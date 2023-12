Skisentrene tålte «Gerrit»: – Hold deg innenfor løypene

Uværet «Gerrit» har, blant annet, herjet på Sør-Vestlandet natt til 28. desember.

– Det var en god del vind i natt, så det er ganske forblåst på toppene. Det ligger hauger med snø noen steder, opp til lårhøyde i tunet mitt, mens andre steder er det ingen snø, sier Merete Liland, administrasjonsleder i Sirdal Skisenter, til Rogalands Avis.

Heldigvis går det ikke ut over løypene til skisentrene, utenom at de får litt mer snø noen steder som de må dosere ut med tråkkemaskinen.

– Men det anbefales på det sterkeste å holde seg innenfor de preppede løypene i dag, siden du kan risikere å treffe på stein og kvist om du våger seg utenfor, sier Liland.

I Sirdal Skisenter er både hovedheiser og barneheiser åpne for de som vil svinge seg i alpinbakkene i romjulen. (Sirdal Skisenter)

– Håper på mer hvitt gull

Dagen før «Gerrit» kom på besøk, kunne Liland melde om faste og kjempegode løyper i Sirdal Skisenter.

– Vi ser på værmeldingene at det skal komme litt med snø de neste dagene, så vi gleder oss til påfyll av hvitt gull, sier Liland.

Hun kan videre fortelle at denne romjulen har de åpnet stolheisen, tallerkentrekket og tautrekket i Hulderheimen og Tjørhomfjellet, mens i Ålsheia har de hovedheisen og barnebåndet åpent.

Totalt er da tre heiser, to barneheiser og tre løyper preppet og klare i Sirdal Skisenter. Det vil si at det skal være muligheter, uansett skiferdigheter, for de som vil svinge seg i slalåmbakken etter ribbe, pinnekjøtt og annet julegodt. Og husk hva alpinlegenden Kjetil André Aamodt sa: «Fett er fart».

– Vi krysser fingrene for at vi skal få enda mer natursnø framover, slik at vi kan åpne Nyestøl, som er koblingen mellom anleggene, sier Liland.

Hittil har Sirdal Skisenter hatt 2958 gjester, og 27. desember satte de dagsrekord med 1207 besøkende i bakkene.

Daggry og nypreparerte løyper i Sirdalen. (Sirdal Skisenter)

− Vindstille etter stormen

I Sauda Skisenter kan daglig leder Lars Reidar Fosstveit melde at løypene preppes på ny om morgenen 28. desember, og at det ikke ser ut til at «Gerrit» har herjet for mye.

− Vi kjører løyper i nedre og øvre trekk, og foreløpig ser det bra ut. Nå er det nesten vindstille og snø i luften, sier Fosstveit til RA.

Sauda Skisenter har alle skitrekkene åpne denne romjulen, bortsett fra det øverst som går til Tjuvanuten.

− Det er veldig bra forhold til å være denne delen av sesongen. Vi har hatt en usedvanlig god romjul, både med tanke på føre og besøkstall. Jeg har ikke helt oversikt over antall gjester, men det er definitivt flere enn i fjor på denne tiden, sier Fosstveit.

Mange tok turen til Sauda Skisenter 27. desember, og det meldes om strålende forhold. (Eilin Lindvoll)

– Veldig bra forhold, og ikke kø

Da RA tok turen innom skisenteret i Svandalen onsdag 27. desember, møtte vi Hilde Hauglid, Eskil Haukelid og døtrene Sanna, Sofie og Lotte. Familien hadde da sin første dag i alpinbakken denne romjulen.

– Det er gøy å ha på slalåmskiene igjen, sier jentene.

– Og det er veldig bra forhold, med fast i bunn og pudder på toppen. I tillegg er det lite kø, kan Eskil Haukelid melde til RA.

Familien tok turen til skisenteret i Svandalen onsdagen i romjulen. Fra venstre Eskil Haukelid, Sanna Haukelid, Hilde Hauglid, Sofie og Lotte Haukelid. (Eilin Lindvoll)

