Forsamlingsforbud i Los Angeles etter demonstrasjoner: – Ser veldig ille ut

Protestene er rettet mot at føderale innvandringsmyndigheter pågriper folk som myndighetene vil deportere fra Los Angeles-området.

– Ser veldig ille ut i LA. KALL INN STYRKENE!!!, skriver president Donald Trump på Truth Social. Søndag var det rundt 300 soldater fra nasjonalgarden i Los Angeles.

Lørdag undertegnet han en ordre om å sende 2000 soldater fra Californias nasjonalgarde til landets nest største by «for å håndtere lovløsheten som har fått lov til å utvikle seg», ifølge en formulering fra Det hvite hus.

– Framprovosert av Trump

Trump mener at myndighetene i California ikke har klart å håndtere demonstrasjonene.

Californias guvernør Gavin Newsom har anmodet Trump-administrasjonen om å trekke tilbake soldatene. Newsom mener at eventuell bruk av nasjonalgarden er et anliggende som delstaten selv skal råde over.

Han og ordføreren i Los Angeles, Karen Bass, mener dessuten at Trump og innkallingen av nasjonalgarden er årsaken til at uroen tok seg opp over helgen.

– Det vi ser i Los Angeles, er kaos som ble framprovosert av administrasjonen. Dette dreier seg om en annen agenda. Det handler ikke om rikets sikkerhet, sa Bass i en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Politiet skjøt med røykbomber

Ved middagstider søndag hadde flere hundre demonstranter stilt seg utenfor Metropolitan Detention Center, en føderal bygning i sentrum av Los Angeles.

Der sto en rekke soldater fra Californias nasjonalgarde skulder ved skulder. Demonstranter ropte «skam dere» og «dra hjem» til soldatene. Politi var også på stedet.

Kort tid etter skjøt Los Angeles-politiet røykbomber for å spre demonstrantene. Politiet sa at demonstrantene hadde samlet seg på stedet uten tillatelse.

En stor del av demonstrantene gikk deretter videre til motorvei 101, der de sperret for trafikken. Trafikken ble stanset i over en time før trafikkpolitiet, med bruk av blant annet røykgranater, fikk fjernet demonstrantene.

Minst tre selvkjørende drosjer fra Waymo sto i brann i sentrum av storbyen. To andre selvkjørende drosjer fra selskapet ble vandalisert.

Politisjef avviser Trump-kritikk

Politiet i Los Angeles innførte mandag forsamlingsforbud i sentrum som følge av demonstrasjonene.

– Du er nødt til å forlate området umiddelbart, skriver LA-politiet i et innlegg på X tidlig mandag morgen.

Politisjefen i Los Angeles, Jim McDonnell, sier at politibetjenter var overveldet over demonstrantene. Ifølge ham besto det blant annet av bråkmakere kjente for politiet som dukker opp i demonstrasjoner for å skape uro.

Han slo ned kritikken fra Trump om at LA-politiet ikke gjorde nok for å hjelpe føderale myndigheter med å håndtere uroen. Ifølge McDonnell følger helgens demonstrasjoner et kjent mønster, der uroen tar seg opp på dag to og tre.

Minst 56 demonstranter har blitt pågrepet gjennom helgen. Én ble pågrepet søndag angivelig for å ha kastet en molotovcocktail mot politiet.

Demonstranter stilte seg opp foran politiet på motorveien 101 nær Metropolitan Detention Center i Los Angeles sentrum søndag. Jae C. Hong / AP / NTB

Folk søker dekning etter et eksplosjon nær Metropolitan Detention Center, en føderal bygning i sentrum av Los Angeles, søndag. Ethan Swope / AP / NTB

To selvkjørende drosjer fra Waymo sto i brann i Los Angeles sentrum søndag. Jae C. Hong / AP / NTB

En demonstrant vandaliserer en selvkjørende drosje mens en annen selvkjørende drosje står i brann bak ham. Jae C. Hong / AP / NTB

En demonstrant vifter med et mexicansk flagg foran en brennende selvkjørende drosje. Jae C. Hong / AP / NTB

Politiet står oppstilt på den ene siden av motorvei 101 mens demonstranter har inntatt kjørefeltene i motsatt kjørebane. Eric Thayer / AP / NTB