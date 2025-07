Jorda har satt opp farten

Denne sommeren roterer jorda raskere enn vanlig. Derfor blir også dagene kortere.

9. juli var den korteste dagen hittil i år, på 1,36 millisekunder mindre enn 24 timer. 22. juli var den nest korteste dagen, og 5. august er forventet å havne på tredjeplass.

Dette viser tall fra International Earth Rotation Service (IERS) og United States Naval Observatory (USNO), samlet av timeanddate.com.

Hver rotasjon er ulik

Lengden på en dag avhenger av hvor lang tid det tar for jorda å rotere rundt sin egen akse. Dette tar i gjennomsnitt 24 timer, eller 86.400 sekunder.

Hver rotasjon er ulik, og påvirkes blant annet av årstider, sola, månen, atmosfæren, forskyvninger i massen på jorda, jordas kjerne og magnetfelt.

Dette kan forlenge eller forkorte dagene med noen millisekunder. Selv om vi mennesker ikke merker noe særlig til disse forskjellene, kan dette påvirke både datamaskiner, GPS, finansielle transaksjoner, satellitter og telekommunikasjon, ifølge CNN.

– De fleste tenker at noen sekunder fra eller til ikke er så farlig, men sannheten er at flere systemer, som 5G-kommunikasjon, er avhengig av at basestasjonen er i synk innenfor et mikrosekund, forklarer tidssjef i Justervesenet , Harald Hauglin.



Ettersom enhver av jordas rotasjoner er ulik, bruker man atomklokker for å beregne 24 timer så presist som mulig. Disse måler svingningene til atomer i et vakuum inni klokken. Universaltiden (UTC) er basert på omtrent 450 atomklokker, og er den tiden telefoner og datamaskiner er satt etter, skriver CNN.

Månens gravitasjonskraft

Forskjellene på jordas hastighet kommer i utgangspunktet av månens gravitasjonskraft. Når månen er i posisjon over ekvator, roterer jorda saktere, mens når månen befinner seg nærmere jordas poler, roterer den raskere.

Månens tiltrekning reiser en tidevannsbølge i havet og i jordskorpa, som fører til en sakte oppbremsing av jordas rotasjon.

Samtidig trekker tidevannsbølgen på månen, som øker avstanden fra jorda med knapt 4 centimeter i året, forklarer professor emeritus ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO, Kaare Aksnes.

I tillegg til de langsiktige endringene som månen påfører jordrotasjonen, vil små forskyvninger av den flytende massen inne i jorda også påvirke jordrotasjonen over kortere perioder.

– Nettoresultatet er at døgnets lengde i gjennomsnitt vil øke over veldig lang tid, men ved veldig korte perioder blir døgnet ørlite kortere, sier Aksnes.



Professor emeritus ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO, Kaare Aksnes. Foto: Terje Pedersen

Kortere dager om sommeren

Alle de korteste dagene dette året har havnet på sommeren. 5. juli i fjor observerte vi den korteste dagen på 65 år, med 1,66 millisekunder mindre enn 24 timer.

Størsteparten av landmassen ligger på den nordlige halvkule. I sommerhalvåret vil vegetasjonen på denne siden av jorda øke, og gjøre at døgnet blir kortere fordi jordas dreiemoment øker og rotasjonen bremses, forklarer Aksnes.

– Når månens vinkelavstand fra jordas ekvator er størst, som nå i slutten av juli, vil månens bremsende effekt på jordrotasjonen være litt mindre enn når månen passerer ekvator, forklarer Aksnes.



Professor ved Statsuniversitetet i Moskva, Leonid Zotov, tror derimot at vi nå befinner oss ved de korteste dagene, og at jorda vil begynne å rotere saktere igjen. Det samme uttalte han i fjor.

Skuddsekunder utjevner tiden

– For lenge, lenge siden besto ett år av mer enn 400 døgn, forteller tidssjef Harald Hauglin. I utgangspunktet roterte jorda altså raskere enn den gjør i dag. Siden har den rotert stadig saktere.

– Jorda har de seneste fem årene satt opp farten litt igjen, sier han.



I 1972 la IERS for første gang inn et skuddsekund i tidsregningen UTC, etter flere tiår med bittelitt raskere rotasjon, og kortere dager. Siden har det blitt lagt til 27 skuddsekunder.

Sekundet skal utjevne forskyvningen som kommer av forskjellen på 24 timer bestemt av atomklokker, og ett døgn basert på solen. Dette holder klokketiden i takt med solens gang over himmelen, på samme måte som skuddår holder kalenderen i takt med årstidene, forklarer Hauglin.

Det er derimot ulik praksis for hvordan ulike systemer gjennomfører skuddsekundet, og dette kan by på komplikasjoner, forklarer Hauglin.



Harald Hauglin er tidssjef i Justervesenet. Foto: Thomas Framnes/Justervesenet

Må kanskje trekke fra et sekund

Ettersom jorda de seneste årene har rotert litt fortere, er det nå mindre behov for å legge til ekstra sekunder, skriver CNN. Det er nesten ti år siden et skuddsekund ble lagt til, som er unormalt lenge, forklarer Hauglin.

Nå kan det hende at skuddsekunder blir lagt på hylla for godt, da General Conference on Weights and Measures (CGPM) har stemt for å slutte med dem innen 2035. Professor ved University of California San Diego, Duncan Carr Agnew, mener at vi kanskje må legge til et negativt skuddsekund allerede innen 2029. Dette har aldri blitt gjort før.

– Man vet allerede at det krøller seg med positive skuddsekund. Jeg håper ikke at vi må legge til et negativt skuddsekund, fordi det har ingen testet før, mener Hauglin.

Professor emeritus ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO, Kaare Aksnes, mener at negative skuddsekunder kan bli nødvendig.

– Da skuddsekunder ble innført så man ikke behov for negative skuddsekunder, men nylige observasjoner av jordrotasjonen kan tyde på at det en sjelden gang kan bli nødvendig. I snitt vil nok døgnets lengde fortsette å øke, men ekstremt langsomt, mener han.



Klimaendringer har positiv effekt

Også klimaendringer kan ha en ganske overraskende påvirkningskraft på jordas rotasjon. Smeltende is bidrar nemlig til å motvirke kreftene som framskynder jordas rotasjon, skriver professor Duncan Carr Agnew, i en artikkel publisert i Nature.

Hadde det ikke vært for global oppvarming, hadde vi lagt til et negativt skuddsekund allerede neste år, mener han.

Agnew er selv kritisk til negative skuddsekunder, og peker på at det ikke finnes noen måte å sette inn eller fjerne skudd-heltall på datamaskiner. Uforutsigbarheten til skuddsekundene gjør det vanskelig å synkronisere en enorm global infrastruktur, mener han.



Ikke nok med å bremse jordas rotasjon, kan smeltende is også bidra til å påvirke jordas rotasjonsakse, mener professor ved det Sveitsiske Føderale Teknologiske Instituttet i Zürich, Benedikt Soja. Han tror at effekten av klimaendringene i verste tilfelle kan overgå månens effekt på jordas rotasjon.