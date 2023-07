«Mission: Impossible» – filmene som gjorde Tom Cruise til actionstjerne

Actionfilmene med Tom Cruise har gjort «Mission: Impossible»-filmene til en av mest lønnsomme franchisene de siste årene, ikke minst takket være de spektakulære scenene med stunt som filmstjernen gjennomfører i egen person – selv om han har altså har runda 60 år. Tom Cruise spilte agent Ethan Hunt i IMF – Impossible Missions Force – for første gang i 1996, filmen som var basert på serien som gikk på amerikansk TV i 1960- og 70-årene.

Siden da har filmene blitt større og lengre, actionscenene blitt voldsommere og heftigere for hver film, og stuntene til Tom Cruise selv mer krevende og skrekkinngytende jo eldre filmstjernen har blitt. I sommerens film setter han utfor fjelltoppen Helsetkopen med motorsykkel og fallskjerm.

Før film nummer sju i rekken har premiere har «Mission: Impossible» spilt inn noe sånt som 3 milliarder dollar, og neste film i rekken har blitt mer populær, lønnsom og kritikerrost enn den forrige. Den som ikke får nok halsbrekkende action i sommerens «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» på lerretet, finner de seks første filmene på strømmetjenesten SkyShowtime.

Men hvor bra er de? Det har våre anmeldere vurdert siden Tom Cruise spilte agent Hunt for første gang. Les kritiker-kavalkaden vår her!

«Mission: Impossible», 1996: «Supert filmatisk håndverk»

At Tom Cruise gjorde sine egne stunt gjorde oppsikt allerede i 1996, der han hang og balanserte i vaiere under en aksjon i den første «Mission: Impossible». Det var bare barnemat, i forhold til de dødsforaktende stunt Hollywood-stjernen har begått i disse filmene siden. (SkyShowtime)

«Mission: Impossible» er en nesten rent visuell og kinetisk opplevelse – et glitrende stykke filmatisk form og «design» hvis eneste virkelige «innhold» er regissøren Brian de Palmas kjærlighet til sitt medium. Filmanmelder Harald Kolstad var ikke imponert av selve historien i actionfilmen fra 1996 som hadde hatt USA-premiere i mai det året og blitt en kinohit der.

Brian de Palmas film hadde Jon Voight, Ving Rhames, Emanuelle Béart og Kristin Scott Thomas på rollelista sammen med Tom Cruise, men det var Hollywoods wonderboy Tom Cruise som skulle etablere seg som ny actionhelt med filmen. Ikke minst fordi han var stjernen som gjorde sine egne stunt, i denne filmen var det hans prestasjon balanserende i vaiere som en menneskelig edderkopp som vakte oppsikt. Filmens intrige handler om at IMF-agent Ethan Hunt og hans nærmeste medarbeidere må finne dobbeltagenten som har forrådt dem.

Anmelder Harald Kolstad i denne avisa som den gang fortsatt het Arbeiderbladet – og ikke ga filmer karakter eller terningkast – var mer opptatt av regissør Brian de Palmas håndverk:

«Det hele er rendyrket bravur-kunst og artistisk taskenspill – alt er stilfull illusjon. Men stilfullt er det virkelig, skriver Harald Kolstad, og synes regissøren «estetiserer og erotiserer agent-thrillerens vanlige maskineri til et punkt hvor thriller-effektene blir nærmest kjælne, sanselige – sekvensene blir visuelle «action-arier», og stilen har noe ubrutt fløyelsmykt over seg».

Filmanmelder Kolstad forklarer filmens suksess på kino i USA den sommeren med TV-serien fra 60-tallet den var basert på og på hovedattraksjon Tom Cruise selv. Tom Cruise selv fungerer som «dekorativ, spenstig og grunn, som vanlig», synes anmelderen, og konkluderer med at filmen er intet mindre enn et stykke superbt filmatisk håndverk.

Filmen har siden fått 67 prosent fornøyd-rating på Rotten Tomatoes.

«Mission: Impossible II», 2000: «John Woo redder Cruise-film»

Det skulle ta fire år før oppfølgeren var en realitet. Actionfilmens mester John Woo regisserte filmen som kom ut i USA denne våren, og på norsk kino i tid til blockbuster-sommeren. Her blir agent Ethan Hunt kalt tilbake på jobb for å stoppe en gruppe internasjonale terrorister som vil spre et dødelig tyskprodusert virus verden over.

