Varslerne som ikke ble hørt

Hvorfor reagerte ingen før?

Det spørsmålet stiller en mor seg etter at mannen som skal ha oppført seg upassende overfor hennes mindreårige datter for flere år siden, nå har blitt pågrepet av politiet.

Mannen i 30-årene har i politiavhør forklart seg om voldtekt av en 13 år gammel jente og har erkjent besittelse av en større mengde overgrepsmateriale av barn. Han har også innrømmet at han er seksuelt tiltrukket mindreårige i de første årene av puberteten.

Politiet etterforsker fortsatt saken bredt og utelukker ikke at antall fornærmede kan øke.

I årene før pågripelsen prøvde flere personer å advare om mannen. Han ble til og med politianmeldt i 2019. Likevel fikk han fortsette å jobbe med barn. Faktisk fikk han enda mer tillit og innflytelse i det frivillige miljøet han var en del av.

Ingen av varslerne har følt seg hørt. Før nå.

Vi har snakket med to av dem.

[ Ungdomsarbeider siktet for voldtekt av barn – politiet tror det kan være flere fornærmede ]

15-åring meldte ifra om upassende oppførsel

– Hvis de hadde hørt på meg for mange år siden, ville det ikke ha skjedd noe.

Ordene tilhører en kvinne som tidlig hadde en mistanke om at mannen var tiltrukket barn. I 2019 sendte hun et varsel til en av mange organisasjoner som mannen var involvert i som frivillig, både nasjonalt og i mossedistriktet.

«Maria» forsøkte å advare andre om den nå overgrepssiktede mannen. I stedet fikk mannen fortsette å jobbe med barn i flere ulike foreninger. (Kenneth Stensrud)

Varsleren, som vi har valgt å kalle «Maria», forteller at hun hadde et dårlig forhold til mannen fra tidlig av. Hun oppfattet ham som frastøtende, uten at hun helt klarte å forklare hvorfor. Det inntrykket delte ikke de fleste andre i nærmiljøet. Mannen var kjent som en hjelpsom person, som brukte mye tid på frivillighet – særlig rettet mot unge. Han ble til og med hedret for sin frivillige innsats.

Det gode ryktet gjorde at «Maria» ga ham en sjanse. Hun lot ham hjelpe også henne og barna hennes. Det angrer hun på i dag.

– Min 15 år gamle datter begynte å unngå ham og følte seg ukomfortabel rundt ham. Hun fortalte meg at han sendte henne merkelige meldinger midt på natten, forteller moren.

Dagsavisen har sett varselet som «Maria» sendte. Det er skrevet av hennes datter. I varselet beskriver datteren hvordan den nå pågrepne mannen oppførte seg upassende mot henne. Han skal blant annet ha spurt om hun ville se tegneserier med seksuelt innhold og berørt henne på en måte som hun ikke likte. Jenta skriver også at mannen behandlet henne som en voksen og spurte om hennes meninger når det gjaldt menn.

– Til slutt hatet jeg å være i nærheten av ham. Det var alltid noe i ham som skremte meg og ga meg følelsen av at jeg ikke måtte være alene sammen med ham i et rom, står det i varselet som jenta skrev.

Dagsavisen har vært i kontakt med mannens forsvarer, og hun er gjort kjent med innholdet i denne saken og de påstandene som fremmes. På grunn av taushetsplikt har hun ikke ønsket å kommentere saken.

Ingen av de gamle varslene mot mannen skal, etter det Dagsavisen erfarer, gjelde handlinger som kan defineres som lovbrudd. I stedet skal det dreie seg om ulik grad av upassende oppførsel.

Den overgrepssiktede mannen har vært engasjert i en rekke frivillige organisasjoner som jobber med barn og ungdom, både nasjonalt og i mossedistriktet. Hvorfor var det ingen som stoppet ham? Det spørsmålet stiller de to varslene vi har snakket med i denne saken. (Privat)

[ Mann dømt for å ha bortført barn fra barnevernet ]

Fikk fortsatt lov til å jobbe som frivillig, tross varsel

«Maria» ønsket å stå fram med navn og bilde i denne saken, men valgte å ikke gjøre det av hensyn til datteren, selv om hun nå er myndig. Datteren er kjent med at Dagsavisen omtaler varselet hun skrev.

