Går på ski i romjulen: − Godt å bevege seg

Snøtunge trær bukker ærbødig for kong vinter. Den kalde luften holder pusten. Noen centimeter med nysnø har lagt seg i de kompakte løypene. Det er så stille som det bare kan være på en vinterdag som denne.

Stillheten blir kun brutt av raske stavtak, glidende ski og rytmisk pust, for rundt svingen suser Thomas Karbøl Oxaal, som blant annet kan skilte med bronse i Paralympics og VM, etterfulgt av fem andre sprekinger.

− Det er fint å være ute og bevege seg, spesielt med så mye snø og såpass fine løyper, sier Cato Søndenå Karbøl, som kategoriserer seg som mosjonist, til Rogalands Avis.

I Slettedalen, en kort kjøretur fra Sauda, er det nemlig usedvanlig flotte forhold til å være så tidlig i skisesongen. Flere andre steder i Sør-Norge kan også skientusiastene glede seg over hvit jul.

− Og så har det jo blitt en del julemat de siste dagene, og da er det godt å få rørt seg litt, sier Søndenå Karbøl videre.

Guttegjengen RA møter i langrennsløypa består, i tillegg til Oxaal og Søndenå Karbøl, av Håvard Kolbeinsvik, Iver Bastlien og Elias Dybing. Sistnevnte gjorde «rent bord» i sin aldersklasse under sommerens Blink-festival.

− Jeg synes han vinner for mye nå, sier Bastlien spøkefullt om treningskompisen.

Fra venstre: Håvard Kolbeinsvik, Thomas Karbøl Oxaal, Elias Dybing, Cato Søndenå Karbøl og Iver Bastlien. (Eilin Lindvoll)

Først skitur, så ribbe

Litt lenger inn i Slettedalen denne andre juledagen, møter RA Inger Nes Rasmussen og Kjetil Rasmussen sammen med sønnen deres Gustav.

− Vi var nødt til å bevege oss litt i dag. Etterpå skal vi hjem og stelle i stand juleselskap. Ribba står i ovnen allerede, sier Inger Nes Rasmussen.

− Det var godt å komme seg fra regntunge Sauda og opp hit. Her var det mye lettere vær og et helt annet skue enn nede i bygda. Det er rett og slett nydelige forhold, fortsetter hun.

Ja, for har du ikke sendt av gårde årets julekort ennå, er det bare å knipse et bilde i dette dalføret.

Inger Nes Rasmussen, Kjetil Rasmussen og sønnen Gustav synes det er herlig å gå på ski i Slettedalen i romjulen. (Eilin Lindvoll)

Les også: Slik gir du julematrestene nytt liv

− Bra for helsen å kose seg

Ole Petter Hjelle, lege, hjerneforsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, framholder at det alltid er lurt å være i fysisk aktivitet.

− Det er noe av det viktigste vi kan gjøre for å beholde god helse, både fysisk og mentalt, og for livskvaliteten. Ekstra viktig er det i en periode som julen, da mange er mer stillesittende og spiser flere kalorier enn vanlig, sier Hjelle til RA.

− Vi er ofte veldig opptatt av hva vi spiser mellom jul og nyttår, og mange har dårlig samvittighet for at de får i seg flere kalorier og spiser mer usunt enn vanlig. Det er det liten grunn til, for det er bra for helsen å kose seg. Selv et sunt kosthold har rom for at du «skeier ut», men bare ikke hver dag. Det er mye viktigere hva du spiser mellom nyttår og jul enn mellom jul og nyttår, understreker Hjelle.

Les også: Romjulssalg på julemat − her kan du gjøre et kupp

− Forebygger hjerteinfarkt og hjerneslag

Forskning fra American Heart Association viser at det er langt flere som får hjerteinfarkt i juledagene enn de andre dagene i året. Blant annet viser én studie at det er 37 prosent høyere risiko for å få hjerteinfarkt på julaften, og en annen studie viser at det er flere hjerterelaterte dødsfall den 25. desember enn noen annen dag i året.

Funnene fra forskningen i USA er ikke særlig ulike funn fra Lund universitet i Sverige.

Hva som er årsaken til økt fare for hjerteinfarkt i julen, mener forskerne har flere årsaker. Blodårene blir innsnevret ved kald temperatur og begrenser blodstrømmen. I tillegg kan ekstra mye mat og drikke øke risikoen. Videre er det slik at folk oftere ignorerer tegnene på hjerteinfarkt og hjerneslag i julen, ifølge American Heart Association.

Hvilke fordeler har fysisk bevegelse i romjulen med tanke på hjerne- og hjertehelse?

− Fysisk aktivitet har mange fordeler. Hjertet styrkes og blodtrykket senkes. Det reduserer sannsynligheten for å utvikle hjerte- og karsykdommer, som hjerteinfarkt og hjerneslag, samt bidrar til å bevare god hjertehelse. I tillegg økes kondisjonen, så vi orker mer i hverdagen. Vi får mindre av det dårlige kolesterolet og mer av det gode, som også er viktig for hjertehelsen vår. Dette er bare noen av gevinstene fysisk aktivitet gir oss, svarer Hjelle.

− Det bidrar også til bedre mental helse, mestring og reduserer risikoen for over 25 alvorlige sykdommer som kan ramme oss.

Ole Petter Hjelle er hjerneforsker, lege og foredragsholder. Han er kåret til en av landets beste formidlere i Morgenbladet, og har gitt ut bøkene «Sterk hjerne med aktiv kropp», «Lev til du blir 100» og «Mat for hjernen». (morten brun)

Trenger ikke å trene hardt

Hvor fysisk aktiv må vi være for å få ønsket effekt i romjulen?

− Det finnes ingen nedre grense for når fysisk aktivitet hjelper. Det vil si at alle monner drar. Selv en rolig spasertur på 10 til 15 minutter vil gi en betydelig helsegevinst sammenlignet med å sitte i ro, svarer Hjelle.

− Likevel er det slik at jo mer fysisk aktivitet du er i, og jo mer sliten du blir, desto større gevinst får du. Det viktigste er å finne en aktivitet du trives med, og gjøre det du har motivasjon og tid til. Den aller beste treningsøkten er den du har gjennomført. Det er bedre å gå seg en rolig tur på 15 minutter enn å ha tenkt på en lang, hard treningsøkt du ikke får gjort, fortsetter han.

Les også: Per (71) har gått hundre turer til Preikestolen: − Hender at jeg «fusker» og tar tre turer i slengen