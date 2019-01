Kafé gikk konkurs

Det var Cornerstone Cafe AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Cornerstone Cafe AS har drevet Brostein Kafé i Gamle Stavanger.

De opplyste i retten å ha en gjeld på 300.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 10.000 kroner.

Brostein Kafé takket for seg selv på Facebook torsdag etter at det var avgjort i formannskapet at de ikke fikk skjenkebevilling.

«Kjære alle sammen som ser at vi har stengt, og som lurer på når vi vil åpne igjen. Det vil helt avhenge av dagens beslutning i formannskapet, om vi får bevilling eller ei. Gjør vi ikke det, ja da stenger vi dørene for godt», skrev Brostein Kafé.

Nå har de altså valgt å slå seg selv konkurs.

Cornerstone Cafe AS hadde en omsetning på 880.000 kroner i 2017.

LES OGSÅ: Ølfirma gikk konkurs

Samme år fikk firmaet et negativt resultat før skatt på litt over én million kroner.

Stavanger tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 22. februar.

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs

LES OGSÅ: Spisested har gått konkurs