Da moren konfronterte mannen med datterens anklager, skal han ha sagt at datteren kanskje var forelsket i ham.

– Jeg fortalte ham at hun var 15 år. Han fortalte meg da at alder bare er et tall, sier moren.

Personene i foreningen som «Maria» sendte varselet til anbefalte moren å gå til politiet. Det valgte hun å ikke gjøre.

– Jeg ville ikke risikere at datteren min ikke ble trodd. Det ville bare skadet barnet mitt ytterligere. Familien min hadde lidd så mye allerede. Jeg kunne ikke få dem til å lide mer, forklarer moren.

Tilbakemeldingene som «Maria» fikk av den ene personen som mottok varselet som gjaldt datteren hennes. (Skjermdump)

Den ene mottakeren av varselet var ansvarlig for et kulturarrangement som mannen var frivillig for. Samme person forteller til Dagsavisen at de fant det nødvendig å ta en prat med mannen om hvordan han oppførte seg overfor kvinner, uavhengig av alder. Mannen fikk likevel lov til å fortsette å bli med som frivillig på fremtidige arrangementer, men endte aldri opp med å gjøre det, ifølge lederen.

Dette er bare ett av mange eksempler på at mannen fikk lov til å fortsette i frivillige verv, til tross for flere advarsler.

[ Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) vil ha mer åpenhet om det norske barnevernet ]

Politiet beklager svak oppfølging

Ifølge politiet mottok de hele seks bekymringsmeldinger om mannen før han ble anmeldt den 7. februar i år. Samtlige gjaldt mannens interesse for barn, og kom fra en rekke ulike personer.

Det siste varselet kom så sent som i januar i år. Bekymringsmeldingene som ble mottatt i 2023 ble ifølge politiet fulgt opp i et forebyggende spor, men denne oppfølgingen ble avsluttet da etterforskningen mot mannen startet opp. De andre varslene ble aldri fulgt opp.

– De øvrige bekymringsmeldingene har ikke hatt en tilsvarende oppfølging. Det skyldes at politiet har et helt annet apparat til å håndtere denne typen meldinger i dag enn det politiet hadde tidligere, sier politiadvokat Anne Grete Bjerketvedt Ludvigsen.

– Hva tenker du om at politiet hadde muligheten til å stoppe denne mannen før han skal ha begått det han nå er siktet for?

– Det er beklagelig at politiet ikke har håndtert de bekymringsmeldingene som tidligere er mottatt, svarer politiadvokaten.

[ Sogneprest fratatt retten til å være prest på grunn av overgrepssak ]

Anmeldt i 2019

Mannen var også i politiets søkelys i 2019. I august det året ble han anmeldt av en kvinne. Kvinnen hadde tatt kontakt med en frivillig organisasjon som tilbyr sårbare personer noen å snakke med. Personen som representerte organisasjonen var den nå overgrepssiktede mannen.

– Vi kjenner til et tilfelle der han utnyttet sin rolle som frivillig overfor en sårbar ung kvinne. Saken ble politianmeldt, bekrefter organisasjonens leder til Dagsavisen.

Politiet siktet mannen for å ha misbrukt sin stilling i den frivillige organisasjonen for å skaffe seg sex. Den fornærmede kvinnen var ikke mindreårig.

Saken ble etterforsket av politiet, men endte aldri opp i noen domstol.

– Det ble gjennomført etterforskning som resulterte i at saken ble henlagt på bevisets stilling, sier politiadvokat Ludvigsen.

[ Mann dømt for å ha skjelt ut politibetjent – unnskyldte seg med at han har aner fra Nord-Norge ]

Lærte av saken, men advarte ingen andre om mannen

Lederen for hjelpeorganisasjonen forteller at saken førte til endringer i rutinene deres.

– [NN] trakk seg som frivillig og har ikke vært aktiv hos oss siden da. Saken ble et alvorlig lærepunkt for [oss], og førte blant annet til at vi oppdaterte våre etiske retningslinjer, skriver lederen i en e-post.

– Samme person er nå er siktet for overgrep mot barn. Hva synes du om at han fikk fortsette å jobbe som frivillig i ulike organisasjoner, særlig rettet mot barn og unge, i tiden etter 2019? Burde han ikke ha blitt stoppet fra å gjøre dette, på bakgrunn av saken deres?

