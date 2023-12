Slik velger du riktig randonee-utstyr: – Vil gi den aller beste skiopplevelsen

– Jeg vet hvordan alle skiene her inne er bygget opp, og hvem de passer for. Det hender jo at folk kommer inn i butikken, kun ser på designet på skiene og sier «de der skiene, de skal jeg ha». Men om det ikke er ski som passer akkurat den personen sin kjøremåte, svarer jeg at «de skiene får du i hvert fall ikke kjøpe av meg».

Dette sier Vetle Halsnes, daglig leder hos Vetlebu. De driver hytteservice, skiutleie, skiverksted og salg av randonee-utstyr. Det er det sistnevnte Rogalands Avis er innom butikken ved Sauda Skisenter for å snakke med Halsnes om.

– Første gang jeg var borti randoneeski var vel i 2009 eller 2010. Men da brukte vi alpinsko med rammebindinger, så selv om det var en kjekk opplevelse, er det noe helt annet å gå med bindingene og det andre utstyret de selger i dag, sier Halsnes.

– Interessen for randonee, eller toppturski, har eksplodert de siste årene. Spesielt etter at bindingene med tech-systemet kom litt inn på 2010-tallet, har randonee kommet i vinden for alvor, fortsetter han.

Topptur til Skorvenuten med Saudafjorden i bakgrunnen. (Åge Midthun)

Gammel sport og teknologi − i ny drakt

Tech-bindingene er bygd opp med en slags klo på frambindingen som blir festet til skiskoen. Bakbindingen består av to pinner som skiskoen tråkkes ned i. Kraftigere randonee-bindinger har bakbinding som minner mer om en tradisjonell slalåmbinding.

Poenget med bindingene med tech-systemet, er at du kan gå oppover med løs hæl, for så å smelle fast hælen før nedkjøringen starter, slik at du kan kjøre som om du hadde på slalåmski.

Det er tech-bindingene som dominerer randonee-markedet i dag, men teknologien disse bindingene bygger på, er faktisk over 30 år gammel. De siste årene har det imidlertid skjedd en utrolig utvikling på bindingsfronten når det kommer til sikkerhet, kjøreegenskaper og vekt, skriver SGN Skis.

Tech-bindinger er bygd opp med en slags klo på frambindingen som blir festet til skiskoen. Bakbindingen på tech-bindinger består av to pinner som skiskoen tråkkes ned i. Enkelte kraftigere randonee-bindinger har en bakbinding som minner mer om en tradisjonell slalåmbinding. Her viser Vetle Halsnes de to ulike typene bindinger. (Eilin Lindvoll)

Og hva betyr egentlig randonee, lurer du kanskje på? Jo, det er et fransk ord som betyr «å gå på fjelltur». Det passer til tanken bak slike ski, som er å gå opp på fjelltopper, for så å renne ned igjen. Randonee stammer fra militære patruljeløp, og dette var faktisk en OL-gren så tidlig som i 1928.

Markedet og utvalget innen randonee-segmentet har altså økt i takt med interessen blant kundene. Dermed har det blitt stadig vanskeligere og viktigere å finne riktig utstyr for den enkelte person som skal kjøre med skiene.

– Skreddersyr randonee-pakker

Så, vi spoler tilbake det Halsnes sa aller først: Det er langt mer enn utseendet og designet på skiene som avgjør hvilke ski han plukker når det kommer en ny kunde til butikken hans.

– Det første jeg spør om, er hvor kunden har tenkt å kjøre med skiene. Om skiene først og fremst skal brukes i oppkjørte løyper, men med mulighet for å kjøre utenfor løypene, eller motsatt. Andre vil kanskje bruke skiene til turgåing, men samtidig kose seg når de skal renne ned. Så er det de som bare vil ha ski til å komme seg opp på en fjelltopp, for det er først og fremst nedfarten de vil ha maks utbytte av.

Ut fra tenkt bruk kan Halsnes plukke ski med riktig bredde, vekt og stivhet.

– Videre gjelder det å tilpasse skoene. Innerskoene varmetilpasses og formslipes til kundens føtter.

For randonee-entusiaster er det teleskopstaver som er tingen. Lengden på disse stavene kan justeres, slik at de er optimale for turen oppover, bortover og nedover.

– Du trenger også feller til å ha under skiene. Da har vi feller av mohair, nylon og kombinasjon av begge to, forklarer Halsnes.

– Vi er opptatt av å sette sammen skreddersydde pakker for kundene våre, slik at de får den aller beste skiopplevelsen. Det koster gjerne litt mer enn hos andre, men vi mener likevel at vi har konkurransedyktige priser. I tillegg har vi ekspertisen vår, god kontakt med leverandørene og lager med deler til alt vi selger, sier Halsnes.

Skoene til randonee skal være lette å gå oppover med, samt gi stabilitet i nedfarten. Innerskoen varmes opp og støpes til den enkelte sin fotform. (Eilin Lindvoll)

Koster litt, men mulig å gjøre bruktkupp

Ifølge ham kan billige randonee-pakker starte på rundt 12.000 kroner, mens han som driver nisjebutikk har pakkepriser som starter fra 15.000 kroner og oppover.

– Hvis det er feil på utstyret eller deler som slites og må byttes, har vi deler og verksted, slik at vi kan ordne det for kundene. Dette er service vi liker å tilby og som du nødvendigvis ikke får hos de store, brede sportsforhandlerne, sier Halsnes.

– Jeg følger med på bruktmarkedet for randonee også. Det er mulig å gjøre gode kupp der, men det gjelder å finne ski med riktig vekt, lengde og stivhet. Sko gjelder det å finne i riktig størrelse, så går det an å varme opp innerskoen og forme den på ny. Bindingene kan også justeres, sier han videre.

Interessen for randonee har eksplodert de siste årene. Nå er det mange som velger slike ski framfor å ha et par fjellski og et par slalåmski. (Eilin Lindvoll)

– To skipar i ett

Da Vetle Halsnes startet salg av randonee-utstyr i 2012, var det kun saudabuer som handlet hos ham. Nå selger han, derimot, utstyr til kunder over hele landet.

– Det som er fordelen med randonee-ski, er at du på en måte får to par ski i ett. Du kan både gå i fjellet utenfor oppkjørte løyper og bruke dem til å renne i alpinbakken eller løssnøen, sier Halsnes.

– Men skulle jeg kun gått turer i flatt fjellterreng, hadde jeg nok heller valgt vanlige fjellski, innrømmer han.

Randonee-kjøring ned Hovlandsnuten i Sauda. (Åge Midthun)

Viktig å tenke på sikkerhet

Og sist, men ikke minst: Om du skal bli med på randonee-kjøret, og sette utfor bakker som ikke er preppet og sjekket, er det viktig å tenke på sikkerheten.

– Vi tipser gjerne om steder kundene kan gå, enten de er nybegynnere, erfarne eller midt imellom, samt anbefaler dem å ha hjelm, skredsøker og annet sikkerhetsutstyr. Men dette er ikke noe vi kan gi ekspertråd om, så det overlater jeg til andre. Vi kan heller stå for ekspertisen på valg av ski, sko, staver og feller, sier Halsnes.

Overfor NRK råder Christian Lønseth i Stavanger Turistforening om å sjekke værmeldingen og føreforhold før du drar på randonee-tur. Nybegynnere bør ikke ferdes i terreng som er brattere enn 30 grader, og du bør alltid ha med deg skredsøker, søkestang og spade, ifølge ham.

Randonee-kjøring ned Hovlandsnuten i Sauda. (Åge Midthun)