I «Mission Impossible 2» var Tom Cruise tilbake i en action-oppvisning hvor John Woo gjorde det meste av jobben, mente vår anmelder i 2000. (Paramount )

Tom Cruise har latt håret gro langt og er den dødsforaktende mannen som klatrer i loddrette fjellvegger med bare fingertuppene. Dette er filmen hvor agent Hunt har utrolig tech-utstyr til hjelp, og kjører motorsykkel på forhjulet mens han skyter forfølgerne i høy fart.

Dagsavisens anmelder Harald Kolstad var mer opptatt av regissør John Woo enn av hovedrolleinnehaveren selv: Mer Woo enn Cruise – heldigvis, fastslår han i anmeldelsen som må karakteriseres som en slakt – og i karakterskalaen en tvilsom treer, om vi ser stort på det.

«Samme hva man måtte mene om den egentlig kunstneriske gehalt i Woos virtuoseri i håndtering av den moderne actionfilmens fastlagte mønstre (personlig synes jeg dette virtuoseriet er på én gang underholdende og anmassende), er det ingen tvil om at det nettopp er hans «flashy» teknikk som redder «Mission Impossible 2» (sic) fra fiasko. Uten Woos teknikk ville denne ikke særlig oppfinnsomme, ofte absurde og for det meste dårlig spilte superagent-fantasien falt sammen som et korthus. Slik saken står, klarer Woo med sine fyrverkerier å få fart på den første og siste tredjedelen av ståket, mens filmens midtparti ofte flyter ut i ren kjedsomhet».

Filmen har to sentrale «gimmicks»: Helt og skurk er begge fantastiske maskeringskunstnere, som kan forvandle seg selv eller andre til en annen i løpet av noen få sekunder (det er her filmen beveger seg over i infantil tegneserie? (...). Anmelderen avslutter med å konstatere at et betalende publikum risikerer å ergre seg over Cruises enstonige, glatte, selvfornøyde spill.

23 år etter premieren har folket gitt filmen 56 prosent av 100 på fornøyd-ratingen på Rotten Tomatoes.

«Mission: Impossible 3», 2006. «Velsmurt og elegant råtass»

---

4

FILM

«Mission: Impossible 3»

---

I den tredje filmen regissert av J.J. Abrams har Ethan Hunt har nylig trukket seg tilbake fra aktiv tjeneste i den ultrahemmelige organisasjonen IMF. Han er fornøyd med å være mentor og trener for kommende agenter. Endelig har han tid til å dyrke et liv ved siden av jobben, og han tenker på å gifte seg med sitt livs kjærlighet Julia (Michelle Monaghan). Inn fra venstre kommer en brutal våpenhandler spilt av en glimrende Philip Seymour Hoffman, som truer Hunt og kjæresten hans på livet. Regissør J.J. Abrams hadde akkurat skapt seg et stort navn etter suksessen med spion-serien «Alias»» og arbeidet med «Lost»

IMF-agent Ethan Hunt var villig til å sette livet på prøve for å redde kjæresten i den tredje MI-filmen, men det var Philip Seymour Hoffman som stjal showet som seriens mest fryktinngytende bad guy til nå. (Paramount Studios)

«Det er spektakulær, medrivende action som driver handlingen i «Mission: Impossible 3», skrev vår anmelder Mode Steinkjer:

«Vanligvis er ikke alle gode ting tre, men ‘Mission: Impossible 3′ holder absolutt mål ut fra actionseriens premisser. Tom Cruise må likevel finne seg i å dele æren med skuespiller Philip Seymour Hoffman i hans første virkelige skurkerolle». Om ikke Abrams finner opp hjulet på nytt, slik Brian De Palma langt på vei gjorde for ti år siden da han laget den første ‘Mission: Impossible’, så har han i hvert fall gjort sitt til at filmserien lever og akselererer. Cruise selv gjør jobben som handlekraftig og desperat agent, og er såpass utviklende i rollen at vi lett kan se for oss at ‘Mission: Impossible’-serien er i ferd med å bli en ny Bond-faktor i internasjonal film».

