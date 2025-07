EUs handelssjef sier samtaler med USA nærmer seg et godt utfall

EUs handelskommissær Maros Sefcovic tror USA ønsker å fortsette handelssamtalene og sier EU-siden føler at de er svært nær en enighet. Arkivfoto: Omar Havana / AP / NTB NTB

EU og USA er på vei mot et godt utfall for begge parter i handelssamtalene, sier EUs handelskommissær Maros Sefcovic før et handelsministermøte i Brussel.

– Følelsen på vår side er at vi er svært nær en enighet, sier Sefcovic før han møter EU-landenes handelsministre. Han legger til at tollen på 30 prosent som USAs president har truet EU med, i praksis ville gjøre slutt på handelen.

Den slovakiske EU-kommissæren sier han skal ha nye samtaler med amerikanske representanter mandag.

– Jeg planlegger å snakke med den amerikanske motparten igjen senere i dag, og jeg kan ikke se for meg å gå derfra uten en oppriktig innsats, sier han. Sefcovic sier at tross Trumps trusler, føler han at amerikanerne ønsker å fortsette samtalene.

