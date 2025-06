Jubileumskonserten: Tre timer lys levende musikkhistorie med deLillos

Lars Lillo-Stenberg i spissen for et feststemt deLillos i Frøyas Have lørdag. Vidar Ruud

deLillos har samlet 7.000 gamle og yngre venner i den bortgjemte Frøyas have på Frogner. De er heldige med været. Kvelden før høljet det ned i timevis på Ullevaal stadion. Nå er det bare idyll, og stemningen er til tider nesten like euforisk som på fotballkampen. Tre timer gikk veldig fort i dette selskapet, den beste indikatoren på hvor god festen hadde vært. deLillos er kanskje det bandet jeg har sett flest ganger i livet mitt. De har nok spilt tettere, vært mer inne i sangene noen ganger før, men sjelden har de vært festligere enn denne pinseaftenen.

Konserten begynner med Lars Lillo-Stenberg alene bak et el-piano. «40 år» kunne vært laget for dagens anledning, men er fra hans eget 40-årsjubileum i 2002. «Like klok og like dum» , med tanker om menneskenes evne til å ikke utvikle seg, til tross for stadige nyvinninger innen teknikk og design.