– Vi var høsten 2019 kjent med at [NN] hadde fått redusert sine verv i andre frivillige organisasjoner på bakgrunn av en bekymringsmelding, svarer lederen.

Informasjonen vi hadde ga ikke grunnlag for å vurdere han som uskikket i rollen som frivillig på det tidspunktet. — Kommunikasjonssjef i en frivillig organisasjon som mannen ble kastet ut av i 2022, etter å ha oppført seg upassende overfor ungdom

[ «Anne» levde i et voldelig forhold: – Jeg ble en filledukke på et vis (+) ]

Kjente til anmeldelse – lot ham likevel jobbe med barn

Det stemmer ikke helt med våre opplysninger. I 2020 steg han i gradene i en lokal ungdomsklubb. Til slutt ble han valgt som øverste leder, og fikk enda større ansvar og friere tøyler.

Høsten 2019, mens han var under politietterforskning, ble han dessuten engasjert som frivillig i nok en organisasjon som jobber med barn og unge. Det til tross for at de fikk vite at han var i politiets søkelys.

– Vi kjente til at det forelå en anmeldelse i 2019, men informasjonen vi hadde ga ikke grunnlag for å vurdere han som uskikket i rollen som frivillig på det tidspunktet, forteller organisasjonens kommunikasjonssjef.

Mannen var frivillig for denne organisasjonen fra høsten 2019 til våren 2022, med opphold i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien.

I 2022 så organisasjonen seg nødt til å avslutte mannens engasjement.

Årsaken? Han skal ha oppført seg upassende overfor ungdom.

– Våre ansatte reagerte på det de opplevde som en for tett relasjon til ungdommene. Han hadde ikke en væremåte som vi ønsker at våre frivillige skal ha. Vi skal være en trygg organisasjon for barn, sier kommunikasjonssjefen.

[ Overbeviste politiet om at sexdukker viste voksne animefigurer i stedet for barn ]

Lot være å gå til politiet

Det avsluttede frivillige engasjement i 2022 førte ikke til at organisasjonen varslet noen andre om mannen.

– Det vi reagerte på var en væremåte. Vi var ikke kjent med noe kriminelt eller situasjoner som var i grenseland til noe kriminelt. Vi opplevde ikke på det tidspunktet at det var noe grunnlag for å varsle videre. Vi varslet imidlertid videre på et senere tidspunkt da vi ble kjent med en annen situasjon, sier kommunikasjonssjefen.

Dette var for øvrig samme frivillige organisasjon som «Marias» datter ble engasjert i etter at hun hadde skrevet varselet. Da hun oppdaget at mannen også var frivillig for dem, ble hun redd og fikk lyst til å slutte. Moren oppfordret henne til å fortsette. «Maria» ville ikke at mannen skulle komme i veien for hennes ønske om å bidra som frivillig der. Det skulle vise seg at hun ikke lenger hadde noen grunn til å være redd for ham, forteller moren.

– Hvis han angrep henne denne gangen, var vi klare. Men det skulle vise seg at datteren min, allerede 21 år, da var for gammel for ham, sier «Maria».

Mannen i 30-årene har erkjent at han tiltrekkes barn som er i tidlig pubertetsalder, men har også presisert at han kan bli tiltrukket av mennesker på hans egen alder.

Det er mange voksne mennesker som har stått på sidelinja og latt dette skje. — Tidligere venninne til overgrepssiktet mann

[ Dømt for besittelse av overgrepsmateriale av barn - kan slippe fengsel ]

Knakk sammen da hun leste om pågripelsen

Den andre varsleren vi har snakket med er en kvinne vi har valgt å kalle «Eva». Hun ønsker ikke å stå fram med navn, men vi kjenner hennes identitet. «Eva» hadde i en periode et nært bekjentskap med den nå siktede mannen. Han åpnet seg opp for henne og delte noen ganger dype og intime tanker. Tanker og meninger som fikk henne til å tro at han måtte være tiltrukket unge jenter.

«Eva» skjønte med en gang hvem som hadde blitt pågrepet da politiet slapp nyheten om at de hadde siktet en ungdomsklubbleder for seksuallovbrudd mot barn.

– Da jeg leste saken i avisa knakk jeg helt sammen. Jeg tenkte: «Nå har det skjedd», forteller hun gråtkvalt.

