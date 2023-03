Sjefen sendte Joakim og Frid grove e-poster i fylla: – Helt sykt det han skriver

– E-postene er en reaksjon på at vi har fått tariffavtale. De er trakasserende, sier tillitsvalgt Joakim Johnsen (36).

Han og kollegene i Internsikring fikk tariffavtale i august i fjor. Etter den tid har antallet e-poster sendt av daglig leder økt voldsomt i omfang, skriver FriFagbevegelse.

HK-Nytt har fått tilgang til om lag 70 e-poster.

– Vi kaller det fyllameldinger, sier Johnsen.

Internsikring er et konsulentselskap som selger helse-, miljø- og sikkerhet-systemer til byggenæringen. Daglig leder er styreleder og majoritetseier i firmaet.

Saken ble først omtalt i NRK.

Respektløst

Regionsekretær Robin Knutsen i Handel og Kontor (HK) region Vest har bistått de ansatte. Han kaller e-postene «helt forferdelige».

– E-postene er særdeles grove. De framstår som trakasserende, sier Knutsen.

Regionsekretæren mener at daglig leder i Internsikring ikke viser respekt til de ansatte.

– Hadde en ansatte sendt slike e-poster, ville vedkommende fått avskjed dagen derpå. Jeg synes det er ganske fantastisk at dette er bedrift som driver med HMS-rådgivning som ikke evner å holde et minimum av HMS-nivå i eget selskap, sier han.

Daglig leder i Internsikring kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene. Les svaret hans lenger ned.

Kastet tariffavtalen

Frid Mellingen Vågenes (46) har arbeidet i firmaet i ni år.

– Så lenge jeg har jobbet her har sjefen sendt e-poster til enkelte ansatte i fylla. Det nye er at nå sendes disse e-postene til alle ansatte, sier Vågenes, nestleder i HK-klubben.

Å motta lite hyggelige e-poster om nettene og i helgene har tæret på medarbeiderne. De har prøvd å snakke med sjefen om dette flere ganger. Ansatte har varslet Arbeidstilsynet. Men ingenting hjalp.

Til slutt bestemte de seg for å fagorganisere seg i HK. I mai i fjor sendte HK inn et krav om tariffavtale.

– Kravet ble først kastet i boss. Sjefen trodde ikke at det var flere enn to ansatte som sto bak det, sier klubbleder Joakim Johnsen.

Men det stemte ikke. Ti av totalt 23 ansatte hadde på det tidspunktet meldt seg inn i HK.

Tillitsvalgt: – Helt sykt

I høst fikk de tariffavtale. Da begynte e-postene å bli mer personlige.

• «Veldig glad noen av de er sykemeldt. Da kan jeg jobbe videre med glade mennesker som gjør en god innsatsteam og det liker jeg. Som sakt fint noen er syk».

• «Jeg har blitt 50 år og vist Joakim dreper meg så får det bli sånn».

• «Vil vil se hvor lenge Joakim og Frid jobber her.»

• «Beklager Mail var full og kranglet med konen.»

Dette er fire av e-postene Joakim Johnsen har mottatt etter at tariffavtalen ble undertegnet.

– Jeg vet ikke hvor langt han er villig til å gå, men han har kommet med drapstrusler til en annen ansatt tidligere, sier den tillitsvalgte.

– Det er helt sykt det han skriver, sier han.

Daglig leder beklager at han har opptrådt uakseptabelt overfor kolleger i enkelte situasjoner. Les svaret hans lenger ned i artikkelen.

– Nå er sjefen ute i lyset

Frid Mellingen Vågenes har fått personlige e-poster hvor det står at hun ikke kan ta røykepauser, at hun blir observert og vil få lønnstrekk for pausene hun tar.

I dag har hun telefonen på lydløs for ikke å skvette til hver gang det kommer inn en ny epost.

– Jeg har sett hvordan han tidligere har gjort dette mot enkeltpersoner. Mange har sluttet, sier Vågenes.

Hun blir blank i øynene. Vågenes er usikker på hva hun personlig vinner på å ta denne kampen. Men likevel vil hun kjempe.

– Hvis ikke vi gjør noe, vil han fortsette å ødelegge folk. Jeg gjør ikke dette for meg, men for mennesker som har jobbet der før og som er ansatt i dag. Det hadde nok vært lettere for meg å få en ny jobb om jeg ikke står fram, sier hun.

Men det er verdt det, mener nestlederen.

– Nå er sjefen ute i lyset. Alle ser og kan lese hvordan han har behandlet oss. Det er en liten oppreisning etter alt vi har stått i, sier hun.

HK kaller e-postene mobbende

Regionsekretær Robin Knutsen i HK kaller e-postene «hetsende».

– Sjefen navngir de tillitsvalgte og er glad for at folk er sykemeldte. Han viser hvor lite pris han setter på sine ansatte, sier Knutsen.

Han tenker spesielt på meldingene hvor Frid og Joakim «henges ut» fordi de er sykemeldte.

– Det er mobbing av enkeltindivider, sier Knutsen.

– Hvordan vil du karakterisere arbeidsmiljøet i Internsikring?

– Det er et fryktregime, sier regionsekretæren.

Krever at sjefen må gå

HK-Nytt treffer de to tillitsvalgte i Bergen sentrum samme dag som NRK fortalte deres historie.

De har fått mange positive tilbakemeldinger.

– Fremmede folk har tatt kontakt. Mennesker jeg ikke har snakket med på ti år har sendt meg meldinger. Det samme har mange som jobbet i Internsikring tidligere. Og selvfølgelig kollegene våre. De er glade for at vi sier ifra, sier Johnsen.

Både han og Vågenes er for tida sykemeldte.

– I januar sendte klubben inn et krav om at sjefen må trekke seg fra rollen som daglig leder, sier Johnsen.

De har allerede fått svar.

– Det kommer ikke på tale var svaret fra sjefen, sier den tillitsvalgte.

Sjefen: Jeg beklager

HK-Nytt har bedt om et intervju med daglig leder. Han ville ikke la seg intervjue på telefon, men fikk tilsendt en rekke spørsmål.

Dette er svaret han sendte HK-Nytt:

«Jeg beklager at jeg har opptrådt uakseptabelt overfor mine kollegaer i enkelte situasjoner. Dette har jeg nå lært av.

For å gjøre oss enda bedre i stand til å følge spillereglene i arbeidslivet i framtida, har vi nå valgt å inngå tariffavtale med Handel og Kontor.

Vi ser fram til å få den som er permittert tilbake til jobb. For øvrig kjenner jeg meg ikke igjen i de beskrivelsene som kommer fram i din framstilling».

