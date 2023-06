«Kampen for tilværelsen» er tilbake på NRK

Den absurde komedien om livet i Ullevål hageby ble en stor hit da serien gikk på NRK i 2014 og 2015, men på grunn av en komplisert rettighetsfloke har serien vært fraværende i NRKs nettspiller i mange år.

Vidkun Rotevatn (Ola G. Furuseth), kona Line Rotevatn (Tone Mostraum) og barna Hennie og Sveinung (Idun og Mikkel Aune Skretting) - en av familiene som vakte begeistring hos nær en halv million seere da serien kom i 2014. (Anne V. Erichsen/Anne V. Erichsen/NRK)

Den eneste måten å se serien på har vært å kontakte Erlend Loe – en av serieskaperne, og spørre om å få låne en ulovlig minnepinne, eller en lenke med serien på. Nå sier Erlend Loe seg fornøyd over at serien – i form av sesong 1, foreløpig – er tilbake på nettet og i NRKS nettspiller.

Formidlet serien selv

– Dette har jeg ikke fått beskjed om, men det er jo veldig fint at den er tilbake. Jeg vil anslå at det er hundrevis som har tatt kontakt for å få låne serien. Det er mange år siden jeg sluttet å låne ut minnepinne, etter at noen la den over på en Google Docs-lenke har jeg delt den, sier Erlend Loe.

[ Else Kåss klar for NRKs sommershow: Nå er hun virkelig ute og sykler ]

«Kampen for tilværelsen» gikk i to sesonger – høsten 2014 og våren 2015 – på NRK1. Etter at siste episode var sendt, ble det klart at NRK måtte fjerne hele serien fra sitt nett-TV-tilbud da rettighetsperioden utløp i september 2015. Siden har rettighetsspørsmål knyttet til serien gjort det vanskelig å gjøre den tilgjengelig på en fast plattform. Serien har aldri vært i legalt salg på DVD og Blu-ray. Den var i en periode på HBO Nordic, samt at Norwegian en stund satt på rettighetene og viste den på flyreiser. Nå har den vært borte fra nettet og utilgjengelig for fansen i mange år.

Serieskaperne og manusforfatterne den gang da, nå trioen bak en ekte norsk kultsuksess: Fra venstre Per Schreiner, Erlend Loe og Bjørn Olaf Johannessen. (Thomas Ekström/Thomas Ekström/NRK)

Men fra 30. juni er serien på NRKs nettspiller igjen, og der skal den ligge på ubestemt tid. Det er NRKS ambisjon å fornye rettighetsavtalen for NRKS egenproduserte serier når den nåværende avtalen går ut på dato.

Krasjet med strømme-TV

Serieskaper Erlend Loe håper NRK får avklart rettighetene for sesong to av serien også, som NRK ikke har strømmeretten til per i dag.

– Jeg må tydeligvis fortsette å lage Google Docs-lenke for sesong to, sier forfatteren om serien han skrev sammen med Per Schreiner og Bjørn Olaf Johannessen. «Kampen for tilværelsen» ble en kritikerfavoritt, hadde oppunder en halv million seere og ble en stor snakkis i sosiale medier da den ble vist på skjermen. Siden har den hatt kultstatus, etterlyst av fansen på nett.

[ Se vår oversikt over de beste seriene på NRK TV ]

Hva som er bakgrunnen for at serien ble rammet av en rettighetsfloke, kan ikke Erlend Loe svare på. Men framveksten av strømmetjenestene som ny plattform for TV kan være svaret. Strømming var fortsatt en ny måte å se TV på tidlig på 2010-tallet, og avtaleverk for TV-produksjon var i stor grad basert på lineær-TV. NRKs avtale for «Kampen for tilværelsen» dekket tradisjonelle TV-repriser for en periode, men hadde et kortere tidsvindu for strømming.

Dempet absurd humor i de beste moderne vestkantfamilier var med på gjøre «Kampen for tilværelsen» til må-se-TV for mange i 2014: Her er Anitra (Lena Christin Ellingsen) med sin tyske elsker Rutger (Christian Rubeck) på overnatting. Neste morgen spiser de frokost sammen med Jørgen (Øystein Røger) og sønnen Christian (Peder Gehrken Bøyum). (NRK/NRK)

– Jeg har aldri satt meg godt inn i det, men jeg tror det handler om at vi laget denne serien akkurat i skjæringspunktet mellom ny og gammel distribusjonsmåte. De kontraktene tok ikke høyde for at det skulle være strømming og nettspiller bare noen få år seinere. Den havnet i limbo på grunn av det, sier Erlend Loe.

Det kommer mer

Det er en avtale mellom NRK og rettighetsorganisasjonen Norwaco inngått tilbake i april 2022 som er bakgrunnen for at «Kampen for tilværelsen» er allment tilgjengelig på NRK TV igjen. Det forteller seksjonsleder Ingrid Belt i NRK arkiv til Dagsavisen. I praksis betyr det at flere gamle favoritter er på veil til NRKs nettspiller.

Anne B. Ragdes «Berlinerpoplene» hadde premiere på NRK i 2007. Nå er den ute på NRK TV igjen. Fra venstre Margido (Bjørn Sundquist), Tormod (Espen Skjønberg), Tor (Nils Sletta), Torunn (Andrine Sæther) og Erlend (Jon Øigarden). (Anne Liv Ekroll, NRK/Anne Liv Ekroll, NRK)

– Arkivavtalen mellom NRK og Norwaco gjør at vi kan legge ut alt egenprodusert av NRK før 2015 i NRK TV. Nå jobber vi kontinuerlig med å legge ut program som er innenfor avtalen, og jobber kontinuerlig med å fylle NRK TV, sier Ingrid Belt.

I praksis betyr det at serier som «Kodenavn Hunter», «Offshore», «Størst av alt», «Berlinerpoplene» og julekalendre som « Jul i Blåfjell» og «Jul på Månetoppen» er eller vil bli gjort tilgjengelig på NRK TV igjen. Det er et enormt og rikholdig arkiv av NRK-produsert TV fra før 2015 som skal tilrettelegges for publisering igjen; det seg være musikkprogrammer, dokumentarer, barne-TV og annen underholdning. Serier som NRK ikke har produsert, som kultserien «Koselig med peis», inngår ikke i avtalen NRK og gjort med Norwaco.

– NRK har som målsetting å gjøre så mye som mulig av NRK arkivet tilgjengelig for publikum. Ettersom første sesong av «Kampen for tilværelsen» er innenfor avtalen, kan vi tilby første sesong i NRK TV. Serien er nå klargjort for publisering, og vi er svært glade for at vi kan tilby første sesong i NRK TV. Ettersom sesong to av serien er laget i 2015, er den utenfor avtalen, sier Ingrid Belt.

[ Se lista vår over de beste seriene på Netflix ]

NRK har foreløpig ingen planer om å publisere sesong to av «Kampen for tilværelsen».