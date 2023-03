Hun var uføretrygdet og uten jobb i årevis. Så kom telefonen som endret alt

«Jeg ønsker så inderlig sterkt å ha en jobb å gå til, noen å si hei til, jeg vil gjøre noe jeg mestrer.» skrev Eline Skår i et debattinnlegg som ble publisert hos Dagsavisen nylig. Ikke lenge etter fikk hun en telefon fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med tilbud om jobb. I dag har hun hatt første arbeidsdag.

– Dette er utrolig. Helt fantastisk for meg som ikke har vært i jobb på lang tid fordi jeg har vært uføretrygdet, sier hun opprømt.

– Etter første jobbdag er jeg helt kake i hodet. Det har vært en berg-og-dalbane av følelser, men jeg ble tatt ekstremt godt imot. Det er deilig å tenke at jeg nå kanskje sakte, men sikkert begynner å finne veien ut av det, sier Eline Skår til Dagsavisen.

Mange tilbud

Etter at Skår ble syk har hun vært uføretrygdet. Sykdommen førte blant annet til at hun måtte avbryte studier som skulle gjøre henne til sosionom. Men, hun hadde lyst til å hjelpe andre og den gamle drømmen lever fortsatt. Etter at debattinnlegget hennes ble publisert, har telefonen knapt vært stille.

– Jeg har fått så mange hyggelige positive tilbakemeldinger – og flere tilbud, smiler hun.

På sikt kan jeg kanskje ta opp lån, kjøpe meg leilighet, gjøre sånne store voksen-ting, sier Eline Skår som har fått jobb i Bufdir. (Privat)

– Da de ringte fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) fikk jeg vite at divisjonsdirektøren hadde lest debattinnlegget mitt og kontaktet HR-avdelingen for å få meg inn til et intervju. Det er helt vilt. Jeg har ikke ord.

– Hva betyr det for deg personlig å få denne jobben?

– Det betyr at det åpner seg så mange nye muligheter. På sikt kan jeg kanskje ta opp lån, kjøpe meg leilighet og gjøre sånne store voksen-ting. Men det betyr også at jeg får noe jeg har savnet lenge, nemlig mestringsfølelse i en jobb og det å møte opp en plass, være sosial og få gode kollegaer. Det er utrolig godt for meg som ikke har vært i jobb på lang tid fordi jeg har vært uføretrygdet.

I den nye jobben skal hun fungere som en såkalt trivselsagent.

– Jeg hadde ikke hørt om den stillingen før, men synes det høres veldig kult og fint ut. Tanken er at jeg skal passe på at alt er ryddig og ordentlig i miljøet og at folk har det så bra som mulig på jobb. Vi har snakket om at vi underveis skal se mer på stillingen, hva mer jeg eventuelt kan brukes til. Kanskje kan jeg booke Teams-møter, bistå divisjonsdirektøren i det daglige, sånne ting, sier hun og legger til:

– Det er første voksenjobben min. Jeg har jobbet i Kiwi som tenåring, men dette er noe helt annet, sier hun opprømt.

Hull i CV-en

Etter å ha vært syk i lang tid har det blitt noen store hull i CV-en. Og når man søker jobb, kan dét by på utfordringer.

– Jeg tenker at det skaper et inntrykk av noe en ikke helt vet hva er.

– Hender det folk spør deg?

– Ja, det skjedde faktisk i dag. Siden det var første dag på jobb hilste jeg på mange, og da var det en som spurte hva bakgrunnen min er. Da svarte jeg jo som sant er, at jeg har vært uføretrygdet noen år, men at jeg før det har studert.

– Er det ubehagelig å si man har vært uføretrygdet?

– Ja, men ikke fordi jeg syns det fester noe stigma ved det. Jeg er egentlig bare litt redd for at andre skal bli ukomfortable og ikke vite hvordan de skal forholde seg til det. Men utover det syns jeg faktisk ikke det er så vanskelig, sier hun.

Ressurssterk

Bufdir er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Her tenker Eline Skår at hun på sikt kan være en god ressurs med egne erfaringer hun kan dra veksel på.

– Jeg har tenkt at jeg på sikt kan bidra med egne erfaringer. Jeg har selv vært barnevernsbarn og har mye erfaring fra psykiatri, så jeg sitter på mye verdifull informasjon.

– Dette er ikke altfor langt unna det du hadde lyst til å jobbe med?

– Egentlig ikke! I starten skal jeg jobbe to dager i uka, så får vi se hva som skjer. Min første tanke var at åh, jeg har lyst til å jobbe mye mer! ler hun.

– Selvfølgelig må jeg se det an, for jeg har fortsatt dårlige perioder der jeg ikke er i stand til å være på en jobb. Dette har jeg vært helt åpen om, og folkene på den nye arbeidsplassen er så skjønne og villige til å legge til rette for meg at jeg blir helt overveldet. Om det blir for mye skal jeg si ifra, og om det blir for lite skal jeg si ifra da også. Ingen av delene er noe problem, sier Eline Skår.

