Nye norske filmer og Oscar-vinnere i kø når oslokinoene åpner. Se oversikten her

Mens kinoer andre steder i Norge delvis har kunnet holde åpent gjennom vinteren, med stadig nye premierer, har Oslo-kinoene måttet holde stengt på grunn av de lokale smittevernbegrensingene. Når kinoene nå åpner igjen vil flere av vinterens og vårens største og mest omtalte filmer finnes på programmet, i tillegg til en rekke premierer. Det blir rift om billettene siden det inntil kun tillates 20 personer i salen per forestilling.

Nordisk Film Kino fyller salene på Colosseum, Klingenberg, Saga og de andre kinoene med både norsk og internasjonal film, mange prisvinnende og kritikerroste. Det er mange sammenfallende filmer på Odeons program, men samtidig er det hakket mer kommersielt, blant annet med et par av Disneys storfilmer som for Oslo-beboernes del har gått rett på strømmetjeneste Disney+ i løpet av nedstengningen.

Vega Kino har satt sammen et kvalitetsbevisst program av Oscar-filmer, norske «Ninjababy» og en tidlig premiere på amerikanske «Minari», samt et par godbiter av noen animasjonsfilmer.

Og alle kinoene kan i tillegg by på et knippe helt ferske filmer som heller ikke har vært kinovist andre steder i Norge tidligere. Her er en oversikt i utvalg:





Ukens premierefilmer:

For Oslos kinobesøkende er nær sagt enhver film «premiere» nå ved gjenåpningen av byens kulturliv, men seks filmer er faktiske premierer på norsk kino over hele landet denne helgen.

Anthony Hopkins fikk Oscar for rollen i «The Father». (SEAN GLEASON)





«The Father»

Anthony Hopkins var overraskende vinner av Oscar for beste mannlige hovedrolle for denne filmen, regissert av Florian Zellers, om en eldre mann som møter verden med forvirring og om hvordan en tiltagende demens preger han i forholdet til datteren, spilt av Olivia Colman. (Nordisk Film Kino, Odeon)

«Cruella»

Disneys nye storsatsing henter fram igjen en av underholdningsgigantens slemmeste figurer, men den er egentlig så langt unna Disney man kan tenke seg, derimot en fantasifull, velkledd, smart og lekker energibombe av en film om et foreldreløst barn med en nær spaltet personlighet. Så bygger da filmen på den opprinnelige romanen «Hundre og en dalmatinere» og ikke Disneys tidligere filmatiseringer. Med Emma Stone og Emma Thompson I fabelaktig spill hver for seg og mot hverandre. (Odeon)

Jason Statham i Guy Ritchies «Wrath of Men». (Metro Goldwyn Mayer Pictures)

«Wrath of Man»

Guy Ritchie er tilbake med en film om et ran, en sjåfør med uante ferdigheter og en aldri så liten hevn. Jason Statham og Scott Eastwood har de store rollene i filmen til den britiske ugangskråka som tidligere har laget underholdende satire-action som «Lock, Stock and Two Smoking Barrels », «Snatch» og «Sherlock Holmes». (Nordisk Film Kino, Odeon)

«Nobody»

Ja, selvsagt loves det blod i bøtter når manusforfatteren av «John Wick» og folkene bak Atomic Blonde kommer med en ikke altfor høytidelig actionthriller. Med Bob Odenkirk («Better Call Saul») i hovedrollen og med den russiske rockeren Ilya Naishuller i registolen.

«Burnout»

Den norskmarokkanske regissøren Nour-Eddine Lakhmari markerte seg tidlig som en skarp iakttager med filmen «Blikket» («Le Regard»). Også hans øvrige filmer henter tematikk og handling fra Marokko, og «Burnout» er den siste av de tre frittstående filmene i hans Casablanca-trilogi. Filmen har ligget på vent i Norge lenge før den nå kommer på kino, og den framstår som et lappeteppe av historier som tegner et samfunn på randen til kollaps, slik vi skrev etter at filmen først gang ble festivalvist for et par år siden. (Nordisk Film Kino)

«Vilja – den rampete skogsfeen»

Finsk barnefilm om den rapete skogsfeen som er hele 4.000 år gammel, og som en dag møter den helt vanlige gutten Alfred. (Nordisk Film Kino)





Norske filmer

De norske filmene står i kø ut over mot sommeren og høsten, flere av dem på overliggere i påvente av at nettopp oslo-kinoene skulle åpne. Nå kan en rekke av vinterens filmer ses i påvente av helt nye filmer, samt den i sammenhengen helt ferske «Ninjababy», som er en premierefilm så god som noen.

