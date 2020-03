Teatrene må permittere: – Dette er vondt og vanskelig

– Vi har ikke noe valg. Permitteringer er nødvendig nå, for å opprettholde anledningen til å komme sterkt tilbake når det ikke lenger er forbud mot kulturarrangementer, sier teatersjef ved Nationaltheatret Hanne Tømta.

Mandag formiddag gikk det ut melding om permittering og avlyste forestillinger ved alle de store scenene i Oslo, som følge av koronakrisen. Tilsammen omfatter permitteringene over 1.200 ansatte.

* Det Norske Teatret permitterer 250 ansatte på 80 prosent. «Permittering av dei tilsette har tvunge seg fram for å kunne berge Det Norske Teatret og arbeidsplassane gjennom denne krisa» sier direktør Hans Antonsen i en pressemelding.

* Den Norske Opera & Ballett permitterer 598 ansatte helt eller delvis. «Det siste vi ønsker å gjøre, er å permittere våre folk, som hører hjemme på eller bak scenen. Men nå er dette nødvendig, både fordi vi ikke får utført våre kjerneoppgaver, og fordi vi må håndtere økonomien vår» sier direktør Geir Bergkastet i en pressemelding.

* Oslo Nye Teater permitterer tilsammen 110 ansatte, og 50 ansatte på timelønn har ikke lenger oppdrag. «Dette skulle vært Oslo Nyes beste år på lange tider Vi hadde utsolgte hus hver kveld. Det er ulidelig trist å nå måtte gå den motsatte vei med å permittere de ansatte», sier direktør Jan Beckmann i en pressemelding.

* Nationaltheatret permitterer 260 ansatte, 220 helt og 40 gradert.

– Smertefulle grep

Alle forestillinger ved Nationaltheatret ut april er avlyst. Hittil er 137 forestillinger og 48 arrangementer avlyst. Seks forestillinger som skulle hatt premiere i mars/april er utsatt på ubestemt tid.

– Dette er vondt og vanskelig, sier teatersjef Hanne Tømta til Dagsavisen.

– Selv om teatret mottar statsstøtte, er vi avhengig av egeninntekter for å opprettholde driften. Når egeninntektene uteblir, må vi gå til permitteringer. På kort sikt gjør vi nå noen smertefulle grep som jeg håper publikum og ansatte er tjent med på lang sikt.

For Nationaltheatret er det et mål at de ansatte skal være istand til å komme raskt tilbake når myndighetene igjen åpner for teaterdrift.

– Ved styrevedtak i Nationaltheatret forskutterer vi dagpenger for våre ansatte, for at de skal slippe å belaste et allerede hardt presset NAV-system, sier Tømta, som er inne i sitt siste år som teatersjef ved Nationaltheatret.

– Vi har forskjellige scenarier for høstsesongen, men det er umulig å spå når vi får lov å gå tilbake til full aktivitet, sier Hanne Tømta.

Rogaland uten permitteringer

I Bergen har Den Nationale Scene gått til permittering av 115 ansatte.

Trøndelag Teater i Trondheim var sist uke i drøfting med LO om permitteringer.

Rogaland Teater har unngått permitteringer.

– Vi prøver å holde hjulene i gang, og har ikke gått til noen permitteringer før påske. Likviditeten vår gjør at vi kan unngå permitteringer nå. Men på sikt sier det seg selv at det ikke er mulig å opprettholde dagens situasjon, sier Ida Kaldestad, informasjonssjef ved Rogaland Teater.