han lansert en rekke tilleggstiltak for å begrense amerikansk deltakelse i internasjonal klimahandling.

Klimaendringene rammer ikke bare amerikanere, men oss alle.

Tidligere i år stanset Trump alle finansielle bidrag til FNs klimakonvensjon (UNFCCC). Det utgjorde en 22 % dropp i FN-organets budsjett, og får store konsekvenser for globalt klimaarbeid. I år har USA også for første gang unnlatt å rapportere sine utslipp innen fristen, etter nesten 30 år med fast praksis på denne type rapportering siden FNs klimakonvensjon ble vedtatt.

Som en endelig spiker i kisten oppløste Trump-administrasjonen i april hele Utenriksdepartementets Kontor for Global Endring, som fører tilsyn med global klimapolitikk og bistand, ved å si opp alle sine ansatte.

For norske politikere, næringsliv og sivilsamfunn betyr dette at ansvaret blir større. Norsk næringsliv har en mulighet til å ta markedsandeler i den globale omstillingen mens USA trekker seg tilbake. Våre politikere må sikre at vi fortsatt investerer tungt i ren teknologi, og at vi bruker vår posisjon til å akselerere den grønne omstillingen globalt.

Ironien er at mens Trump kaller loven for "stor og vakker", kan konsekvensene bli alt annet enn vakre. Klimaendringene rammer ikke bare amerikanere, men oss alle. Når verdens nest største forurenser velger å akselerere feil vei, må resten av verden løpe enda fortere i riktig retning.

Håpet ligger i at den teknologiske utviklingen og markedskreftene nå er så sterke at den grønne omstillingen vil fortsette - med eller uten amerikansk støtte. Men det kommer til å koste mer og kreve mer av oss andre. Det er prisen vi alle betaler for Trumps "Big Beautiful Bill".