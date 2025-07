Forbud gir ikke flere jobbmuligheter, Høyre!

Innleggsforfatter Lilly Ann Elvestad er bekymret for unge funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, og stiller spørsmål ved hvilke tiltak Høyre ser for seg å iverksette for å ta tak i problemstillingen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Høyre vil nekte unge under 30 år uten «utenom i de såkalte åpenbare sakene» å få full uføretrygd. Begrunnelsen er at flere skal komme i arbeid. Men man får ikke flere i jobb bare ved å kutte i trygd – man må faktisk investere i løsninger som virker.

Dette er ikke første gang Høyre forsøker seg med kutt som virkemiddel. Da de satt i regjering, strammet de kraftig inn på arbeidsavklaringspenger (AAP). Mange ble skjøvet ut av systemet, færre kom i jobb, og flere endte opp på sosialhjelp. Likevel ser vi nå et nytt forslag med samme logikk, bare med en annen målgruppe.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) representerer mange av de unge som i dag er uføretrygdede, på grunn av kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Vi mener dette er feil vei å gå. Skal vi få flere unge i arbeid, må vi starte med å fjerne barrierene – ikke sikkerhetsnettet.

Over 100.000 funksjonshemmede står i dag ufrivillig utenfor arbeidslivet. Forskning fra OsloMet viser at samfunnet kan spare 27 milliarder kroner de neste ti årene ved å få 15 prosent flere personer med funksjonsnedsettelse i arbeid. Da er spørsmålet: Hvordan vil Høyre faktisk bidra til å få flere i arbeid?

Det finnes andre tiltak som burde vært på bordet. Staten må gjøre det enklere for næringslivet å ansette. Vi må øke bruken av varig lønnstilskudd, slik at arbeidsgivere får reelle insentiver til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg trenger arbeidsgiverne bedre og enklere støtteordninger for tilretteleggingstiltak i bedriften.

Det offentlige må ha et ansvar for å gå foran, både stat og kommune. Inspirert av Høyres egen inkluderingsdugnad, burde det settes et mål om at fem prosent av nyansettelser i offentlig sektor skulle være personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom.

Vi må fortsette å satse på ordninger som fungerer. FFO mener minst 1.000 flere burde få tilbud om Individuell jobbstøtte (IPS og IPS ung). Denne modellen gir tett og målrettet oppfølging – og fungerer for dem som er i behandling fordi de sliter psykiske utfordringer eller rusproblemer.

Kjære Høyre. Det finnes mange tiltak som bygger bruer inn i arbeidslivet, uten å skape nye barrierer. Det er på ingen måte for enkelt å bli uføretrygdet i dag, derimot er det altfor vanskelig for de som ikke passer inn på A4 kontoret å få en fot innafor i arbeidslivet. Å forby unge uføre tryggheten uten å gi dem reelle alternativer, er ikke inkluderende politikk – det er ansvarsfraskrivelse. Min sterke oppfordring til Henrik Asheim er derfor å snu om på problemet, spør hva dere kan bidra med – ikke hva dere kan forby.