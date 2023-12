Hundre turer til Preikestolen: − Hender at jeg «fusker» og tar tre turer i slengen

− Hvorfor Preikestolen? Da spør jeg «hvorfor treningssenteret?» i retur, for Preikestolen er mitt treningssenter, sier Per A. Thorbjørnsen da Rogalands Avis ringer ham for å ta en prat om milepælen.

71-åringen har nemlig gått hundre turer til signatur-fjellplatået i år. Thorbjørnsen har bakgrunn som gruppeleder for Stavanger Venstre, samt som medlem av formannskapet og kommunalutvalget fram til 2019. Etter at han ble pensjonist, har ikke bergenseren ligget på latsiden.

− Jeg går til Preikestolen to ganger i uken i snitt. Men det hender at jeg «fusker» litt og tar tre turer i slengen, for å ta igjen tapte turer, sier sprekingen.

− Det er en flott tilrettelagt sti opp til fjellplatået, enten på barmark eller når snøen er hardtråkket. Og hver tur er en ny opplevelse. Noen ganger går vi tidlig om morgenen og inn i dagen, andre ganger sent om ettermiddagen for å få med oss solnedgangen, sier Thorbjørnsen videre.

Han sier «vi» og «oss», for det er sjelden han går alene. Som regel er de en gjeng som tar turene sammen.

− Jeg synes det er kjekt og sosialt å gå i lag. Om vi jogger opp, blir det ikke så mye snakk på veien opp, for da må vi kontrollere pusten. Men i bilen til og fra har vi gode samtaler, sier Thorbjørnsen.

Per A. Thorbjørnsen på én av årets hundre turer til Preikestolen. Snø stopper ikke den spreke 71-åringen (privat)

− Skulle bare visst hvor mye jeg kom til å bruke tunnelen

Hadde det blitt like mange turer uten den undersjøiske Ryfast-tunnelen, da?

− Nei. Den gang det var ferje, hadde jeg kanskje tre eller fire turer til Preikestolen i året. Så antallet turer har økt dramatisk etter at tunnelen kom, svarer Thorbjørnsen.

− Jeg stemte jo imot Ryfast da jeg var aktiv i politikken. Jeg skulle bare visst den gang hvor mye jeg kom til å bruke denne tunnelen, ler han.

Den tidligere Venstre-politikeren bor i Stavanger, men med undersjøisk tunnel er turen fra byen til Preikestolen kun en drøy halvtime i bil.

Preikestolen er Per A. Thorbjørnsens treningssenter. Han blir aldri lei av å ta turen hit (privat)

Les også: Den evige jakten på storlaksen: Her kan Jakob (66) stå i timevis

Topptur-jakt − mangler bare én

Det er ikke bare stien til Preikestolen som Thorbjørnsen sliter på. Han er rett som det er på løpetur rundt Stokkavatnet og andre steder i Stavanger-området.

− Trening er mental hygiene. Alt i hverdagen blir lettere når jeg får trene. Jeg har cirka 300 løpemil totalt i beina gjennom året, sier han.

− Nå er jeg også i ferd med å sluttføre prosjektet mitt om å bestige de høyeste fjelltoppene i alle kommunene i Rogaland. Jeg mangler bare Utsira. Toppen der er ikke så høy, men det er mer kronglete å komme seg ut til øyen, sier Thorbjørnsen.

Har du noen favorittopper i Rogaland etter alle disse turene?

− Jeg kunne nevnt mange, men Kyrkjenuten i Sauda gjorde sterkt inntrykk, svarer Thorbjørnsen.

Og hvis du lurte, målet i 2024 er også hundre nye turer til Preikestolen.

Per A. Thorbjørnsen var gruppeleder for Stavanger Venstres bystyregruppe og medlem av formannskapet fra 1991 til 2019, samt medlem i kommunalutvalget fra 1995 til 2019 (Tone Helene Oskarsen)

Les også: Kjøpte støl: − Kostet ikke mer enn ny bil