Fra «Ninjababy». (Arthaus)

«Ninjababy»

Yngvild Sve Flikkes film om serietegneren Rakel (Kristine Kujath Thorp) som litt for sent oppdager at hun er gravid, i sjette måned, og må finne ut av både farskap, vennskap og framtid når hun innser at en liten ninjababy står i veien for alt hun har drømt om. «Ninjababy» føles som både en film og en historie vi har ventet på, en original filmfortelling med en usedvanlig sterk hovedrolle og et blikk på verden som både er gjenkjennelig og overraskende, frekt og søtt på samme tid. (Nordisk Film Kino, Odeon, Vega)

«Den største forbrytelsen»

«Den største forbrytelsen» er basert på Marte Michelets bok fra 2014, om historien, byråkratiet og ideologien rundt deportasjonen av jødene sett fra et norsk perspektiv. Filmskaper Eirik Svensson og manusforfatterne Harald Rosenløw-Eeg og Lars Gudmestad har skapt en sober og rystende film med utgangspunkt i familien Braude fra Oslo. Fjorårets største norske film hadde premiere 2. juledag, men først nå kan den ses på stort lerret i Oslo, til og med på Colosseums største sal. (Nordisk Film Kino, Odeon)

[ Denne filmen endrer oppfatningen om det norske holocaust (+) ]

«Gunda»

Endelig på kino i Oslo og godt timet til bondeopprøret. «Gunda» er en av det siste årets mest omtalte filmer, som i all hovedsak er norsk og handler om grisen Gunda på Grøstad Gård i Vestfold og hennes kull med grisunger. Det er en vakker og meditativ film om dyr og dyrevelferd filmet i poetisk svarthvitt og uten forklarende dialoger. Om hvordan norsk landbruk og dyrehold også kan fortone seg når viljen og muligheten er der til å gi dyrene stor boltreplass og naturlige omgivelser. (Nordisk Film Kino, Vega)

«Generasjon Utøya»

Dokumentarfilmen «Generasjon Utøya» følger fire unge kvinner som alle overlevde angrepet på Utøya for snart ti år siden: Ina Rangønes Libak, Kamzy Gunaratnam, Renate Tårnes og Line Hoem. De har på ulikt vis fortsatt å engasjere seg politisk. De personlige kostnadene både engasjementet og terroren i seg selv har påført dem, blir utgangspunktet for filmskaperne Aslaug Holm og Sigve Endresen som med store ambisjoner viser sammenhenger, konsekvenser og den vanskelige følelsen av at noen alltid vil angripe på nytt. «Et dokument som er dypt menneskelig, sårt og ikke minst politisk», heter det i Dagsavisens anmeldelse. (Nordisk Film Kino)

[ Sterk tøya-dokumentar nyanserer den nasjonale fortellingen om Norge (+) ]

«Prosjekt Z»

Regissør og altmuligmann i filmøyemed Henrik Martin Dahlsbakken er Norges hyppigste og mest kreative leverandør av så vel sjangerfilm som mer originale historier. Bare måneder etter «Hjem til jul» leverer han «Prosjekt Z», en zombiefilm med klare referanser, kort sagt et overskuddsprosjekt som definitivt ikke likner noe vi har sett i norsk film før, som det het i Dagsavisens anmeldelse. (Nordisk Film Kino)





Internasjonale filmer

Våren er tradisjonelt tiden for å se Oscar-filmer, men også de første såkalte «blockbusterne» dukker opp på denne tida av året. Utvalget av «Oslo-premierer» teller både det kunstnerisk smale og det storslåtte og hardtslående underholdende. Her er et knippe av de mest sentrale.

