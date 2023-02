Skoleansatt i Rogaland tiltalt for overgrep mot flere elever

Den ene hendelsen skjedde ifølge tiltalen i august 2021, skrive Stavanger Aftenblad.

Mannen forgrep seg på de to 13-åringene ved et skogholt i nærheten av skolen eller i tiltaltes bolig, ifølge tiltalen.

Han er også tiltalt for overgrep mot en 15 år gammel jente, i tillegg til seksuelt krenkende atferd ved å sende nakenbilder av seg selv til en 13-åring.

– Politikontakten i en kommune i Sør-Rogaland var i et møte med den aktuelle kommunen i forbindelse med at det hadde blitt sendt uanstendige bilder på Snapchat til elever på en skole. Den videre etterforskning viste at saken hadde et større omfang enn det vi først kjente til, sier politiadvokat Marita Hagen.

Mannens forsvarer, advokat Svein Kjetil Lode Svendsen, ønsker ikke å gi noen kommentar. Det er derfor ikke kjent hvordan mannen stiller seg til spørsmålet om straffskyld.

Det er satt av tre dager til rettssaken, som starter i neste måned.

(©NTB)