Utested gikk konkurs

Det var firmaet Stavanger Kamelutleie AS som var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Stavanger Kamelutleie AS har drevet baren og tapasstedet Cuba Compagniet og restauranten California Republic, begge i Sølvberggata i Stavanger.

Sistnevnte åpnet dørene i mars i år, mens Cuba Companiet åpnet i oktober i fjor.

Bak utestedene står Christian Wedler, gruppeleder i Stavanger Frp og leder i kommunalstyret for finans.

Wedlers selskap, Stavanger Kamelutleie AS, opplyste i retten å ha en gjeld på 1.000.000 kroner og at aktiva har en anslått verdi på 40.000 kroner.

Firmaet har hatt seks ansatte.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 31. januar neste år.

