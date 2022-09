Mann dømt for å ha skjelt ut politibetjent – unnskyldte seg med at han har aner fra Nord-Norge

En mann i tenårene måtte møte i retten tidligere denne måneden, etter å ha slengt med leppa mot en politibetjent og armen mot en ambulansearbeider.

Selv mente han at ordbruken ikke var ment på en slik måte at den kunne være i strid med loven.

Fikk melding om «rabiat» mann

Det hele startet under en fest i Moss i våres. Der hadde mannen skapt så mye rabalder at politiet ble tilkalt.

Meldingen gikk ut på at mannen oppførte seg «rabiat». Det skulle vise seg å være en nokså grei beskrivelse av mannens tilstand, fant politiet ut etter at de ankom stedet.

Tenåringen fremsto nemlig svært ruset og var til tider aggressiv, kommer det fram i dommen. Det ble derfor besluttet å plassere mannen i en cellebil, for å få bedre kontroll over ham. Det hadde mannen lite lyst til. Han satte seg til motverge og det endte med at politiet måtte legge ham i bakken.

Under nedleggingen i bakken ble mannen bevisstløs et øyeblikk. Det ble derfor besluttet å tilkalle en ambulanse.

[ Barnevernsmotstander truet dommer med søksmål før rettssak mot ham skulle starte ]

Gikk i svart

Mannens ville opptreden sluttet ikke der. Mens han lå på en båre bak i ambulansen, slo han til en kvinnelig ambulansearbeider. Det til tross for at han var festet med sikkerhetsseler og var påsatt håndjern – pluss at en politibetjent satt ved siden av og så alt sammen.

Kvinnen ble truffet i armen, men skal ifølge dommen ikke ha fått noen skader utover noen dager med ømhet.

Da mannen og hans følge ankom legevakten, skjedde det som førte til enda et punkt i tiltalen mot mannen.

Mens han fortsatt lå fastspent på båren, tittet han en annen politibetjent inn i øynene og lirte fra seg en kombinasjon av banneord og en beskrivelse av mannens hudfarge. Retten bemerket senere at de ikke hadde holdepunkter for å si at uttalelsen var rasistisk ment. De pekte på at det ene ordet også kan ha vært knyttet til fargen på politibetjentens uniform.

[ Råkjørte i over en mil på E6 med politiet på slep - hevder han ikke la merke til politibilen ]

La ut film fra ambulanseturen på Snapchat

Mannen forklarte i tingretten at han husker lite av det som skjedde. Han husket blant annet ikke at han lå i ambulansen, men innså likevel at det måtte ha skjedd. I etterkant så han nemlig at han hadde lagt ut en kort film på Snapchat inne fra ambulansen.

Han erkjente straffskyld for å ha slått ambulansearbeideren, men kjente seg ikke igjen i beskrivelsen av det som skjedde. Han poengterte nemlig at han egentlig aldri ville ha slått noen fra det motsatte kjønn.

Mannen hadde på seg håndjern og var festet med stropper i båren. Likevel klarte han å slå den kvinnelige ambulansesjåføren i armen. (Gorm Kallestad/NTB)

Mente det var en uttrykksform, ikke skjellsord

Når det gjelder språkbruken mot den ene politibetjenten så erkjente han bare delvis straffskyld. Han forklarte i retten at han har en far som er fra Nord-Norge, og at han dermed er oppvokst med en «frisk språkbruk».

– Han kjenner seg selv så godt at han erkjenner at han kan ha sagt noe slik. Han erkjenner imidlertid ikke å ha sagt det for å forulempe noen, står det beskrevet i dommen.

Med andre ord: Han innrømmet å ha skjelt ut politibetjenten med sitt fargerike språk, men mente det ikke var meningen å gjøre politimannens jobb ubehagelig. Hans forsvar var at ordbruken var mer en uttrykksform enn skjellsord.

[ Overbeviste politiet om at sexdukker viste voksne animefigurer i stedet for barn ]

Slapp både bot og fengsel

Slik så ikke Søndre Østfold tingrett det. De endte opp med å dømme mannen for både vold mot en særskilt utsatt yrkesgruppe og forulemping av en offentlig tjenestemann.

De valgte å gi ham en mildere straff enn det som er vanlig for slike straffesaker. Blant annet fordi de mente han viste et genuint ønske om å ta ansvar for sine handlinger og fordi han i retten ga klart uttrykk for anger. Tenåringen, som var myndig, var dessuten ikke tidligere straffedømt.

Tingretten endte med å gi ham 45 timers samfunnsstraff.

[ To turgåere fant to millioner kroner skjult i skogen - Nå har politiet funnet ut hvor pengene kom fra ]

Maner til forsiktighet

Som et tillegg til denne historien, kan vi nevne et par lignende saker. I 2008 ble en 34 år gammel mann fra Alta frikjent av i Alta tingrett for samme straffeparagraf. Mannen spurte om en politibetjent var «hæstkuk», men retten konkluderte med at dette ikke var noe unormalt og at det ikke var mer enn man bør tåle ut fra daglig tale.

Året etter konkluderte også Tønsberg tingrett med at det ikke nødvendigvis er straffbart å kalle en politimann for en «hæstkuk», i hvert fall hvis man er fra Nord-Norge.

Mannen som nå ble dømt i Søndre Østfold tingrett brukte dog, som nevnt, en helt annen regle med ord enn i disse to sakene. Og selv ikke ordet «hæstkuk» er det juridisk enighet om, som belyst av Dagbladet forrige måned.

– Uansett hvordan et ord eller begrep blir tolket eller forstått, vil en slik vurdering ikke overstyre den juridiske vurderingen. Det er premissene og omstendighetene i hver enkelt sak som er førende for vurderingen, sier lagdommer Susann F. Skogvang til avisen.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad