Ungdomsarbeider siktet for voldtekt av barn – politiet tror det kan være flere fornærmede

Torsdag 9. februar ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for besittelse av overgrepsbilder av barn. Under avhør med politiet erkjente han dessuten å ha hatt seksuell omgang med en 13 år gammel jente i desember 2022. Siktelsen ble derfor utvidet til å også gjelde voldtekt.

Mannen har vært tilknyttet en rekke møtesteder og foreninger for barn og ungdom i mossedistriktet over flere år, blant annet som leder for en ungdomsklubb. Det gjorde at politiet gikk ut med informasjon om pågripelsen denne uka og ba om tips til saken.

Per nå er det to fornærmede barn i saken.

– Vi utelukker ikke at det vil være flere fornærmede. Vi jobber nå bredt med å kartlegge omfanget av saken, forteller Anne Grete Bjerketvedt Ludvigsen, politiadvokat i Øst politidistrikt, til Dagsavisen.

Dette er en oppfatning som deles av Søndre Østfold tingrett, som dagen etter pågripelsen avgjorde at mannen skulle varetektsfengsles.

– Saken er helt i startfasen og det er, basert på materialet som er beslaglagt, grunn til å anta at saken er omfattende og at flere fornærmede er involvert, står det i fengslingskjennelsen.

[ Aktivitetsleder i fritidsklubb dømt for flere voldtekter av barn ]

Fant overgrepsmateriale hos mannen

Bakgrunnen for at politiet pågrep mannen den 9. februar var en anmeldelse som de mottok to dager tidligere. Den knyttet seg til en av de fornærmede og gjaldt bilder som seksualiserer barn. Basert på disse bildene gjorde politiet en ransaking hjemme hos mannen. Der gjorde de beslag av en mengde datautstyr.

– En rask, innledende gjennomgang av dette utstyret avdekket en større mengde overgrepsmateriale. Det ble funnet bilder og videoer som fremstiller seksuelle overgrep og som seksualiserer barn, forteller politiadvokat Ludvigsen.

Hun legger til at politiet har opplysninger om at mannen både har produsert og oppbevart overgrepsmateriale av barn.

Mannen har erkjent straffskyld og samtykket til varetektsfengsling.

[ Mann dømt til forvaring etter å ha forgrepet seg på ni barn ]

Tiltrukket av barn

Mannen har oppgitt at han er hebefil, ifølge fengslingskjennelsen. Det betyr at han er seksuelt tiltrukket av mindreårige i de første årene av puberteten, vanligvis i alderen 11 til 14 år.

Overfor politiet har mannen innrømmet å ha lastet ned overgrepsmateriale. Ifølge fengslingskjennelsen har han uttalt at han ønsker å samarbeide med politiet, blant annet ved å oppgi passord slik at politiet gis tilgang til det som ligger lagret i beslaget. Samtidig var et av argumentene for å holde han varetektsfengslet faren for bevisforspillelse. Politiet er nemlig bekymret for at han vil slette elektroniske spor dersom han løslates.

Mannens forsvarer forteller at hun ikke har mulighet til å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

[ Overbeviste politiet om at sexdukker viste voksne animefigurer i stedet for barn ]

Mange har tatt kontakt

Torsdag gikk politiet ut med en oppfordring til innbyggere om å ta kontakt dersom de sitter med informasjon om saken. Det har gitt resultater.

– Vi har fått mange henvendelser til politiet etter at vi gikk ut med dette, forteller Ludvigsen.

Moss kommune har opprettet en hjelpetelefon på bakgrunn av saken. Det siste døgnet har kommunen gått aktivt ut i sosiale medier og oppfordret særlig barn og unge til å ta kontakt dersom de trenger noen å snakke med. De har også delt informasjon om hjelpetelefonen med foresatte i grunnskolen i Moss. Ifølge Moss Avis har både foresatte og mindreårige benyttet seg av hjelpetelefonen.

Kommunen har også valgt å holde ungdommens helsestasjon ekstra åpent i vinterferien.

[ Mann dømt for å ha bortført jente fra barnevernet ]

[ Sogneprest fratatt retten til å være prest på grunn av overgrepssak ]