Slutt for «Portrettmesterskapet»:

I januar i år kom sesong to av NRK-serien Portrettmesterskapet. I programmet konkurrerer ulike kunstnere om å male det beste portrettet av en kjendis i løpet av fire timer.

Portrettene vurderes av et dommerpanel, og én deltaker går videre i hver episode, før en vinner kåres til slutt.

Serien har vært en suksess både blant seere og kritikere, og ble nominert til Gullruten både i 2024 og 2025 – for henholdsvis «beste konkurransedrevne reality» og «beste foto enkamera – reality», ved fotograf Jan Kenneth Diesen.

Et lavterskeltilbud som traff bredt

En av dommerne i programmet, billedkunstner Lars Elling, publiserte søndag ettermiddag et Facebook-innlegg hvor han uttrykte sin undring over at TV-serien ikke blir fornyet til en tredje sesong.

– Ut fra hva jeg har hørt har seertallene vært fabelaktige så det er et rart valg. Jeg synes NRKs avgjørelse er snodig, sier Lars Elling til Dagsavisen.

Lars Elling reagerer på at det er kroken på døra for Portrettmesterskapet. Foto: Mimsy Møller

Han tror at Portrettmesterskapet har bidratt til å øke interessen for samtidskunst og portrettkunst i norske hjem.

– Dette er jo noe som er et lavterskeltilbud for folk som ikke har noe greie på kunst og som føler nysgjerrighet ved det. Det har vært en slags innføring i billedkunst og jeg tror det har fungert bra rent pedagogisk, forteller han.

Ifølge Elling har serien nådd langt bredere enn mange kanskje skulle tro.

– Dette er et program for de som er nysgjerrige og vil lære mer om kunst. Vi har fått respons både fra fagmiljøer, akademia og museer – men også fra konduktøren på Eidsvoll-toget. Det sier noe om hvor bredt det har truffet.

At NRK velger å avslutte programmet nå, synes han er et merkelig grep.

– Dette er ikke en kommersiell kanal som må telle på kronene. NRK kunne vist litt mer selvtillit. Det er kostbart og tungvint å utvikle et nytt programkonsept, og når man først har et som fungerer – med høye seertall og prisnominasjoner – er det pussig å legge det ned, sier Elling.

Han sammenligner med NRKs sjakksendinger:

– Der sender de lange programmer med høy vanskelighetsgrad, og har tro på at folk følger med. Men akkurat på kunst er det tynt. Jeg tror Portrettmesterskapet hjalp litt. Jeg kan ikke skjønne én god grunn til å droppe det.

NRK: – Andre prosjekter prioriteres i 2026

Kommunikasjonsansvarlig i NRK, Sarah Jordanson Fauske, bekrefter til Dagsavisen at Portrettmesterskapet ikke blir fornyet til ny sesong i 2026.

På spørsmål om hvordan hun forholder seg til kritikken i Ellings Facebook-innlegg, svarer hun at det er en totalvurdering fra år til år hvilke prosjekter som settes i produksjon.

Samtidig holder hun døren åpen for en eventuell fortsettelse senere.

– Portrettmesterskapet har nådd bredt ut og blitt en serie mange er glade i. For 2026 er det likevel andre prosjekter som prioriteres, men vi utelukker ikke at det kan komme en ny sesong på et senere tidspunkt, forklarer hun.