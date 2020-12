Svar på dagens Dagsavisen-quiz

1. Hvor mange etappeseire i Tour de France har Dag Otto Lauritzen? Én

2. Hvem skrev i 1976 den selvbiografiske barneboka "I et rom i et hus i en have" og leste selv fra den i barne-tv? Finn Carling

3. I hvilken sport er tresteghopp en øvelse? Friidrett

4. Hvem drepte Øystein Aarseth, gitaristen i bandet Mayhem i 1993? Varg Vikernes

5. Hvilken spiller debuterte i Manchester United 1990 og spilte fram til 2014 nesten tusen kamper for samme klubb? Ryan Giggs

6. I hvilket land er du hvis du drar fra byen Victoria som ligger på en øy i vest, langs landets grense over 7300 km til St. John’s, på østspissen av Avalon, halvøya i øst? Canada

7. Hvilken østerdøler er svært kjent som tegner, forfatter, illustratør og maler, men ikke fullt så kjent for tegneserien sin, "n' Albert"? Kjell Aukrust

8. I hvilket skuespill er Aase moren til hovedpersonen, som kaller seg «en verdensborger av gemytt"? Peer Gynt av Henrik Ibsen

9. På hvilken øygruppe gjennomførte Frankrike over 200 atomprøvesprengninger mellom 1966 og 1996? Fransk Polynesia (ved Mururoa atollen)

10. Hva består neshornets horn av? Tett sammenvokste hår