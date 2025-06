– Han er livredd for å «miste» Trump

Saken oppsummert Vladimir Putin har ingen interesse av fred med Ukraina, men ønsker likevel å holde seg på god fot med Donald Trump.

FFI-forsker Tor Bukkvoll understreker viktigheten av videre amerikansk støtte til Ukraina, spesielt innen luftvern og etterretning.

Vladimir Putin har ambisjoner om å ta hele Donbass-regionen innen jul, tror den norske forskeren. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

I et møte med Tysklands statsminister Friedrich Merz torsdag, beskrev Donald Trump krigen i Ukraina som et blodbad. Samtidig sammenlignet han krigen med en krangel mellom to små barn – Ukraina og Russland – som hater hverandre.

FFIs Tor Bukkvoll Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Hva Donald Trump sier eller ikke sier, har ikke så stor betydning. Det som faktisk har betydning for Ukraina, er amerikansk støtte – og hvorvidt den fortsatt kommer til å gjelde framover. Spesielt hvis Europa ikke er i stand til å kompensere, sier Tor Bukkvoll til Dagsavisen.

Bukkvoll er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og følger Ukraina og Russland tett.

– Men det er flere muligheter i den forbindelse. Hvis amerikanske myndigheter ikke vil gi Ukraina luftvern, kan de selge dem til ukrainerne – eller selge dem, men i betydningen av at Europa kjøper dem til Ukraina. Men hvis ukrainsk luftvern blir sterkt svekket, vil mange ukrainere dø. Det sier seg selv. I tillegg kan det gi Russland større framgang ved fronten, da et svekket ukrainsk luftvern vil føre til at Russland kan bruke luftvåpenet sitt i større grad, forklarer forskeren.

Han og mange andre har et blikk på Nato-toppmøtet 24.-26. juni, og hvilken konsekvens utfallet av møtet eventuelt kan få for ukrainerne.

– Nato-toppmøtet, i den grad det kan påvirke amerikansk politikk, er selvfølgelig viktig for Ukraina. Det som er spesielt viktig sett opp mot krigen, er videre amerikansk støtte, sier Tor Bukkvoll.

Mener Putin haler ut tiden

Amerikansk støtte til Ukraina er viktig generelt, men skulle den bli svekket er det et par områder som vil bli særlig berørt – nemlig luftvern og etterretning, påpeker han.

– Hvis Nato-toppmøtet kan hjelpe USA til å forstå at Vladimir Putin haler ut tiden, og egentlig ikke forhandler med en plan om en fredsavtale, så kan det ha betydning for krigen. Spesielt hvis USA kan påvirkes i en mer streng retning mot russerne.

USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin. Foto: Saul Loeb, Pavel Bednyakov / NTB

I den forbindelse viser Bukkvoll også til det som nå rører seg i Kongressen i USA.

– I tillegg til amerikansk militærhjelp, har man et forslag i Senatet om å innføre 500 prosent toll mot land som kjøper russisk olje og gass.

Senatet ligger an til å gå videre med dette forslaget, uttalte nylig den Republikanske senatoren Lindsey Graham, ifølge NTB.

– Det jeg mener er ganske klart, er at selv om Putin ikke forhandler for å få til fred, er han likevel livredd for å «miste» Donald Trump fullstendig. Ellers hadde ikke Russland møtt opp til møtet i Istanbul etter de ukrainske angrepene mot russiske flybaser nylig, sier Tor Bukkvoll.

Han mener Putin er var for å komme på kant med Trump, med tanke på hvilke konsekvenser det kan medføre for Russland.

Russlands Donbass-ambisjon

FFI-forskeren tror Vladimir Putin har et mål om å ta hele Donbass-regionen i Ukraina innen jul.

– Det kommer han til å prøve på uansett, slik jeg ser det nå. Klarer han det, kan det hende Putin sier at «nå har vi frigjort Donbass, nå har vi oppnådd vår målsetting, da kan vi faktisk forhandle». Hvis de ikke klarer det, kan det hende de bare fortsetter å prøve enda mer. Men den russiske militære evnen er sannsynligvis over sin topp, sier Bukkvoll.

Ukrainske soldater avbildet i Donbass-regionen i 2022, da Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina. Foto: Fadel Senna / AFP / NTB

Jo mer tid som går, jo mer kan det hende at forhandlingsviljen øker hvis de ikke har tilstrekkelig framgang, mener forskeren.

– Dette handler først og fremst om at Putin ikke kan tenke seg å leve med en sluttilstand der han ikke kan erklære en troverdig seier. Han vil nok forsøke å erklære uansett sluttscenario for en seier, men det er troverdigheten i det som står på spill. Et slags minimum for troverdighet, er å ta hele Donbass. Det er det minste han vil være fornøyd med, mener Bukkvoll.