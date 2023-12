Dyrere netthandel: − Noen kan gå på en smell

− Jeg handler lokalt i butikk så langt det lar seg gjøre, men det blir noe netthandel også, både fra norske og utenlandske nettbutikker, sier Veronica Halvorsen til Rogalands Avis.

− Det er stort sett bøker jeg ikke finner i Norge, litt småelektrisk, mobildeksel og noe sminke jeg handler fra utenlandske nettbutikker. Nå i det siste har jeg jo også netthandlet noen julegaver, fortsetter Halvorsen.

Hun velger nettbutikker ut fra prisene på varene, fraktkostnadene, leveringstid og hvilken betalingsløsning som brukes. Halvorsen er altså en prisbevisst forbruker.

Veronica Halvorsen handler, som mange andre, fra nettbutikker. Nye regler på nyåret kan gjøre dette dyrere (privat)

Nye netthandelregler: − Sjekk før du bestiller

Fra 1. januar 2024 må Halvorsen og andre nordmenn være ekstra observante på omkostningene ved netthandel. Da må vi nemlig betale merverdiavgift (mva.) og eventuell toll på kjøp under 350 kroner fra utenlandske nettbutikker.

Siden 2020 har det vært et deklareringsunntak for varesendinger med verdi under 350 kroner, noe som i praksis innebærer at disse varene ikke har blitt stoppet for betaling av avgifter ved innførsel.

− Fra nyttår må forbrukere betale importavgifter fra første krone på det aller meste de handler fra utlandet. Den mest sentrale avgifter er mva., som vanligvis er på 25 prosent av varens pris inkludert frakt. I tillegg kommer fortollingskostnader og prisen transportøren tar for å ordne fortollingen og avgiftsbetalingen for deg, forklarer Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, til RA.

− Hovedregelen er likevel at utenlandske nettbutikker skal være registrert i VOEC-registeret, og dermed kreve inn mva. direkte når du handler og betaler varene. Du slipper importfortolling og avgiftsbetaling når varene kommer til Norge. Det er nettbutikkene selv som skal informere om de ordner avgiftene for deg, så dette bør du sjekke før du bestiller, sier Iversen videre.

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet (Foto: Forbrukerrådet)

− Risikerer å betale i dyre dommer

Han understreker at å sjekke om avgiftene håndteres av selger er enda viktigere hvis du kjøper billige ting fra utlandet, siden fortollingskostnadene kan utgjør en relativt stor del av varens totalpris. Du kan, for eksempel, bruke Tolletatens importkalkulator.

− Forbrukere bør være litt forsiktige med å bestille billige varer fra utlandet, siden de fort kan bli veldig kostbare hvis nettbutikken ikke håndterer avgiftsbetalingen direkte. Det finnes mange useriøse nettbutikker lokalisert langt fra Norge som ikke er tilknyttet til VOEC-ordningen. Da risikerer du å betale i dyre dommer for et produkt av dårlig kvalitet, som i tillegg er svært dyrt å returnere, sier Iversen.

Forbrukerjuristen har laget et regneeksempel på hvordan regelendringen kan gi utslag ved handel fra utenlandsk nettbutikk:

Sett at du finner en vare som er billigere i en utenlandsk nettbutikk enn i Norge. Den koster 250 kroner, og å frakte til Norge koster 80 kroner med Posten.

Med dagens 350-kronersgrense vil vareprisen og frakt koste deg 330 kroner, siden toll, mva. og fortollingsgebyret ikke koster deg noe som helst.

Fra 1. januar 2024, derimot, blir regnestykket annerledes. Da vil varen og frakt fortsatt koste deg 330 kroner, men så kommer tollavgiften på 10,7 prosent (35,31 kroner), mva. på 25 prosent (91,33 kroner) og fortollingsgebyret (150 kroner) i tillegg. Da blir totalprisen 606,64 kroner.

− Vil prøve å unngå fellene

Veronica Halvorsen, som gjerne handler på nett, tror ikke regelendringen vil stoppe norske forbrukere fra å klikke hjem ting og tang fra utenlandske nettbutikker.

− Regler har blitt endret før, og vi fortsetter å handle på nett. Noen kan kanskje gå på en smell etter at reglene endres over nyttår, men personlig tror jeg at jeg skal klare å unngå fellene, sier hun avslutningsvis.