På Rotten Tomatoes har publikum gitt «Mission: Impossible 3» 71 av 100 prosent.

«Mission: Impossible – Ghost Protocol», 2012. «Cruise fikser det umulige, igjen»

---

5

FILM

«Mission: Impossible – Ghost Protocol»

---

I den fjerde filmen blir IMF-teamet med Ethan Hunt i spissen mistenkt for å stå bak attentatet som sprengte hele Kreml. Bak terroren står den svenske, geniale forskeren og forkledningsmester Kurt Hendricks (avdøde Michael Nyqvist) som har en ond plan – basert på den illevarslende filosofien om at det beste for verden er at menneskeheten forsvinner, så alt liv kan begynne på nytt. Han har atomvåpen-koder også. Jeremy Renner, Simon Pegg og Paula Patton er agenter på Tom Cruise sitt lag.

Tom Cruise hang på fasaden til verdens høyeste bygning i «Mission: Impossible _ Ghost Protocol», en imponerende prestasjon selv han hang i sikkerhetsliner seinere fjernet digitalt. (Paramount Studios)

«En rendyrket underholdningsfilm helt uten dødpunkter – laget med høy presisjon, kompetanse og entusiasme», er oppsummeringen vår anmelder Espen Svenningsen Rambøl gir film nummer fire i rekken. «Ghost Protocol» har ikke et overflødig sekund, og er så tett fortalt at man knapt rekker å trekke pusten, skriver anmelderen som gir filmen en femmer på terningen.

Dette er den filmen hvor Cruise byr på den første virkelige halsbrekkende stuntscenen, der han henger i bare hanskene på vinduene til Burj Khalifa i Dubai, også kjent som verdens høyeste bygning.

«Ok, den minimalistiske historien ofrer karakterutvikling til fordel for framdrift», skriver vår anmelder, «og manuset er mest en konstruksjon som sørger for å få sendt Cruise og co. fra den ene spektakulære ‘set piece’ til den neste. Men de er til gjengjeld virkelig spektakulære».

Publikum har gitt filmen hele 76 prosent fornøyd-rating på Rotten Tomatoes.

«Mission: Impossible – Rogue Nation», 2015. «Cruisekontroll»

---

5

Film

«Mission: Impossible – Rogue Nation»

---

IMF får flere byråer å hanskes med, når IMFs gamle motstandere i The Syndicate har infiltrert dem. Ethan Hunt må også tåle å få selskap av MI6 og CIA mens han forsøker å stoppe onde agenter fra å drepe statsledere og få tak i vitale statshemmeligheter – alt mens vår helt selv er etterlyst. Rebecca Ferguson gjør sin første opptreden som MI6-agent Ilsa Faust i den til nå mest lønnsomme filmen i serien. Den fikk terningkast fem av anmelder Espen Svenningen Rambøl.

Tom Cruises varemerke i disse filmene har blitt å gjøre stadig mer krevende og farligere stunt selv. (UNITED INTERNATIONAL PICTURES)

«I løpet av nesten 20 år og hittil fem filmer har ‘Mission: Impossible’-serien funnet en formel som fungerer og fortsatt føles frisk: til stor del fordi den kreative drivkraften byttes ut for hver gang», skriver vår anmelder.

«Hver eneste film er formet av en ny regissør, og denne gangen har Cruise slått seg sammen med Christopher McQuarrie – regissøren av ‘Jack Reache’, og manusforfatteren til ‘Edge of Tomorrow’».

«For si hva du vil om Cruise, denne karen gjør sannelig ikke noe halvhjertet. Etter å ha klatret rundt på utsiden av verdens høyeste skyskraper i Dubai i forgjengeren ‘Mission: Impossible – Ghost Protocol’, overgår han seg selv (og de fleste andre) med sitt åpningsstunt i ‘Rogue Nation’».

Her dingler Cruise på utsiden av et Airbus A400M-fly, og klamrer seg til skroget for harde livet halvannen kilometer over bakken – helt uten hjelp av stuntmenn eller spesialeffekter. Dette øyeblikket er oppriktig imponerende, og bare begynnelsen på et av de mest gjennomførte og underholdende bidragene til denne filmserien. Han drar «Mission: Impossible»-universet nærmere sekstitallets TV-serie, og har laget en «old school»-spionthriller som gir Cruise sjansen til å utføre stuntene sine selv. Han tangerer åpningens turistklasse-flytur med en lengre actionscene under vann, som angivelig krevde at Cruise holdt pusten i opptil seks og et halvt minutt av gangen!

