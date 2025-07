Haitiere i USA frykter deportasjon: – Vil forverre den humanitære krisen

Over én million haitiere i USA har havnet i skuddlinjen for Donald Trumps migrasjonspolitikk. Mange tør ikke lenger gå på jobb i frykt for å bli deportert.

Den haitiske befolkningen i USA har møtt stadig større utfordringer og press etter at Donald Trump anklaget dem for å spise folks katter og hunder, noe som ettertrykkelig har blitt avvist. Her fra en demonstrasjon i Boston, september 2024. Foto: Joseph Prezioso

Verden