– Det er mange voksne mennesker som har stått på sidelinja og latt dette skje, legger hun.

Selv prøvde hun, i likhet med «Maria», å stanse mannen.

Kvinnen jobbet aktivt mot at mannen skulle få større ansvar i det frivillige miljøet. Hun advarte om at han var uskikket. At han ikke måtte jobbe videre med ungdom. De stadige advarslene ble sett på som en personlig konflikt mellom henne og mannen. Anklagene var uten håndfaste bevis og mannen var godt likt.

De førte ikke fram.

«Eva» skjønte med en gang hvem som hadde blitt pågrepet av politiet. Hun hadde advart mot samme mann flere ganger tidligere. (Kenneth Stensrud)

Varslet kommunen

Etter at mannen ble valgt som leder av en lokal ungdomsklubb fikk «Eva» nok. Hun bestemte seg for å gå til kommunen. De hadde nemlig støttet klubben økonomisk.

– Da fikk jeg muntlig beskjed om at jeg ikke var den eneste som hadde varslet om ham, men at kommunen ikke kunne gjøre noe fordi klubben ikke var en kommunal virksomhet, sier hun.

Kommunen bekrefter at de mottok et varsel på mannen, men at de bare sendte bekymringsmeldingen videre til politiet.

– Så vidt vi har klart å registrere så har det kommet en bekymring tidligere som umiddelbart ble videresendt til politiet. I tillegg kom det bekymringer i dagene før pågripelsen. I saker hvor bekymringen med et slikt innhold ikke handler om personer som er ansatt i Moss kommune, er det ikke naturlig at kommunen tar grep annet enn å formidle informasjon til politiet, forteller Silje Hobbel, direktør for kultur, oppvekst og aktivitet.

Da kommunen fikk vite at politiet nå etterforsker mannen for seksuallovbrudd mot barn, opprettet de en hjelpetelefon og utvidet åpningstidene til helsestasjonen rettet mot unge.

[ Skoleansatt i Rogaland tiltalt for overgrep mot flere elever ]

Rasende over manglende støtte før nå

«Maria» forteller at hun ble både oppgitt og sint da hun hørte nyheten om at samme mann hun hadde advart mot over lang tid, hadde blitt pågrepet av politiet. Omtrent samtidig som at saken ble kjent i media, begynte meldinger å tikke inn i innboksen hennes. Meldinger med støtteerklæringer, varme ord og hjerteemojier. Meldinger som takket henne for at hun hadde turt å si ifra. «Maria» undrer seg over hvor disse støtteerklæringene var da hun først advarte om mannen.

«Vi skulle ikke ha latt dette skjedd», står det i en melding fra en person med tilknytning til en av mannens frivillige verv.

– I alle disse årene har jeg snakket høyt og advart alle jeg kjente om ham. Etter nyheten fikk jeg mange tilbakemeldinger fra venner og bekjente. De skriver at de forventet at dette kunne skje. De sympatiserer med meg og sier at de trodde på meg. Hvorfor reagerte de ikke før? Ingen gjorde noe, sier varsleren «Maria».

– Jeg tror vi alle er skyldige og kan skamme oss. De som jeg advarte ber nå meg og barnet mitt om unnskyldning. Hvem vil be om unnskyldning til alle barna som det kan vise seg har blitt hans ofre? Jeg er sint. Sint! Disse barna stolte på oss.

Den pågrepne mannen har ikke erkjent straffskyld for den alvorligste siktelsen mot ham, nemlig voldtekt av barn under 14 år, men har likevel erkjent de faktiske forholdene knyttet til denne hendelsen. Han har også erkjent besittelse av overgrepsmateriale av barn. Fredag ble han varetektsfengslet i fire nye uker.

Mannens forsvarer har blitt gjort kjent med denne saken og fått anledning til å kommentere innholdet, men har ikke ønsket å gjøre det på grunn av hennes taushetsplikt.

---

Har du tips til saken?

Kontakt vår journalist på telefon 452 76 235 eller e-post kenneth.stensrud@dagsavisen.no

Politiet kan kontaktes på telefon 477 88 573

Moss kommunes hjelpetelefon er 477 86 146

---

[ Ny overgrepsavsløring i Forsvaret ]

[ Japan vil heve den seksuelle lavalderen fra 13 til 16 år ]