Når det er billigst − måned for måned

− Det som egentlig er litt interessant, er at vi ser at ingen varekategorier innen sport og elektronikk (som du ser lenger ned i saken, journ.anm.), er billigst i november, til tross for at det er den mest intensive tilbudsperioden med, blant annet, black week og friday, sier norgessjef Christoffer Reina i Prisjakt til Rogalands Avis.

− Ser vi på totalen for samtlige produkter på netthandelsmarkedet, kan vi imidlertid se at prisene er på det laveste i november og desember, så åpenbart er det forskjeller mellom hvilken type produkt det er snakk om, fortsetter han.

RA har bedt både Prisjakt og Prisguiden sjekke når en rekke produkter innen sport og elektronikk er billigst i løpet av ett år, og sette opp en månedlig oversikt over dette. Selvsagt har vi ikke kunnet ta med alle sports- og elektronikk-dingser, men vi håper utvalget favner passe bredt.

Forhåpentligvis kan oversikten vi har laget hjelpe deg å planlegge innkjøpene dine i 2023, for å få det du trenger for en billig penge.

Christoffer Reina, norgessjef i Prisjakt. (Bo Mathisen)

− Mye å spare

Nedenfor har vi, som sagt, satt et knippe produkter innen sport og elektronikk inn i en kalender ut fra tilbakemeldinger fra Prisjakt. Hvis den prosentuelle rabatten ikke er så stor, innebærer det som regel at prisene har vært relativt stabile gjennom hele året, og i så fall spiller det mindre rolle når du handler. Er det større prosentuell rabatt, derimot, betyr det at prisene skiller seg mer gjennom året, som gjør at det kan være ekstra viktig å handle i «rett periode» når prisene er lave.

Prisene i kalenderen nedenfor viser når de ulike produktkategoriene er billigst sammenlignet mot snittprisen som var gjennom hele 2022.

− Undersøkelsen viser at det er mye å spare om du handler til rett tidspunkt gjennom året. Handelen følger en syklus, og ulike kategorier har sine laveste priser under ulike perioder gjennom året. Et tips til forbrukeren er å sette opp prisvarsel for bestemte produkter du er interessert i hos en sammenligningstjeneste. Da får du en push når prisen synker til et nivå du er fornøyd med, sier Reina.

Januar

I årets første måned, kan det være lurt å investere i ny TV hvis du trenger det. Da er nemlig snittprisen 13 prosent lavere enn ellers i året.

Februar

Er du på utkikk etter tørketrommel, er dette billig i februar, nærmere bestemt sju prosent billigere sammenlignet med årlig gjennomsnittspris.

Mars

Den første vårmåneden byr på 17 prosent billigere sykler enn ellers i året. I tillegg er det sju prosent lavere pris på primuser i mars.

April

Vaskemaskiner har også sju prosent lavere pris enn snittprisen ellers i april. Spillkonsoller koster 14 prosent mindre i april enn gjennomsnittlig pris i løpet av året sett under ett.

Mai

Kom mai du skjønne, milde − og med rimelige kajakker og kanoer: Dette koster 15 prosent mindre enn snittprisen i de elleve andre månedene av året.

Juni

Det viser seg at første sommermåned byr på svært mange billige produkter:

Løpesko er tre prosent billigere enn snittpris

er tre prosent billigere enn snittpris Tredemøller er hele 28 prosent lavere priset enn årsgjennomsnittet

er hele 28 prosent lavere priset enn årsgjennomsnittet Telt er ti prosent billigere

er ti prosent billigere Fiskestenger har ni prosent lavere i pris enn snittet

har ni prosent lavere i pris enn snittet Støvsugere er sju prosent billigere

er sju prosent billigere Og mobil/smarttelefon koster i snitt seks prosent mindre enn ellers i året hvis du handler i juni.

Juli

Måneden etter «supermåneden», derimot, er det ingen av produktene RA ba om prissjekk på som skiller seg ut som særs billig.

August

Skal du trene armmusklene i august, har kettlebells 18 prosent lavere pris enn årssnittet, og vekter er 16 prosent billigere.

Vil du starte opp på jobb etter sommerferien med ny laptop/bærbar PC, er dette fire prosent lavere priset i august enn ellers.

September

Ta en titt i boden og se om du trenger nye ski, for dette kan det lønne seg å kjøpe i september. Da er ski 13 prosent billigere enn gjennomsnittsprisen i løpet av året.

Oktober og november

I likhet med juli, er det ingen produkter RA har bedt om spesifikk pris på som er billigst i oktober og november.

Desember

Fikk du ikke kjøpt ski i september, er i alle fall langrennsski fire prosent lavere priset enn ellers i året i desember. Skøyter er åtte prosent billigere.

Av rimelig elektronikk i desember, kan digitalt kompaktkamera 17 prosent billigere enn årssnittet, og DSLR-kamera er sju prosent lavere priset.

Tenk på sesong og lanseringer

Prisguiden har laget et årshjul, som de påpeker er en svært forenklet framstilling. De understreker at det innenfor alle produktkategoriene er en rekke enkeltprodukter som kan ha hatt en helt annen prisutvikling. Hver produktkategori består av minst hundre produkter, som de har hentet inn gjennomsnittsprisene for hver måned i perioden 2019 til 2022.

Dette årshjulet kan være nyttig å bruke når du vil kjøpe noe du trenger til en billig penge. (Prisguiden)

– Det er en rekke varegrupper som enten tilhører sesongvarer, altså ski om vinteren og kajakk om sommeren, eller varegrupper med klare lanseringsperioder, typisk mobiltelefoner og TV-er og lignende. For begge disse kategoriene er det ofte gode muligheter til å gjøre kupp om du handler på riktig tidspunkt, sier daglig leder Erik Andreassen-Perez i Prisguiden til RA.

Samsung, for eksempel, lanserer gjerne sine nye modeller på starten av året, mens nye telefoner fra Apple lanseres om høsten. Da er det ofte mulig å gjøre gode kjøp på fjorårets modell, som for veldig mange er mer enn bra nok, ifølge ham. Mobiltelefon som produktgruppe, både nye og eldre modeller, er imidlertid billigst om sommeren, midt mellom de to største lanseringsvinduene.

– Det kan være lurt å tenke utenfor sesong, tenke langsiktig og planlegge innkjøpene. Trenger du et telt, som gjerne brukes om sommeren, er det billigst å kjøpe i desember og januar, og dyrest i april og mai. Ski som kategori, som her inneholder slalåmski, langrennsski og lignende, har ifølge vår oversikt vært billigst å kjøpe på sommeren de siste årene, opplyser Andreassen-Perez til slutt.

