Pizzakokk slår alarm om Olivia-restaurantar: – Du blir straffa for å seie kva du meiner

På Olivia i Hegdehaugsveien i Oslo er Fellesforbundet-medlemmar gjennom si andre veke i streik for tariffavtale.

Fleire Magasinet for fagorganiserte har snakka med melder om press og truslar for å få tilsette til å melde seg ut av Fellesforbundet.

Pizzakokken Karim på Olivia Tjuvholmen seier no at dette ikkje berre gjeld i Hegdehaugsveien.

Han fortel om tilsette som blir pressa og trua til ikkje å fagorganisere seg, og er redde for å snakke med kvarandre om fagorganisering. Han seier tilsette som kritiserer leiinga blir straffa. Og han ønsker seg ytringsfridom for dei tilsette.

Karim vil ikkje stå fram med etternamn i frykt for å bli diskriminert dersom han må søke jobb i framtida.

Kasta ut frå tilsette-gruppe

Tunisiaren har jobba i Olivia i fem år, først i Østbanehallen og dei siste tre på Tjuvholmen.

Han er glad for å bu i eit land med demokrati, ytrings- og organisasjonsfridom – og ville engasjere seg for betre lønns- og arbeidsvilkår.

– Mange startar og sluttar fort, fordi lønns- og arbeidsvilkåra er for dårlege. Det er det Olivia baserer drifta si på, meiner han om det Olivia har kalla ein naturleg turnover.

I fjor starta Fellesforbundet-medlemmen ei gruppe på Olivia sin Workplace (plattforma til Facebook for kommunikasjon i bedrifter) der tilsette kunne diskutere fagorganisering. Rundt 200 tilsette i Norge, Sverige og Finland var medlemmar i gruppa «Stand up for your rights».

Same dag som tilsette på Oliva i Hegdehaugsveien gjekk ut i streik, forsvann både profilen og gruppa hans. Seinare fekk han profilen tilbake, men gruppa er framleis borte.

– Eg har ikkje fått svar på kvifor, fortel Karim.

Magasinet har også snakka med Fellesforbundet-medlem og tidlegare Olivia-tilsett Une Johnsen, som fortel at ho i 2020 vart fjerna frå Workplace etter at ho hadde fremma eit lønnskrav og sagt at ho var i kontakt med Fellesforbundet.



Da Olivia-streiken starta, vart Fellesforbundet-medlemmen kasta ut frå ei tilsettegruppe. (Tormod Ytrehus/FriFagbevegelse)

Press og truslar

Pizzakokken på Tjuvholmen har lenge prøvd å organisere kollegaane sine. Men i tillegg til at mange tilsette sluttar, seier han ei utfordring er at folk er redde for å snakke om fagorganisering.

Han skildrar ein fryktkultur i Olivia.

– Du blir straffa for å seie kva du meiner, hevdar Karim.

• Han seier han har opplevd at tilsette som har vore kritiske til leiinga ikkje får forfremming, uavhengig av kompetanse og ansiennitet.

• Han seier kollegaar har fått beskjed frå leiarar om at dei kjem til å miste timar dersom dei fagorganiserer seg.

• Og han seier kollegaar har fått beskjed om at dei kjem til å miste fleksibiliteten i arbeidstid som gjer at dei kan ha to jobbar for å betale rekningane, eller få fri på eksamen.

– Det er feigt av leiarane å presse uerfarne studentar og innvandrarar som ikkje kan norsk, til ikkje å fagorganisere seg.

Tidlegare Olivia-tilsett Johnsen som jobba på avdelinga i Østbanehallen, fortel også om telefon frå sjefen og beskjed om at ho og kollegaane ikkje fekk snakke om tariffavtale.

Kalla inn på møte

Olivia-leiinga har på si side hevda at presset kjem frå Fellesforbundet og dei fagorganiserte.

Pizzakokken på Tjuvholmen fortel at han nyleg vart kalla inn på eit møte med leiinga og verneombodet, der han vart skulda for å presse ein kollega til å melde seg inn i Fellesforbundet. Han seier han har fått vite frå kollegaar at dei har vore i møte om ham.

– Olivia prøver å dempe meg på den måten. Det er ubehageleg for både meg og kollegaane mine.

Karim vil at han og kollegaane skal føle seg frie til å snakke saman på jobb.

HR-direktør Kristin Arnkværn svarer at påstandane om press og truslar rett og slett ikkje er sanne. (Håvard Sæbø/FriFagbevegelse)

Olivia hevdar det er varsla mot kokken

HR-direktør Kristin Arnkværn svarer i ein epost at Olivia ikkje er negative til fagorganisering og er opptatt av å følge spelereglane i arbeidslivet.

Ho svarer at gruppa på Workplace vart fjerna fordi «vi fått flere rapporter om at innholdet undergraver Olivia som arbeidsgiver, og at den sprer frykt og usannheter som er ødeleggende for både kultur og arbeidsmiljøet».

Påstandane om press, truslar og ein fryktkultur i Olivia er ikkje sanne, hevdar Arnkværn. Ho viser til medarbeidarundersøkingar som i fleire år har skildra «en rettferdig kultur med familiefølelse».

HR-sjefen hevdar Olivia har fått ei rekke varslingar frå kollegaar om pizzakokken, om «utilbørlig oppførsel, press om å melde seg inn i Fellesforbundet og ryktespredning».

«Det handler ikke om å dempe medarbeidereren, men om at vi har en plikt til å ivareta alle», skriv ho.

Ho seier til Magasinet at ho ikkje kjenner til at Une Johnsen vart kasta ut av Workplace, men viser til at Olivia har hatt mykje problem med Workplace og derfor byter plattform no.

– Det er fritt fram å fagorganisere seg, gjentar ho og meiner det er rart dersom Johnsen og kollegaane har fått beskjed om ikkje å snakke om tariffavtale.

Fordelar med å vere fagorganisert

Karim påpeikar at Arnkværn ikkje har vore til stade i samtalene mellom tilsette og leiarar på avdelingane.

Han seier at han ikkje har pressa nokon til å melde seg inn i Fellesforbundet, men skrive og snakka om fordelane med å vere fagorganisert – og forskjellane mellom tariffavtale og husavtala dei Olivia-tilsette har i dag.

– Det viktigaste er ytringsfridom og at vi får vere med å bestemme, slår han fast.