Jo, det høres utrolig ut, men er visstnok sant. «Rogue Nation» mangler en like sterk superskurk som salige Philip Seymour Hoffman i «Mission Impossible III» (2006), og McQuarrie mangler den visuelle elegansen forgjengeren Brad Bird fremviste i «Ghost Protocol» (2011). Til gjengjeld har han konstruert en enda tettere og mer effektiv film. McQuarrie iscenesetter action på den gode, gamle måten: med et minimum av digitale spesialeffekter, og mye stump vold», skriver vår anmelder.

Denne har fått rekordartede 94 prosent i rating av publikum på Rotten Tomatoes

«Mission: Impossible: Fallout», 2018: «Gir alt og mer til»

---

5

FILM

«Mission: Impossible: Fallout»

---

Agent Ethan Hunt sliter fortsatt med å få tillit fra amerikanske myndigheter, og må ha med seg en CIA-agent som skal overvåke ham når han er ute i felten i den sjette filmen i serien. Her henger Tom Cruise i fingertuppene på Preikestolen, og kjemper for livet blant kampesteiner så det nesten kjennes i kroppen. Dette var den første filmen der MI-teamet og Tom Cruise er i Norge for å filme actionscener med dramatisk natur som kulisse. Simon Pegg, Ving Rhames og Rebecca Ferguson er tilbake i sine roller, og Henry Cavill (Supermann) er CIA-agent med på kjøpet.

Høyt over Preikestolen hang han i den forrige filmen, og filmingen i norsk fjell-landskap fikk Tom Cruise til å reise tilbake til Norge for å gjøre opptak til nye stunt i sommerens storfilm på kino. (Photo Credit: Paramount Pictures/Photo Credit: Paramount Pictures)

«Fallout» er forbausende fri for dødpunkter, selv om den med sine to og en halv time er seriens aller lengste, konstaterer Espen Svenningen Rambøl, som gir en ny femmer til den sjette filmen i serien.

«Resultatet er ikke bare det sterkeste kapittelet i denne filmserien, men dessuten den mest gjennomført imponerende, studioproduserte actionfilmen på lang tid», konstaterer vår anmelder.

«I en alder av 56 år kunne vi ha unnskyldt Cruise for å ha roet arbeidstempoet litt, men isteden velger han å utføre de mest halsbrekkende stuntscenene i hele sin karriere», skriver han.

Tom Cruise klamrers seg fast i den norske fjellveggen i «Mission: Impossible - Fallout» - i filmen et indisk fjell. (Photo Credit: Paramount Pictures/Photo Credit: Paramount Pictures)

For å forsikre at Hunts samvittighet ikke spolerer dette umulige oppdraget har CIA-sjefen Erica Sloan (Angela Bassett) presset igjennom at teamet blir fotfulgt av den brutale spesialagenten August Walker (Henry Cavill).

«Fallout» fungerer som en direkte fortsettelse av forgjengeren «Rogue Nation», med Christopher McQuarrie tilbake som regissør og manusforfatter. Han tar i bruk alle elementene vi forbinder med serien: usannsynlig realistiske gummimasker, desarmering av atombomber med tikkende klokke, høyteknologiske duppeditter, dobbeltagenter, trippelspill og mye løping på ujevnt underlag. Denne gangen har imidlertid McQuarrie destillert ned disse elementene til sin mest potente essens; og den nødvendige informasjonen som holder hjulene i gang rulles ut i løpefart på vei til neste actionsekvens, heter det i anmeldelsen fra 2018.

«Det er umulig å ikke bli oppriktig imponert over hva Cruise får til, mens man samtidig er en smule urolig over fyrens manglende selvoppholdelsesdrift. Du kan være sikker på at han finner på noe enda mer vanvittig for å toppe alt dette i neste «Mission: Impossible»-film, eller eventuelt omkommer i forsøket».

Før premieren på sommerens film var denne omtalt som den beste av filmene i serien. Den har også fått 97 prosents rating av publikum på Rotten Tomatoes.