Carey Mulligan som Cassandra i «Promising Young Woman». (Courtesy of Focus Features)

«Et glass til»

Oslo-publikum vil få muligheten til et gjensyn på det store lerretet med Thomas Vinterbergs Oscar-vinner «Et glass til», filmen med Mads Mikkelsen i hovedrollen, basert på en teori av Finn Skårderud om at vi alle er født med en halv promille norske psykiateren Finn Skårderuds teori om at vi alle er født med en halv promille alkohol for lite i blodet, og hvordan en gruppe lærere setter teorien ut i livet. (Nordisk Film Kino, Odeon)

«Promising Young Woman»

Carey Mulligan i en Oscar-nominert hovedrolle i et drama med islett av romantisk komedie som fikk nettopp Oscar for beste manus. Om Cassandra (Carey Mulligan) som går løs på byen og later som hun er dritings, og med det blir hun en magnet på menn som utnytter de forsvarsløse. Men Cassandra er ikke et offer, snarere en kvinne ute etter hevn. (Nordisk Film Kino, Odeon)

«Tove»

Kunsten og livet går hånd i hånd i «Tove», den finske spillefilmen som skildrer «Mummimamma» Tove Janssons unge år med lidenskap og skarp brodd. Regissør Zaida Bergroth løfter på nydelig vis fram det frie og menneskelige motet i et medrivende og grundig portrett som viser personen Tove Jansson i kunsten og i livet. Alma Pöysti spiller Tove Jansson. Les dagsavisens anmeldelse her. (Nordisk Film Kino)

«First Cow»

Kelly Reichardt med en lun og varm film om to menn i nybyggertidens Oregon i USA, om vennskap over en ku og oppdagelsen av så vel myke verdier som mykt «gull». En av vår tids originale filmstemmer med sin mest tilgjengelige film. (Nordisk Film Kino, Vega)

«Minari»

Årets store snakkis og en film som viser asiatiske immigranter i USA som følger den store drømmen, her nærmere bestemt en koreansk familie som flytter til en går i Arkansas. Det er en film om samhold, familie og kultrforskjeller, og en forrykket balanse når en bestemor flytter inn. Vega Scene «tjuvstarter» med denne en uke før de øvrige kinoene i Oslo og Norge for øvrig. (Vega, øvrige kinoer fra 4. juni)

[ Den rareste Oscar-natta noensinne ]

«Godzilla vs Kong»

To av verdens største filmudyr barker i denne actionfilmen som er den mest underholdende i en hel liten serie av tullete underholdning. Men, som vår anmelder slår fast, «liker man å se kjempedyr denge løs på hverandre, er «Godzilla vs Kong» et episk basketak». (Odeon)

«Nomadland»

Årets Oscar-vinner er sluppet på Disney+, men Chloe Zhaos film fortjener virkelig det helt store formatet. Frances McDormands i en nydelig hovedrolle, i et meditativt, varmt og fengslende humanistisk mesterverk om utenforskap og moderne nomadetilværelse i et USA preget av rovkapitalisme og menneskeforakt. (Odeon, Vega)

«Wolfwalkers»

Denne irske animasjonsfilmen er et lite mesterverk, blant annet med hjelp på lydsiden fra den norske artisten Aurora («Running With The Wolves»). Regissør Tomm Moore ble Oscar-nominert for denne mytiske, folkloristiske historien om vennskap og ulver basert på Jericca Clelands historie inspirert av irsk historie og mytologi. (Vega)

«Sound of Metal»

Darius Marders film handler om noe så basalt som å miste hørselen. Det kan være en skremmende tanke for noen hver, og spesielt for musikere som lever av å lytte og uttrykke lyd. Hovedpersonen spiller i et undergrunns metalband sammen med kjæresten da han mister hørselen og livet tar en for han brutal vending. Men kanskje åpner det også for nye muligheter? (Nordisk Film Kino)

Gal Gadot som Wonder Woman i «Wonder Woman 1984».. (SF Studios)

«Wonder Woman 1984»

Gal Gadot gjentar superrollen I denne andre filmen om Wonder Woman, som hadde norsk kinopremiere tidligere i vår før den fikk strømmepremiere. Nå kan Oslos Marvel-entusiaster se den på kino. (Odeon)

[ Er den nye Wonder Woman-filmen verdt ventetiden på kino? (+) ]

«Berlin Alexanderplatz»

