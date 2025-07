– Dette kan påføre norsk droneindustri langsiktig skade

Norske selskaper hoppes bukk over når regjeringen gir milliarder i dronestøtte til Ukraina.

Robot Aviation på Eggemoen er et av selskapene i Norge som produserer droner for forsvarssektoren. De får ikke dra nytte av milliardpakken som regjeringen har gitt til Ukraina. I stedet skal all dronestøtte gå via utenlandske selskaper. Foto: Robot Aviation

Verden