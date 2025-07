Vegrer seg for å be ansatte om å varsle

Aker BP-tillitsvalgte Liv Hege Løken (t.v.) og Sofie Valdersnes mener vi har en lang vei å gå for at varsling ikke blir en stor påkjenning for den ansatte. Foto: Petter Pettersen

Hvis du opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen din, har du ifølge arbeidsmiljøloven rett til å varsle.

Men det er vanskelig å skulle gi råd om å varsle dersom noen opplever ugreie forhold på arbeidsplassen, mener Aker BP-tillitsvalgte Sofie Valdersnes og Liv Hege Løken.

– Risikoen for gjengjeldelse er for stor og gevinsten ofte for liten til at vi føler det er verdt det. Da er det vanskelig å skulle si «dette bør du varsle om», forklarer Valdersnes.