En av de mer ambisiøse dramaene skapt i Tyskland de siste årene, basert på Alfred Döblins roman fra 1929, men likevel langt fra Reiner Werner Fassbinders store TV-serie fra 80-tallet. Regissør Burhan Qurbani har oppdatert histroien til et moderne Berlin, med migranter, utbyttere, kriminalitet og sosiale utfordringer i et undergrunnsamfunn som er sammensatt og fascinerende. (Nordisk Film Kino)

«Roald Dahls Heksene»

Sterke krefter står bak denne nye filmatiseringen av Roald Dahls berømte bok «Heksene», om en gutt og hans bestemor som i boken har bånd til Norge og som drar til et kysthotell i England. Robert Zemeckis («Tilbake til fremtiden»-filmene, «Forrest Gump») flytter handlingen til USA, men fortsatt handler det om å sjekke inn på et hotell på verst tenkelige tidspunkt, akkurat under en stor heksekongress. Anne Hathaway spiller selveste Storheksa, som vil forvandle alle verdens barn til mus, og Octavia Spencer spiller bestemoren til gutten (Jazhir Bruno). (Nordisk Film Kino, Odeon)





Filmer for de minste

Norske kinodistributører har på prisverdig vis pøst ut barnefilmer under pandemien, men de aller fleste må nok karakteriseres som animasjonsfilmer av det mer lettglemte, enkle slaget produsert innenfor rammer som har mer med TV gjøre enn med kinofilm. Et par hederlige unntak er det likevel blant utvalget som nå finnes på oslokinoene.

Fra «Apestjernen». (Mer Film)

«Apestjernen»

Dette er en av de bedre filmene for de mindre barna på kino for øyeblikket. En svensk animasjonsfilm basert på de populære og kritikerroste bøkene til Frida Nilsson, om foreldreløse Joanna som en dag får en gorilla som mamma. (Nordisk Film Kino, Odeon, Vega)

«Familien Bigfoot»

Forgjengeren «Bigfoot Junior» oppdaget trettenåringen Adam at faren hans var selveste Bigfoot, som levde langt ute i skogen etter et mislykket DNA-eksperiment. Nå har pappa Bigfoot vendt tilbake til sivilisasjonen for å prøve å leve et normalt familieliv. Det blir kaos. (Nordisk Film Kino, Odeon)

«Raya og den siste dragen»

Disneys beste animasjonsfilm på mange år. «Raya og den siste dragen» er en forrykende, fantasifull feiring av sørøst-asiatisk kultur og folklore, med en veldig tettpakket og innfløkt mytologi. Den føles dessuten som et bevisst forsøk på å dra Disney-konsernet inn i en litt mer moderne tidsalder. (Odeon)

«Finny & Leah - Den hemmelige øya»

En europeiske sparebluss-dataanimasjon og en oppfølger til en film om to dyr som ble etterlatt av Noahs ark etter syndfloden. I «Finny & Leah – Den hemmelige øya» skjer det ting om bord i arken, og vips så havner de på en hemmelig øy med alt spetakkelet som tenkes kan. (Nordisk Film Kino, Odeon)

[ Denne filmen går det 13 på dusinet av (+) ]

«Flumlene»

Nusselige pelsdyr formet som smultringer, opprinnelig fra Galapagos men nå på eventyr i Shanghai i en annen tidsalder. Det er ikke så ille som det høres ut. Animasjonsfilm (Nordisk Film Kino)

«Ainbo - Amazonas vokter» (Nordisk Film Kino)

Om den handlekraftige jenta Ainbo som bor i en landsby i Amazonas da hun legger ut på tokt for å redde jungelen og regnskogen fra å bli hogd ned av grådige firmaer. (Nordisk Film Kino, Odeon)

«Yakari på nye eventyr» (Nordisk Film Kino)

Yakari kjenner mange barn fra seriene på NRK, og nå er gutten fra Amerikas urinnvånere med evne til å snakke med alle dyr også å se på kino. Animasjonsfilm. (Nordisk Film Kino, Odeon)

«Trolls – verdensturné» (Nordisk Film Kino)

De fargerike, syngende trollene er tilbake i filmen som hadde norsk kinopremiere kort tid før pandemien stengte Oslo-kinoene. Et gjensyn for de spesielt interesserte. Animasjon. (Nordisk Film Kino)